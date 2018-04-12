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Московский листок

Сечин впервые явился в суд на допрос по делу Улюкаева

Опубликовано 12.04.2018 в разделе комментариев 1

Сечин впервые явился в суд на допрос по делу Улюкаева

Глава компании "Роснефть" Игорь Сечин в четверг, 12 апреля явился в Московский городской суд, где рассматривается апелляция на приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву.

Как передает РИА Новости, на допросе Сечина настояла прокуратура, она же попросила провести его в закрытом режиме.

"Проведение закрытого заседания допустимо ради сохранения коммерческой тайны компании "Роснефть", речь пойдет о покупке пакета акций нефтяной компании "Башнефть"", - пояснил прокурор.

Сечин является главным свидетелем и инициатором уголовного дела против Улюкаева. Именно он в 2016 году пожаловался на министра в ФСБ, и он же был участником оперативного эксперимента, после которого министра взяли с поличным. До сих пор Сечин ни разу не явился на допрос, хотя его четырежды вызывали в суд.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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бросить написал 12.04.2018 11:46
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