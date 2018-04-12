Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Анатолий Баранов: только запрет на выход в море любых украинских плавсредств с вооружением на борту

Опубликовано 12.04.2018 в разделе комментариев 2

украина война киев майдан
Анатолий Баранов: только запрет на выход в море любых украинских плавсредств с вооружением на борту

Дал комментарий "Свободной прессе" по поводу захвата Украиной очередного судна.

Украинский суд разрешил арестовать судно российской компании Trans Services Maritime. Арест был наложен в рамках дела о «незаконной добыче песка» в Крыму  10 апреля, судья удовлетворил ходатайство «прокуратуры Крыма» об аресте судна, которое сейчас пребывает в порту города Южный Одесской области. 

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко в Facebook заявил, что ведомство осуществляет процессуальное руководство по факту «незаконной добычи песка» «на временно оккупированных территориях» в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник «Лебединые острова»).

Украина подталкивает РФ к ядерной войне с США

— Я еще после первого случая написал, что «…ведь обнаглеют, и на паромы нападать начнут, на берега десанты высаживать…», — напоминает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Это логика шкета-провокатора на подхвате у больших пацанов. Ответ тут может быть только один — бить. Причем достаточно сильно, чтобы и «большие пацаны» поняли, что в случае чего им тоже достанется.

— На что они там рассчитывают? Что это остановить строительство моста? Или это тупо месть?

— Логика в этом, конечно, есть — спровоцировать Россию на ответные действия, которые усилят международную изоляцию Москвы и заставят Запад больше помогать Киеву как обеспечивающему «санитарный кордон». Ну плюс к тому на Украине скоро выборы, и нужно выглядеть перед электоратом таким бодрым борцом за самостийность и незалежность — никто же не вспомнит, что и то, и другое были подарены Киеву еще четверть века назад, и как он ими распорядился — тоже, наверно, не вспомнят.

— Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта». И что теперь? Это остудит «горячие головы»?

— А кого-то остужают дела, возбужденные так называемой «прокуратурой АРК» в Киеве? Тут, конечно, не бумажками надо пугать, а более суровыми аргументами.

— Как с этим бороться? Тупо не заходить в украинские порты? Так, как показывает практика, они и в нейтральных водах могут…

— Каркинитский залив — это Крым. Как раз в тех краях, помните, разыгрывались спектакли с украинскими диверсионными группами, перестрелками и так далее. Ну типа граница на замке. И вот среди бела дня от берегов российского Крыма угоняют российское судно. Где Пограничная служба ФСБ РФ? Где Черноморский флот РФ? На каждом судне должен быть установлена радиомаяк, должен быть подан сигнал бедствия. Все подобные устройства раньше производились на НПО «Муссон» в Севастополе, на улице Вакуленчука. Но в украинский период НПО закрылось, и на его месте сейчас большой торговый центр «Муссон». А на судах ставят либо китайское радиооборудование, либо вообще никакого. Я хочу знать, почему после четырех лет российского присутствия, в Севастополе не возобновлено производство на «Муссоне»? Надувать щеки и парады проводить — это хорошо, а где дела? Если бы включился радиомаяк, передающий сигнал бедствия, то инцидент закончился бы арестом пиратского плавсредства, а не похищением российского судна. Ну и, конечно, нужен категорический запрет на вхождение российских судов в украинские порты. Разве советские суда швартовались в портах гитлеровской Германии?

— Если по их мнению, речь идет о «незаконном строительстве оккупантского моста», так, может, перекрыть им Керченский пролив? Чтоб не ходили под «оккупантским» мостом в нарушение своих же законов?

— Этого уже мало, раньше надо было. Сейчас — только запрет на выход в море любых украинских плавсредств с вооружением на борту. И бесполетная зона для военной авиации. И полная демилитаризация портов в зоне нашего внутреннего Азовского моря. Запрет на минирование побережья, чем Украина занимается уже три года. Причем это — как минимум…



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re:
гы написал 12.04.2018 02:03
Логика хохлотролля.
Ответить
(без названия)
Мир только и ждет написал 12.04.2018 01:29
Рыпнись Россия и амеровские корабли станут на боевое дежурство возле Крыма. А России насыпят новых санкций.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сколько денег нужно семье из трех человек в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как "отскрипалить" Запад?
Как "отскрипалить" Запад?
12.04.2018
РФ пока не бьют всерьез. Об американских санкциях
РФ пока не бьют всерьез. Об американских санкциях
12.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Россию больше не обвиняют в снабжении Сирии хлоркой (0)
РФ пока не бьют всерьез. Об американских санкциях (0)
Как "отскрипалить" Запад? (0)
Анатолий Баранов: только запрет на выход в море любых украинских плавсредств с вооружением на борту (2)
Как Аман Тулеев сам себя спикером Кемеровского облсовета сделал (3)
Мэй пообещала ударить по Сирии без согласия парламента (0)
Медведев предложил в ответ на санкции запретить американские товары (16)
Банки начали отказываться от работы с российскими компаниями из санкционного списка США (2)
Трампа лишили звания почетного казака Петербурга (27)
Трамп назвал отношения России и США худшими в истории (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Еще раз о хлорке массового поражения
Максим Калашников Максим Калашников: РФ пока не бьют всерьез. Об американских санкциях
Максим Калашников Максим Калашников: Как отскрипалить Запад?
Максим Калашников Максим Калашников: Первое поражение Трампа - от Путина. И от АПН Северо-Запад
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Показательно....
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss