Удмуртского "правосека" заочно арестовали

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест жителя Удмуртии Вячеслава Донгузова по обвинению в участии в военных действиях на Украине в составе "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) против ополчения Донбасса, передает агентство "Интерфакс".

Как уточнила пресс-секретарь суда Юнона Царева, Донгузову, объявленному в международный розыск, было предъявлено обвинение в участии в экстремистской организации по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, в свою очередь, сообщила, что у следователей есть достаточно доказательств причастности Донгузова и еще одного россиянина - жителя Архангельской области Вячеслава Ясева - к деятельности "Правого сектора".

По версии следствия, Донгузов и Ясев в разное время выехали с территории РФ на Украину, "где были добровольно приняты в качестве бойцов в так называемый Добровольческий украинский корпус организации "Правый сектор".

После этого россияне активно участвовали в составе "Правого сектора" в боевых действиях на юго-востоке Украины против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, "имея при себе огнестрельное оружие, боеприпасы, средства связи и автотранспорт".

Напомним, в декабре 2017 года суд заочно арестовал гражданина РФ Александра, вступившего в "Правый сектор"*. Ему также было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ.

По данным следствия, Валов поддерживает радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма. Не позднее 2014 года он уехал из России на Украину и вступил в "Правый сектор".

Валов "систематически принимал участие в общественно-массовых мероприятиях этой организации, вел их видео- и фотосъемку, а также распространял в интернете сведения об этом, пропагандируя таким образом экстремистскую деятельность.

В Следственном комитете тогда заверили, что ведомство продолжит работу по установлению и привлечению к уголовной ответственности участников "Правого сектора" вне зависимости от их гражданства.

Отметим, что в Союзном государстве России и Белоруссии выносят и иные приговоры. Так, в сентябре прошлого года Витебский областной суд приговорил к двум годам ограничения свободы без направления в исправительные учреждения 29-летнего гражданина Беларуси, ранее воевавшего в рядах ополчения на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Одним из доказательств вины Алексея Ершова послужили опубликованные им в соцсетях снимки из зоны конфликта. При этом доказать факт наемничества — по ст. 133 УК — суду не удалось.

"Данный гражданин Беларуси признан виновным в участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, а равно участии в вооруженном конфликте, военных действиях без уполномочия государства и при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей "наемничество", - цитирует "Sputnik Беларусь" резолютивную часть приговора.

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