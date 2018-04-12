Россию больше не обвиняют в снабжении Сирии хлоркой

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что РФ не смогла гарантировать неприменение Сирией химического оружия.

По ее словам, РФ выступала гарантом того, что химоружие не будет использовано в Сирии. "Они не смогли этого сделать. Они также помогли Сирии, наложив вето на 6 различных резолюций СБ ООН, которые помогли защитить (президента САР Башара) Асада", — сказала она журналистам на брифинге.

Сандерс отметила, что Россия проявила себя "с плохой стороны", но выразила надежду, что это поведение изменится.

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Это хорошо, что тон пресс-секретаря Белого дома на этот раз почти примирительный. Мол, не смогли, а не захотели, но потом, наверно, исправятся...

Но был ли мальчик?

Во-первых, где и когда Россия брала на себя какие-то обязательства за химическое оружие в Сирии?

Во вторых, где и когда Сирия заявляла, что у нее есть химическое оружие, и Россия должна его контролировать?

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Теперь о хлорке, которой якобы сирийская военщина отравила сразу 70 человек насмерть. В последний раз хлор как боевое отравляющее вещество применялся во время Первой мировой войны, и такой результативности у него уже тогда не было - поэтому, собственно, и прекратилось его производство как боевого отравляющего вещеста, а также накопление снарядов с ним - за бессмысленностью.

Откуда бы у Сирии снаряда или бомбы с хлором?

Но главное - прошло уже довольно много времени, и обществу должны быть представлены эти отравленные трупы, акты судебно-медицинской экспертизы и сохраненные должным образом препараты, по которым можно перепроверить выводы экспертов. А по уму, сама такая экспертиза должна была проводиться открыто и с обязательным участием России - если Россия выступила гарантом неприменения химоружия. Нет?

Но мы видим лишь голословные обвинения, не подтверженные ничем материальным. Да хоть трупы покажите! Или они тоже, как живой и здоровый кот Скрипаля, уничтожены из огнеметов?

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Кстати, о Скрипалях - они живы. Были отравлены самым-пресамым ядовитым веществом на свете, и живы. Излечены в простой районной больничке, даже без привлечения специального медицинского центра.

Отравленные дверной ручкой

Буквально вечером встречался с двумя химиками - один наш автор М.И.Яхкинд, намеренный продолжить научно-популярное исследование по делу Скрипалей, и другой товарищ - вообще специалист по одному из "закрытых предметов". Смеялись, хотя кота, по большому счету, жалко - ни за что пострадало животное.

От зарина до "Новичков", а также про дело Скрипалей. Научно-популярный очерк

Да, для использования яда типа "Новичок" при отравлении Скрипалей можно было использовать искусственные добавки, замедляющие действие основного препарата и распространение его в окружающей среде. Но зачем тогда? Зачем идти по такому сложному, опасному и, как выяснилось, не гарантирующего конечного результата, пути, если в пивной в Солсбери вполне можно было обойтись обрезком трубы? И никто бы даже внимания не обратил - подумаешь, в пивной подрались...

Но хлорка - зачем вообще?

Анатолий Баранов