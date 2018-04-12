Анатолий Баранов: только запрет на выход в море любых украинских плавсредств с вооружением на борту

Дал комментарий "Свободной прессе" по поводу захвата Украиной очередного судна.

Украинский суд разрешил арестовать судно российской компании Trans Services Maritime. Арест был наложен в рамках дела о «незаконной добыче песка» в Крыму 10 апреля, судья удовлетворил ходатайство «прокуратуры Крыма» об аресте судна, которое сейчас пребывает в порту города Южный Одесской области.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко в Facebook заявил, что ведомство осуществляет процессуальное руководство по факту «незаконной добычи песка» «на временно оккупированных территориях» в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник «Лебединые острова»).

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— Я еще после первого случая написал, что «…ведь обнаглеют, и на паромы нападать начнут, на берега десанты высаживать…», — напоминает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Это логика шкета-провокатора на подхвате у больших пацанов. Ответ тут может быть только один — бить. Причем достаточно сильно, чтобы и «большие пацаны» поняли, что в случае чего им тоже достанется.

— На что они там рассчитывают? Что это остановить строительство моста? Или это тупо месть?

— Логика в этом, конечно, есть — спровоцировать Россию на ответные действия, которые усилят международную изоляцию Москвы и заставят Запад больше помогать Киеву как обеспечивающему «санитарный кордон». Ну плюс к тому на Украине скоро выборы, и нужно выглядеть перед электоратом таким бодрым борцом за самостийность и незалежность — никто же не вспомнит, что и то, и другое были подарены Киеву еще четверть века назад, и как он ими распорядился — тоже, наверно, не вспомнят.

— Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта». И что теперь? Это остудит «горячие головы»?

— А кого-то остужают дела, возбужденные так называемой «прокуратурой АРК» в Киеве? Тут, конечно, не бумажками надо пугать, а более суровыми аргументами.

— Как с этим бороться? Тупо не заходить в украинские порты? Так, как показывает практика, они и в нейтральных водах могут…

— Каркинитский залив — это Крым. Как раз в тех краях, помните, разыгрывались спектакли с украинскими диверсионными группами, перестрелками и так далее. Ну типа граница на замке. И вот среди бела дня от берегов российского Крыма угоняют российское судно. Где Пограничная служба ФСБ РФ? Где Черноморский флот РФ? На каждом судне должен быть установлена радиомаяк, должен быть подан сигнал бедствия. Все подобные устройства раньше производились на НПО «Муссон» в Севастополе, на улице Вакуленчука. Но в украинский период НПО закрылось, и на его месте сейчас большой торговый центр «Муссон». А на судах ставят либо китайское радиооборудование, либо вообще никакого. Я хочу знать, почему после четырех лет российского присутствия, в Севастополе не возобновлено производство на «Муссоне»? Надувать щеки и парады проводить — это хорошо, а где дела? Если бы включился радиомаяк, передающий сигнал бедствия, то инцидент закончился бы арестом пиратского плавсредства, а не похищением российского судна. Ну и, конечно, нужен категорический запрет на вхождение российских судов в украинские порты. Разве советские суда швартовались в портах гитлеровской Германии?

— Если по их мнению, речь идет о «незаконном строительстве оккупантского моста», так, может, перекрыть им Керченский пролив? Чтоб не ходили под «оккупантским» мостом в нарушение своих же законов?

— Этого уже мало, раньше надо было. Сейчас — только запрет на выход в море любых украинских плавсредств с вооружением на борту. И бесполетная зона для военной авиации. И полная демилитаризация портов в зоне нашего внутреннего Азовского моря. Запрет на минирование побережья, чем Украина занимается уже три года. Причем это — как минимум…