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Московский листок

Корабли ВМФ России вышли из Тартуса на боевые позиции

Опубликовано 12.04.2018 в разделе комментариев 4

Корабли ВМФ России вышли из Тартуса на боевые позиции

Судя по спутниковым снимкам, которые предоставила компания Image Satellite Internacional, корабли ВМФ России вышли из сирийского Тартуса.

Компания предоставила снимки, на одном из которых в доках находятся корабли. На втором снимке кораблей уже нет. Указывается, что российские силы были развернуты в море в связи с угрозой возможных ударов. 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
стоик1138 написал 12.04.2018 10:06
авантюра сортирного Карлика в Сирии - преступление против русских Людей?
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(без названия)
АПОСТОЛ написал 12.04.2018 09:25
В случае нападения на Сирию нам надо будет похоронить охамевшую пиндосню! Рано или поздно это надо будет сделать, т.к. пока будет существовать раковая опухоль - фашистско-террористический режим США, покоя от них НИКОГДА И НИКОМУ не будет!
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(без названия)
YuraMas написал 12.04.2018 09:02
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
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Все по плану. Москва. 11 апреля.
INTERFAX.RU написал 12.04.2018 08:57
- Корабли ВМФ России, начиная с 11 апреля, будут проводить учения вблизи побережья Сирии, следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.
В сообщениях приводятся координаты закрытого района, а также говорится о проведении там учебных стрельб.
Район учений, расположенный в международных водах Средиземноморья, прилегает к морской границе Сирии. Он будет закрыт 11-12, 17-19 и 25-26 апреля с 10 до 18 по московскому времени.
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