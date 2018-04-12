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Московский листок

Россия отмечает свой космический триумф тихо и незаметно, как бы стесняясь

Опубликовано 12.04.2018 в разделе комментариев 4

путин космос гагарин 12 апреля
Россия отмечает свой космический триумф тихо и незаметно, как бы стесняясь

День космонавтики отмечают в России в четверг, 12 апреля, - 57 лет назад в космос отправился первый человек, Юрий Гагарин. Увы, об этом событии, в прошлом известное каждому школьнику, сегодня надо напоминать.

Президент Путин в четверг посетит реконструированный исторический павильон "Космос" на ВДНХ.

С космонавтами на борту МКС - Олегом Артемьевым и Антоном Шкаплеровым - смогут пообщаться пользователи социальной сети "ВКонтакте".

Успехов заметных нет - Россия остается на втором месте по количеству запусков ракет: в прошлом году отечественные ракеты стартовали 21 раз, американские - 29 раз, на третьем месте - Китай 18 запусков.

Артемьев и Шкаплеров передали жителям Земли свои поздравления, выразив уверенность, что люди совсем скоро выйдут за пределы околоземной орбиты, создадут базу на Луне и пройдутся по Марсу.

***

А вот это вряд ли.

В текущую эпоху ни Россия, ни США не могут повторить даже собственных достижений в космосе 30-40-летней давности. Доставить пилотируемую миссию на Луну элементарно не на чем, про Марс или Венеру даже не говорим. Но США хотя бы запускают в дальний космос автоматические аппараты, а Россия главным образом исполняет роль "космического извозчика". Собственный проект по исследованию спутника Марса пока закончился провалом.

Естественно, при таких достижениях говорить о пилотируемых запусках даже к ближайщим космическим телам - это только для тостов к юбилеям.

А главным достижением к празднику стал ремонт советского еще павильона "Космос" на ВДНХ...

А.Б. 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Святой Пигидий написал 12.04.2018 10:31
Вообще-то, космический триумф был в СССР. А у "России" (у так называемой России в ее сегодняшнем состоянии) совсем другие "триумфы". Не понимающие этого либо глупы, либо умышленно передергивают, когда сильно хочется триумфов. Кстати, не за горами приватизированный ворами День Победы СОВЕТСКОГО народа, который тоже будет подаваться для беспамятного быдла как триумф России, хотя День Победы и то победобесие, которые устраивают воры, не имеют ничего общего.
.
Что касается космонавтики, то вот нынешние "триумфы" так называемой России в этой области:
.
"Союз МС-08", отправившийся на МКС с мячом ЧМ-2018, перед стартом был освящен митрополитом по просьбе космонавта (https://news.rambler.ru/tech/39461832-soyuz-ms-08-otpravivshiysya-na-mks-s-myachom-chm-2018-pered-startom-byl-osvyaschen-mitropolitom-po-prosbe-kosmonavta/?updated) - ФОТО с попом прилагается;
.
Освятили "протон" - он благополучно улетел. Не освятили - упал (https://www.kp.ru/best/msk/baikonur/)
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Ура!
Гражданин написал 12.04.2018 10:07
Зачем нам пилотируемые полеты к ближайшим планетам? Зачем ядерные, фотонные и варп двигатели?
Ведь у нас теперь есть более, чем вдоволь "белого хлеба", "вечносвежая колбаса", не портящееся месяцами "сливочное масло", а производство "молчных продуктов" обходится практически без молока...
В начале 90-ых окончательно "перестроились"...теперь же ликуем и празднуем!
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(без названия)
La Terrible написал 12.04.2018 09:58
Космос - не для вороватых гопников. Они считали, что в СССР дураки были - столько тратили на науку, образование, а нужно было лишь нефтью с умом торговать, да полученные денежки чубайсам отваливать, которые и сделают супер науку без всяких там НИИ. Какая разница - цветами торговать или ракету в космос запускать? Главное - "шоп было многа денех" у кого надо в карманАх. И всенепременно шоб святая церковь каждый запуск окропляла, ибо бесовщина же.
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Долой либерал-фашизм!!!
Нефер написал 12.04.2018 09:47
В расистском православном Мордоре вместо космодромов торчат только фаллосы гундяевских притонов.Стране Господ и рабов творцы не нужны.Властям сраной Рашки нужно только тупое и покорное быдло.
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