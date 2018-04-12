Военной операции против армии Сирии и Асада придётся обойтись без участия Германии

Германия не будет присоединяться к военной операции и возможным авиаударам по позициям сирийского правительства Башара Асада в ответ на предполагаемое использование химического оружия в Думе (Восточная Гута). Об этом объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает агентство Reuters.

После переговоров в Берлине со своим датским коллегой Ларсом Лёкке Расмуссеном глава немецкого правительства подчеркнула, что ее страна не будет участвовать в возможных боевых действиях против режима Асада.

"Однако мы поддерживаем все другие меры воздействия, чтобы показать недопустимость использования химического оружия", - добавила канцлер.

Незадолго до этого Меркель по телефону обсудила ситуацию в Сирии с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе разговора немецкий канцлер выразила озабоченность тем, что международное сообщество теряет способность контролировать запрет на применение химического оружия.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, в свою очередь, выразил надежду на то, что западные партнеры Берлина проконсультируются с немецкими властями перед тем, как начинать какие-либо военные действия против режима Асада.

Ранее, 12 апреля, президент Франции объявил о том, что в Париже располагают доказательствами использования властями Сирии химического оружия. Макрон также подчеркнул, что "оно было использовано режимом Башара Асада". Всю имеющуюся информацию еще необходимо проверить, уточнил президент.

Британский премьер-министр Тереза Мэй накануне заявила, что для участия в операции британских военных нужно больше доказательств факта химатаки. Однако, по последним данным, Лондон активно ведет подготовку к такому удару.

10 апреля во время пресс-конференции в Париже Макрон заявил о том, что Париж продолжает усиленные технические консультации с Великобританией и США на предмет возможного военного удара по Сирии и объявит о принятом решении "в ближайшие дни".

О том, что 7 апреля в Восточной Гуте было применено химическое оружие, сообщил ряд сирийских неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". По их данным, в ходе атаки погибли десятки мирных жителей. В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом.

В Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там признаков отправления людей.

Напомним, сегодня сирийская армия установила полный контроль над городом Дума, находившимся под контролем группировки "Джейш аль-Ислам", теперь правительственные силы контролируют всю Восточную Гуту. Об этом журналистам сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской Арабской Республики. Водруженный государственный флаг над зданием города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно - над Восточной Гутой в целом", - сказал в четверг, 12 апреля, Евтушенко, слова которого приводит ТАСС.

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