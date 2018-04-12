Корабли ВМФ России вышли из Тартуса на боевые позиции

Судя по спутниковым снимкам, которые предоставила компания Image Satellite Internacional, корабли ВМФ России вышли из сирийского Тартуса.
Компания предоставила снимки, на одном из которых в доках находятся корабли. На втором снимке кораблей уже нет. Указывается, что российские силы были развернуты в море в связи с угрозой возможных ударов.
стоик1138 написал 12.04.2018 10:06
АПОСТОЛ написал 12.04.2018 09:25
YuraMas написал 12.04.2018 09:02
INTERFAX.RU написал 12.04.2018 08:57
В сообщениях приводятся координаты закрытого района, а также говорится о проведении там учебных стрельб.
Район учений, расположенный в международных водах Средиземноморья, прилегает к морской границе Сирии. Он будет закрыт 11-12, 17-19 и 25-26 апреля с 10 до 18 по московскому времени.