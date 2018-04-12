Россия отмечает свой космический триумф тихо и незаметно, как бы стесняясь

День космонавтики отмечают в России в четверг, 12 апреля, - 57 лет назад в космос отправился первый человек, Юрий Гагарин. Увы, об этом событии, в прошлом известное каждому школьнику, сегодня надо напоминать.

Президент Путин в четверг посетит реконструированный исторический павильон "Космос" на ВДНХ.

С космонавтами на борту МКС - Олегом Артемьевым и Антоном Шкаплеровым - смогут пообщаться пользователи социальной сети "ВКонтакте".

Успехов заметных нет - Россия остается на втором месте по количеству запусков ракет: в прошлом году отечественные ракеты стартовали 21 раз, американские - 29 раз, на третьем месте - Китай 18 запусков.

Артемьев и Шкаплеров передали жителям Земли свои поздравления, выразив уверенность, что люди совсем скоро выйдут за пределы околоземной орбиты, создадут базу на Луне и пройдутся по Марсу.

***

А вот это вряд ли.

В текущую эпоху ни Россия, ни США не могут повторить даже собственных достижений в космосе 30-40-летней давности. Доставить пилотируемую миссию на Луну элементарно не на чем, про Марс или Венеру даже не говорим. Но США хотя бы запускают в дальний космос автоматические аппараты, а Россия главным образом исполняет роль "космического извозчика". Собственный проект по исследованию спутника Марса пока закончился провалом.

Естественно, при таких достижениях говорить о пилотируемых запусках даже к ближайщим космическим телам - это только для тостов к юбилеям.

А главным достижением к празднику стал ремонт советского еще павильона "Космос" на ВДНХ...

А.Б.