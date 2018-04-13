Гуд бай, Америка! Беспощадный ответ казаков и правительства на западные санкции

Санкт-Петербургское городское казачье общество постановило лишить президента США Дональда Трампа звания почетного казака на фоне обострения отношений между Россией и Америкой.

Наш ответ на нарастающие жесткие санкции со стороны западных государств становится решительно беспощадным. Стальные гусеницы продолжают наматывать пармезан и хлопать помидорами. Особенно сильное впечатление такая устрашающая мера, вероятно, производит на отечественных бомжей, численность которых, сообщает в статье «На дне» газета «Московский комсомолец», возрастает в геометрической прогрессии: «На момент распада в Советском Союзе насчитывалось, по официальной статистике, 142 тысячи человек без определенного места жительства. То есть около 0,05% от общей численности населения. Сегодня же в России, по данным некоммерческих организаций, не меньше 4 миллионов босяков! Будто бомжи начали почковаться. Увеличение произошло аж в 80 раз!»

В Америке предполагают, что российское вмешательство в выборы президента позволило одержать победу Дональду Трампу. Подозрения росли на фоне беспримерной отчаянной радости, исходившей от голубых экранов нашего ТВ, отмечавшего тот успех так, словно отечественная футбольная сборная смогла на чемпионате мира выйти из группы. В Государственной думе депутаты пили шампанское за «славного парня Дональда». Ну а петербургские казаки сделали Трампа почетным членом своего общества. В США, как известно, не слишком интересуются историей других государств, и вряд ли у кого закралось сомнение, откуда казаки на берегах Балтики. Президент Америки в рядах полувоенизированной структуры страны, не являющейся членом НАТО? Это серьезно. Пускай даже он не писал заявления, не давал иного согласия и, скорее всего, вовсе не слышал о столь почетном для него событии.

Но, как говорится, недолго девки танцевали. Включение в санкционные списки столпов отечественной экономики - «социально ответственных бизнесменов», «капитанов российского бизнеса», как любовно величают в пресс-службе Кремля миллиардеров, разбогатевших на приватизации, щедрых госзаказах, монопольных тарифах и нефтегазовой трубе, переполнило чашу терпения питерских казаков. Они в ярости отшатнулись от вознесенной ими иконы. В ближайшее время казаки собираются торжественно сжечь чучело Трампа и флаг Соединенных Штатов в Петербурге. В настоящее время акцию согласовывают со Смольным и подыскивают площадку для мероприятия. Безусловно, что подобное проявление патриотических чувств должно способствовать дальнейшему укреплению национального единства нашего народа.

Как и предложение премьер-министра Дмитрия Медведева запретить американские товары, прозвучавшее в отчете перед депутатами Госдумы. Не случайно, наверное, наш премьер тоже из Петербурга. Уж не из тех ли самых казачков, что собираются жечь чучело Трампа? Во всяком случае, действия очень схожи. Раньше он уже запрещал лампочки накаливания, изобретенные некогда американцем Эдисоном. Жаль, теперь он не предложил перечень товаров, которые нужно запретить. Пока можно только догадываться. Основная статья экспорта США в Россию — «Боинги» и комплектующие к ним. Так что самолеты, если что, сдадут в металлолом. Или можно их отдать под жилье бездомным, чтобы те с большим комфортом могли наблюдать расправы над санкционными продуктами.

Запрету подлежат, вероятно, джинсы, операционные системы и программное обеспечение компьютеров, «Макдоналдс», пепси и кока-кола, продукция Голливуда, какие-нибудь лекарства... В общем, нас ждет тот самый «третий путь», о котором сентиментально начали рассуждать государственные идеологи. Неизвестно, заметят ли данный беспощадный ответ американцы, но мы-то обязательно заметим. И, конечно, народу предстоит еще сильнее сплотиться, чтобы трудом и бережливостью окупить нежданные потери «капитанов российского бизнеса». А телевидение, уверен, поможет сделать все это не унывая, весело!