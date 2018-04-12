Корабли ВМФ России вышли из Тартуса на боевые позиции Судя по спутниковым снимкам, которые предоставила компания Image Satellite Internacional, корабли ВМФ России вышли из сирийского Тартуса. Компания предоставила снимки, на одном из которых в доках находятся корабли. На втором снимке кораблей уже нет. Указывается, что российские силы были развернуты в море в связи с угрозой возможных ударов.



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