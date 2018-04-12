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Московский листок

Военной операции против армии Сирии и Асада придётся обойтись без участия Германии

Опубликовано 12.04.2018 в разделе комментариев 2

германия сша сирия евросоюз
Военной операции против армии Сирии и Асада придётся обойтись без участия Германии

Германия не будет присоединяться к военной операции и возможным авиаударам по позициям сирийского правительства Башара Асада в ответ на предполагаемое использование химического оружия в Думе (Восточная Гута). Об этом объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает агентство Reuters. 

После переговоров в Берлине со своим датским коллегой Ларсом Лёкке Расмуссеном глава немецкого правительства подчеркнула, что ее страна не будет участвовать в возможных боевых действиях против режима Асада. 

"Однако мы поддерживаем все другие меры воздействия, чтобы показать недопустимость использования химического оружия", - добавила канцлер. 

Незадолго до этого Меркель по телефону обсудила ситуацию в Сирии с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе разговора немецкий канцлер выразила озабоченность тем, что международное сообщество теряет способность контролировать запрет на применение химического оружия. 

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, в свою очередь, выразил надежду на то, что западные партнеры Берлина проконсультируются с немецкими властями перед тем, как начинать какие-либо военные действия против режима Асада. 

Ранее, 12 апреля, президент Франции объявил о том, что в Париже располагают доказательствами использования властями Сирии химического оружия. Макрон также подчеркнул, что "оно было использовано режимом Башара Асада". Всю имеющуюся информацию еще необходимо проверить, уточнил президент. 

Британский премьер-министр Тереза Мэй накануне заявила, что для участия в операции британских военных нужно больше доказательств факта химатаки. Однако, по последним данным, Лондон активно ведет подготовку к такому удару. 

10 апреля во время пресс-конференции в Париже Макрон заявил о том, что Париж продолжает усиленные технические консультации с Великобританией и США на предмет возможного военного удара по Сирии и объявит о принятом решении "в ближайшие дни". 

О том, что 7 апреля в Восточной Гуте было применено химическое оружие, сообщил ряд сирийских неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". По их данным, в ходе атаки погибли десятки мирных жителей. В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. 

В Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там признаков отправления людей.

Напомним, сегодня сирийская армия установила полный контроль над городом Дума, находившимся под контролем группировки "Джейш аль-Ислам", теперь правительственные силы контролируют всю Восточную Гуту. Об этом журналистам сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко. 

"Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской Арабской Республики. Водруженный государственный флаг над зданием города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно - над Восточной Гутой в целом", - сказал в четверг, 12 апреля, Евтушенко, слова которого приводит ТАСС.  

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Всего комментариев к статье: 2
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отлезьте, гниды !
сижупиржувдиван написал 12.04.2018 19:04
""""из мест постоянной дислокации выходят в море две подводные лодки сирийского флота;
проведено боевое развертывание мобильных установок баллистических ракет;
идет передислокация и рассредоточение подразделений сирийской армии и их союзников; """
http://www.iarex.ru/news/57112.html?utm_source=warfiles.ru
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восточные
Немцы написал 12.04.2018 18:40
хотят назад в ГДР. Дерзайте камрады!
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