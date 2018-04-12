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Московский листок

Как Аман Тулеев сам себя спикером Кемеровского облсовета сделал

Опубликовано 12.04.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 3

кемерово кузбасс тулеев
Как Аман Тулеев сам себя спикером Кемеровского облсовета сделал

Ну, вы все уже знаете. Отставной губернатор Тулеев стал начальником Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся шахтеров и членов их семей.

Сначала, как бы резвяся и играя, 70-летний дедушка получил от родной «Едимой России» депутатский мандат, а потом и кресло спикера.

Напомню главное. В вербное воскресенье и «день дурака» 1 апреля перед страной разыграли самый настоящий водевиль.

Тулеев уходит в отставку на День дурака

Бессменный Аман в своем кабинете горестно прочитал обращение к землякам, в котором сообщил о своем прошении к президенту об отставке. Вроде бы нет у него больше сил оставаться на этом посту. Слишком давит на него моральный груз после случившейся трагедии.

Но сразу и вопросы: а теперь, стало быть, не давит? Губернатором его в сентябре 2015 г. избрали жители области. Посему же он на покой запросился у президента? Он что - вообще за свои 20 лет царствования перед населением отчитываться не собирается?

Путин обещал замочить в сортире террористов, а замочил Тулеева

Теперь, выходит, так. Не собирался и не собирается. Теперь он снова будет повелевать. И никто его не спросит о главном: что он делал по повышению безаварийной работы шахт?

Шахты - частные, а люди наши, общественные. За эти 20 лет в больших и маленьких авариях в Кузбассе погибло свыше 500 горняков. Вот самые крупные катастрофы. Шахта «Зыряновская» - 67 погибших, «Распадская» - 91, «Ульяновская» - 110, «Юбилейная» - 39, «Тайжина» - 47 жертв. Мы ничего не перепутали, Аман Гумирович?

СМИ трубят о новом спикере рiдной Кемеровщины, но никто не говорит, что это назначение (избрание) незаконно.

Когда в марте 2016 г. президент Путин поставил Эллу Памфилову во главе ЦИКа и дал ей наказ «вернуть доверие к выборам», у многих затеплились надежды на коренные перемены.

Думали, что она начнет каленым железом выжигать из избирательной системы «сурковщину» и «чуровщину». Что ей удастся возвратить на выборах порог явки, а в избирательные бюллетени - графу «против всех». Но главное - что будет покончено с позорной практикой, когда у нас итоги выборов становятся известны задолго до самих выборов.

Это же с приходом в незаконнорожденную Администрацию президента Суркова началось грубое использование административного ресурса и, по сути, прошла насильственная ликвидация «красного пояса» губернаторов.

И по сей день нет ответа, как недоучившийся студент двух вузов и пиарщик олигарха Ходорковского смог стать «серым кардиналом Кремля» и получить неограниченную власть?

А почему Администрация президента незаконнорожденная? Мы об этом не раз говорили: потому что ее функции и полномочия не прописаны ни в Конституции, ни в одном законе страны.

Как Сурков заклял Русь

После прихода ярой антикоммунистки-гайдаровки Э.Памфиловой к руководству неконституционным ЦИКом (его тоже нет в Конституции) мы в специальном Открытом письме задали ей несколько острых вопросов.

Спрашивали: «Апофеозом административного беспредела и бесстыдства стали пресловутые «паровозы». Когда в нарушение конституционного принципа разделения властей, законов о партиях и госслужбе региональный избирательный список «Единой России» возглавлял губернатор. Для чего? Да для того, чтобы всем своим административно-финансовым и информационным ресурсом выполнить установку Кремля - обеспечить этой партии «сокрушительную победу» над конкурентами.

Вот и сегодня председатель Правительства РФ Д.А.Медведев возглавляет «Единую Россию». Для чего? Разве не для того, чтобы в сентябре она «победила» все другие партии?

Скажите, Элла Александровна как-нибудь по случаю, но твердо и откровенно: разве это законно? О каком тут равенстве участников избирательного марафона можно говорить? («Невозможно сделать выборы честными и обеспечить победу «ЕдРа», https://forum-msk.org/material/politic/11610645.html ).

Но, увы, Элла Александровна ушла от ответов. И на сентябрьских выборах 2016 г. в Госдуму на «ПЖиВ», вопреки закону и Конституции, не щадя живота своего, трудились 19 паровозов - 11 глав республик и 8 губернаторов. Они и набили под завязку нижнюю палату «единороссами» -344 манданта из 450. Но от этого она не стала более легитимной. Как раз наоборот.

Элла Александровна от гордости за выполненное задание первая и воскликнула: «У них конституционное большинство!» А значит, путь к «пожененному правлению» был открыт.

Трудился во всю прыть на «Единую Россию» на сентябрьских выборах в Госдуму, стало быть, и достопочтенный губернатор Тулеев, используя свой административный, финансовый, полицейский и информационный ресурс.

Как прогрессивный деятель левого толка Тулеев докатился до жизни такой? 

В чем еще порочность и незаконность совмещения постов глав субъектов Федерации с руководством местными отделениями «партии власти»? Да в том, что можно бесконтрольно перекачивать бюджетные средства на ее нужды. Проверки же никакой.

Да и Москва не просто поощряет приписки и фальсификации - она требует выполнения «контрольных цифр»!

По той же причине твердо можно сказать, что и региональный парламент кемеровской области нелегитимен. Используя свою власть, губернатор Тулеев «посадил» туда только угодных ему своих кандидатов-«единороссов».

А стало быть, нелегитимен депутатский мандат «ЕдРа», выданный ему 3 апреля в великой спешке. Нелегитимен и он как глава местного «парламента».

По сути, если пристально приглядеться, г-н Тулеев сам себя спикером сделал.

Аман Гумирович, возражения будут?



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Святой Пигидий написал 12.04.2018 02:01
"Кемерово после трагедии: пострадавших загнобили, родственники дерутся за миллионы" - http://www.mk.ru/incident/2018/04/10/kemerovo-posle-tragedii-postradavshikh-zagnobili-rodstvenniki-derutsya-za-milliony.html
.
От себя добавлю: ФСБэшный провокатор "Востриков" (мнимый вдовец, у которого якобы сгорели в пожаре дети, жена и сестра) уже руководитель движения "Великая империя" - и в этом качестве уже вовсю обкатывается в блогосфере. Пока что в блогосфере...
----
.
А что касается Тулеева... чмошником оказался этот Тулеев. Банальным чмошником.
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Re: Тулеев это Путин через 6 лет.
без названия написал 12.04.2018 01:47
Все четко. Тулеев сам себя назначил, а по тому не посчитал нужным дать народу присягу
"Экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, возглавившего Совет народных депутатов региона, могут лишить мандата. Решение об этом примет Генпрокуратура России.
Дело в том, что при вступлении в должность Тулеев не принял присягу, как того требует местное законодательство. На это обратил внимание кемеровский общественник Максим Учватов".
https://dni.ru/regions/2018/4/11/395534.html
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Тулеев это Путин через 6 лет.
без названия написал 12.04.2018 01:39
Был Тулеев коммунистом да весь вышел. Пример того, как неплохой вроде губернатор к старости лет впадает в полный маразм и требует безудержного восхваления
Тулеев это Путин через 6 лет
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