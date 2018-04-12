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Московский листок

Отсутствие олигархов в обществе и общественном сознании даже ВЦИОМ не смог подтвердить

Опубликовано 12.04.2018 в разделе комментариев 2

олигархи силовигархия
Отсутствие олигархов в обществе и общественном сознании даже ВЦИОМ не смог подтвердить

Граждане РФ не согласны с позицией Кремля относительно того, что в стране нет олигархов. Подавляющее большинство граждан (94%) уверены, что лица, которых можно отнести к этой социальной группе, в России есть, свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

Противоположного мнения придерживаются лишь 3% респондентов, еще столько же затруднились ответить на вопрос. Под понятием "олигархи" россияне чаще всего понимают людей с большим состоянием (52%). Говоря о конкретных лицах, граждане обычно упоминают Романа Абрамовича (15%), Олега Дерипаску (8%) и Михаила Прохорова (7%). 

Также в десятку наиболее известных фамилий попали Владимир Потанин (4%), Анатолий Чубайс (4%), Алексей Миллер (4%), Алишер Усманов (4%), Борис Березовский (3%), Игори Сечин (3%) и Михаил Ходорковский (2%). 

Результаты деятельности олигархов граждане оценивают чаще негативно. Среди россиян, уверенных, что олигархи в России есть, 44% считают, что они приносят государству больше вреда, 9% - больше пользы, 36% - и того, и другого. "Основная претензия к олигархам - незаконные способы обогащения (20%)", - отмечается в исследовании. 

Опрос ВЦИОМ был проведен 7-8 апреля 2018 года среди 2000 респондентов из числа совершеннолетних граждан РФ. 

Поводом для опроса послужило высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сделанное им в преддверии недавних новых санкций США. Сообщалось, что их целью станут российские олигархи, входящие в "близкий круг" главы государства. 

Песков назвал выражение "российские олигархи" неуместным и заявил, что время, когда в России были олигархи, "давно прошло". "(Сейчас) В России олигархов нет", - резюмировал он. 

Ранее об отсутствии в России олигархов заявлял и сам Владимир Путин. Он утверждал, что олигархи в России были, но раньше, до него.

От редакции: Да, ещё помнится в отрывке гениальнейшего, наверное, лучшего и затмевающего его художественные, документального фильма Оливера Стоуна - Путин кивает головой, мол, теперь-то не как в 90-х, теперь не станешь в одночасье олигархом, приструнил я их... Однако проклятое общественное мнение не верит даже Оливеру Стоуну, поставившему свой авторитет и имя на карту этого дешёвенького, слабее сериальчика фильма. Не верит средний трудящийся Путинской России, что список Форбса заполняют и постоянно пополняют исключительно трудолюбивые "предприниматели" - или еще бизнесменами их любят называть их же СМИ... тут надо ещё понять многое: что над олигархией существует ещё силовигархия, правящая группировка, вершинка пирамидки правящего класса. и её невозможно не видеть.

Верно: эти-то "трудяги" под "крышей" Путина и продолжают приватизировать социалистическую собственность - очередной объект приватизации, кстати, если вы не знали, одно из последних государсвтенных - издательство "Художественная Литература". Сожрёт Мамут какой-нибудь... Так что врать в глаза народу-то можно, чем и Песков и Путин давно злоупотребляют - но от этого анрод не глупеет и не перестаёт видеть, и понимать, что капиталистический путь убивает не просто будущее, он уже сейчас убивает многих, пока немногие "зарабатывают" миллиарды, пользуясь антикоммунистическими настроениями, реакционным "дном"... Важно, чтобы от понимания это подавляющее большинство - в час революции перешло к делу! К экспроприации экспроприаторов. Ибо они не просто есть, они - правящий класс, они - законодатели, государство работает сейчас на защите только их интересов. И должно быть сметено вместе с правящим классом - как административный механизм, не на карте, конечно же.

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Святой Пигидий написал 12.04.2018 15:41
Хм... а в это время чмошный вор Тулеев "обратился в прокуратуру по вопросу о защите его чести и достоинства. Бывший глава региона попросил надзорное ведомство проверить его финансовое положение в связи с появлением в прессе информации о его богатстве" (Подробнее: https://www.newsru.com/russia/12apr2018/tuleev.html). Забавно, как воры ПЕРЕДЕРГИВАЮТ инфу о состоянии Тулеева: "в интернете публикуются сведения "о НЕСМЕТНЫХ богатствах, КЛАДАХ Амана Тулеева, о том, что глава областного парламента владеет ЧУТЬ ЛИ НЕ ЦЕЛЫМ ГОРОДОМ, распространяются снятые непонятно кем и непонятно где фото и видео "владений", указали в пресс-службе" кемеровского кобзонария. Что такое ПЕРЕДЕРГИВАНИЕ? Это когда о НЕСМЕТНЫХ богатствах никто не говорит, о КЛАДАХ никто не говорит, о владении ЦЕЛЫМ ГОРОДОМ тоже никто не говорит - а говорят всего лишь о том, что Тулеев просто жирненький вор, и не более того.
.
И да, про так называемых олигархов. Я, к примеру, никогда это ворье - всех этих сеченых/шуваловых/усмановых и прочих подельников... тьфу ты! прочих соратников нашего духовного воина - никогда олигархами не называл. По одной-единственной причине - слово "олигарх" звучит слишком прилично для называния мародеров. Я называл их НУВОРИШАМИ, что и по смыслу точнее, и, главное, в слове "нуВОРиш" и есть, и звучит вот это самое - ВОР.
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(без названия)
стоик1138 написал 12.04.2018 15:09
пожелаем подонку Тулееву поскорее сдохнуть и оказаться в Аду?
.
А его хозяевам не оставлять его и последовать за ним?
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