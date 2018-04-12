Россия отмечает свой космический триумф тихо и незаметно, как бы стесняясь

День космонавтики отмечают в России в четверг, 12 апреля, - 57 лет назад в космос отправился первый человек, Юрий Гагарин. Увы, об этом событии, в прошлом известное каждому школьнику, сегодня надо напоминать.
Президент Путин в четверг посетит реконструированный исторический павильон "Космос" на ВДНХ.
С космонавтами на борту МКС - Олегом Артемьевым и Антоном Шкаплеровым - смогут пообщаться пользователи социальной сети "ВКонтакте".
Успехов заметных нет - Россия остается на втором месте по количеству запусков ракет: в прошлом году отечественные ракеты стартовали 21 раз, американские - 29 раз, на третьем месте - Китай 18 запусков.
Артемьев и Шкаплеров передали жителям Земли свои поздравления, выразив уверенность, что люди совсем скоро выйдут за пределы околоземной орбиты, создадут базу на Луне и пройдутся по Марсу.
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А вот это вряд ли.
В текущую эпоху ни Россия, ни США не могут повторить даже собственных достижений в космосе 30-40-летней давности. Доставить пилотируемую миссию на Луну элементарно не на чем, про Марс или Венеру даже не говорим. Но США хотя бы запускают в дальний космос автоматические аппараты, а Россия главным образом исполняет роль "космического извозчика". Собственный проект по исследованию спутника Марса пока закончился провалом.
Естественно, при таких достижениях говорить о пилотируемых запусках даже к ближайщим космическим телам - это только для тостов к юбилеям.
А главным достижением к празднику стал ремонт советского еще павильона "Космос" на ВДНХ...
А.Б.
Святой Пигидий написал 12.04.2018 10:31
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Что касается космонавтики, то вот нынешние "триумфы" так называемой России в этой области:
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"Союз МС-08", отправившийся на МКС с мячом ЧМ-2018, перед стартом был освящен митрополитом по просьбе космонавта (https://news.rambler.ru/tech/39461832-soyuz-ms-08-otpravivshiysya-na-mks-s-myachom-chm-2018-pered-s
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Освятили "протон" - он благополучно улетел. Не освятили - упал (https://www.kp.ru/best/msk/baikonur/)
Гражданин написал 12.04.2018 10:07
Ведь у нас теперь есть более, чем вдоволь "белого хлеба", "вечносвежая колбаса", не портящееся месяцами "сливочное масло", а производство "молчных продуктов" обходится практически без молока...
В начале 90-ых окончательно "перестроились"...теперь же ликуем и празднуем!
La Terrible написал 12.04.2018 09:58
Нефер написал 12.04.2018 09:47