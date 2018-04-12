Российские корабли покинули сирийский порт Тартус

Боевые корабли российских военно-морских сил, которые находились в сирийском порту Тартус, покинули его, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на спутниковые снимки, опубликованные мониторинговым порталом Image Satellite Internacional.

На одном из кадров видны стоящие в порту семь кораблей, два противодиверсионных катера «Грачонок» и две дизельные подводные лодки. На втором кадре, датированным 11 апреля, видно, что в порту осталась только одна субмарина класса "Палтус" ("Kilo" в классификации НАТО).

Предположительно, передислокация российских боевых кораблей в открытое море связана с готовящимися авиаударами США по Сирии. В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра, в состав которой входят порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения.

11 апреля агентство "Интерфакс" со ссылкой на международное извещение для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей сообщило о готовящихся учениях ВМФ России вблизи побережья Сирии.