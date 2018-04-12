Ко Дню космонавтики в Забайкалье притушили пожары, но возникли два новых очага

В Минприроды Забайкальского края утром 12 апреля отчитались о ликвидации всех лесных пожаров. Их общая площадь насчитывала 560 гектаров. Очаг находился к западу от Агинского района. Однако днем уже сообщается о новых двух пожарах.

Все пожары потушены по состоянию на 8:00 12 апреля, сообщается на сайте. С начала пожароопасного сезона 2018 года зарегистрировано 132 лесных пожара на общей площади 5883,28 гектара.

Отмечается, что Министерство природных ресурсов края и подведомственные ему учреждения ведут постоянный мониторинг лесопожарной обстановки. При этом "Авиалесохрана" 11 апреля со ссылкой на Федеральный штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров указывала на недостаточность принятия мер по их предупреждению и ликвидации в Амурской области, Приморском и Забайкальском краях.

Между тем к 14:00 на сайте Минприроды появилось сообщение о том, что на территории края действуют два лесных пожара в Дульдургинском и Тунгокоченском районах на общей площади 3,5 гектара. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении пожаров принимают участие 25 человек, задействовано шесть единиц техники.

Особый противопожарный режим действует в 25 районах Забайкалья, отмечает "Авиалесохрана". По последним данным космического мониторинга, площадь природных пожаров в крае составляла 560 гектаров, сообщает "Тайга.инфо".

О начале пожароопасного сезона в Забайкалье сообщалось в конце марта. 26 марта на территории лесного фонда края уже действовало пять лесных пожаров на общей площади 565 гектаров в Александрово-Заводском, Акшинском и Кыринском районах. Руководитель лесного отдела "Гринпис России" Алексей Ярошенко заявлял, что власти региона плохо занимаются пожарной безопасностью.

Так же пожары разрастались и в Свободненском и Шимановском районах Амурской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на власти региона. «В режиме ЧС запрещается посещать лесные массивы, пользоваться в лесу и в населенных пунктах открытым огнем; выжигать траву под деревьями, на лесных полянах; разводить костры», — говорится в сообщении властей.

По данным агентства, режим чрезвычайной ситуации введен для оперативного привлечения дополнительных сил и средств для ликвидации лесных пожаров.

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