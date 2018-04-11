Мэй пообещала ударить по Сирии без согласия парламента

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности санкционировать участие страны в военной операции в Сирии без согласия парламента, передает BBC со ссылкой на британские правительственные источники.

По их словам, Мэй считает необходимым "в срочном порядке" нанести удары по правительственным силам в Сирии, чтобы исключить "повторения использования химоружия" в этой стране.

В свою очередь лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал провести в парламенте Великобритании голосование для определения дальнейших действий Лондона в отношении Сирии. По его словам, "мнение членов парламента всегда должно учитываться, когда дело доходит до военных действий".