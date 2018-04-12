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Московский листок

В честь 200-летия Маркса проспект в Казахстане переименовали

Опубликовано 12.04.2018 в разделе комментариев 2

В честь 200-летия Маркса проспект в Казахстане переименовали

Источник: Информационная служба Социалистического Движения Казахстана

Декоммунизация и дерусификация шествуют семимильными шагами по всему Казахстану и это является продуманной национал-популистской кампанией, инициированной и направляемой администрацией президента Назарбаева. Не избежал этой участи и Восточный Казахстан. Так республиканская ономастическая комиссия одобрила переименование проспекта Карла Маркса в Усть-Каменогорске, передает корреспондент YK-news.kz.

Информация о переименовании проспекта Карла Маркса в Казыбек би была озвучена  на этой неделе на заседании Общественного совета ВКО. Напомним, в прошлом году в акимат Усть-Каменогорска поступило предложение от председателя областного суда, Совета ветеранов и Совета аксакалов дать новое название проспекту с целью увековечения памяти Казыбека би в честь празднования его 350-летия.

В отдел культуры и развития языков Усть-Каменогорска поступило предложение переименовать улицу Ворошилова в улицу Актамберды жырау. Сейчас этот вопрос рассматривают в городском акимате. Весной этого года алматинский фонд духовного развития «Актамберды» направил письмо на имя акима ВКО Бердыбека Сапарбаева с предложением о переименовании улицы Ворошилова.

«С целью реализации поставленной задачи о возобновлении имён исторических личностей казахского народа просим присвоить одной из крупных улиц Усть-Каменогорска – Ворошилова имя нашего национального предка Актамберды жырау, – написал в своем письме председатель фонда духовного развития «Актамберды» Батыр Мухамеди-теги. – Пусть это благородное дело станет вашим небольшим вкладом в сохранение имен исторических личностей».

Попытка корреспондентов связаться с председателем фонда успехом не увенчалась — ни в телефонных, ни в интернет-справочниках об этой организации информации нет.

До тех пор, пока по этому вопросу не вынесли решения, каждый житель Усть-Каменогорска вправе выразить своё мнение относительно возможного переименования. Сделать это можно в коллективной или индивидуальной форме на сайте акима города. Также можно принести письмо в городской акимат по адресу: улица Пермитина, 17.

В скором будущем в областном центре может не стать улиц Совхозной, Колхозной, Советской и некоторых других, напоминающих о советском прошлом. Кампания по переименованию шагает по всей Восточно-Казахстанской области. В акимате областного центра подтвердили, что планируется поэтапное переименование улиц с идеологически устаревшими названиями в зависимости от поступивших якобы от жителей города предложений.

Череда переименований уже прокатилась по регионам области. В Шемонаихинском районе, например, новое имя хотят дать 43 улицам, а село Красная Шемонаиха планируют переименовать в Кызыл Кум. В Зыряновске улицу Коммунистическую собирались назвать Достык. Правда, жители города встали на защиту исторического имени, и администрация пошла им навстречу, пообещав оставить старое название.

Населению нужно организовываться в свои инициативные группы, чтобы дать отпор этой назарбаевской политике тотальных переименований и сносов памятников, как это сделали жители города Зыряновска, отстоявшие название своей родной улицы!



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
YuraMas написал 12.04.2018 09:00
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
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мОте Дрочеру , нарциссу, поету, писателю,профеССианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед .ДальССкий написал 12.04.2018 08:58
мОтя, ну ты, сам, своей тупой, жыдо-холяцкой, извилиной определи:
Ну зачем, этим, лопатомордым узкоглазиям, нужен обрезанный с равината морЬдка леви?
Я так понимаю, что ты с его бюстиком по ночам в спаленке в игрули заправляешь, и поДраЧиваешь?
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