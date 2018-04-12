Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Как "отскрипалить" Запад?

Опубликовано 12.04.2018 в разделе комментариев 0

Максим Калашников о том, что Кремль сам подставил страну под экономический удар США. Чем можно реально ответить на западную Холодную войну-2? Протекционизм – альтернативы нет!



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сколько денег нужно семье из трех человек в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как "отскрипалить" Запад?
Как "отскрипалить" Запад?
12.04.2018
РФ пока не бьют всерьез. Об американских санкциях
РФ пока не бьют всерьез. Об американских санкциях
12.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Россию больше не обвиняют в снабжении Сирии хлоркой (0)
РФ пока не бьют всерьез. Об американских санкциях (0)
Как "отскрипалить" Запад? (0)
Анатолий Баранов: только запрет на выход в море любых украинских плавсредств с вооружением на борту (2)
Как Аман Тулеев сам себя спикером Кемеровского облсовета сделал (3)
Мэй пообещала ударить по Сирии без согласия парламента (0)
Медведев предложил в ответ на санкции запретить американские товары (16)
Банки начали отказываться от работы с российскими компаниями из санкционного списка США (2)
Трампа лишили звания почетного казака Петербурга (27)
Трамп назвал отношения России и США худшими в истории (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Еще раз о хлорке массового поражения
Максим Калашников Максим Калашников: РФ пока не бьют всерьез. Об американских санкциях
Максим Калашников Максим Калашников: Как отскрипалить Запад?
Максим Калашников Максим Калашников: Первое поражение Трампа - от Путина. И от АПН Северо-Запад
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Показательно....
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss