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Московский листок

Сечин признал, что Улюкаев не мог влиять на приватизацию "Башнефти"

Опубликовано 12.04.2018 в разделе комментариев 0

Сечин признал, что Улюкаев не мог влиять на приватизацию "Башнефти"

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в четверг на заседании в Московском городском суде подтвердил, что бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев не имел полномочий влиять на приватизацию "Башнефти".

"Сегодня случилось удивительное событие, пришел давать показатель свидетель Сечин. Он подтвердил здесь в суде, что Улюкаев не мог влиять на приватизацию "Башнефти", у него не было таких полномочий", - цитирует Интерфакс адвоката Улюкаева Тимофея Гриднева.

По словам Гриднева, глава "Роснефти" подтвердил свои показания против бывшего министра. "Сечин сказал, что они разговаривали с ним десять минут, в ходе которых Улюкаев вымогал у него взятку", - сказал адвокат.

По его словам, разговор происходил на саммите в Гоа. Сам Улюкаев заявил в суде, что "перекинулся несколькими фразами" с Сечиным, что заняло около 30 секунд, максимум минуту.

Напомним, 12 апреля Сечин появился в Мосгорсуде, где рассматривается апелляционная жалоба на приговор экс-министру. Допрос проходил в закрытом режиме по просьбе обвинения. Во время процесса над Улюкаевым Сечина 4 раза вызывали в суд, но он так в него и не явился.

 



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