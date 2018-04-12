Из Думы выбиты исламисты, следов химической атаки не обнаружено

Сирийская армия установила полный контроль над городом Дума, находившимся под контролем группировки "Джейш аль-Ислам", теперь правительственные силы контролируют всю Восточную Гуту. Об этом журналистам сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской Арабской Республики. Водруженный государственный флаг над зданием города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно - над Восточной Гутой в целом", - сказал в четверг, 12 апреля, Евтушенко, слова которого приводит ТАСС.

Генерал-майор напомнил, что в освобожденном от боевиков городе приступят к работе подразделения российской военной полиции, которые будут поддерживать правопорядок при переходе Думы под контроль законного правительства Сирии.

Ранее сообщалось, что Центр по примирению заканчивает вывод боевиков и членов их семей из Думы. Накануне Евтушенко рассказал, что за минувшие сутки город покинули почти 4 тысячи человек, которые сдали более 400 единиц оружия, включая крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки.

С конца февраля из Думы вышли более 41 тысячи человек, а всего из Восточной Гуты - более 165 тысяч. При этом из плена боевиков были освобождены 250 заложников.

Ранее первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Виктор Познихир сообщил, что за последние пять дней не зафиксировали ни одной вооруженной провокации со стороны боевиков в Восточной Гуте, передает РИА "Новости".

В настоящий момент подходит к концу операция по выводу членов незаконных формирований из пригорода Дамаска, а обстановка в регионе почти полностью стабилизировалась, заявили в Генштабе.

В ходе брифинга в среду Виктор Познихир также сообщил о том, что российские эксперты не нашли следов отравляющих веществ на месте предполагаемой химатаки в Думе.

Напомним, боевые корабли российских военно-морских сил, которые находились в сирийском порту Тартус, покинули его, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на спутниковые снимки, опубликованные мониторинговым порталом Image Satellite Internacional.

На одном из кадров видны стоящие в порту семь кораблей, два противодиверсионных катера «Грачонок» и две дизельные подводные лодки. На втором кадре, датированным 11 апреля, видно, что в порту осталась только одна субмарина класса "Палтус" ("Kilo" в классификации НАТО).

Предположительно, передислокация российских боевых кораблей в открытое море связана с готовящимися авиаударами США по Сирии. В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра, в состав которой входят порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения.

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