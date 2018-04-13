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Московский листок

Правоохранители подтвердили наличие артистов вместо Путина

Опубликовано 13.04.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 3

путин выборы
Правоохранители подтвердили наличие артистов вместо Путина

В момент, когда США в Сирии пригрозили поставить запутинских патриотов раком, полезно напомнить гражданам России, что у нас роль президента Путина играют артисты, которыми командуют неизвестные обществу кукловоды.

Вам известно, что я пишу об этом давно, в том числе писал и в 2013 году http://www.ymuhin.ru/node/936/o-zdorovxe-prezidenta-rossii, но сейчас хочу напомнить, что о двойниках Путина писал не только я. Однако сначала не об этом.

Недалёкие люди, которые в своей жизни не выходят за рамки бытовых, обыденных дел, не способны осознать факт того, что вместо Путина у нас артисты.

Странного в этом ничего нет.

Ещё Гитлер обращал внимание, что мелкие люди могут поверить только в очень крупную, наглую ложь. И объясняется это тем, что мелкие люди сами лгут по мелочам, поэтому являются специалистами в мелкой лжи. И мелкой ложью их не обманешь - они не поверят. Но, с другой стороны, недалёкие люди и не поверят в то, что лгать можно столь много и нагло, поэтому их легко провести на крупной лжи - недалёкие люди будут в большую ложь верить. И не потому верить, что наглая ложь как-то подтверждена хоть какими-то, хоть лживыми фактами, а только потому, что недалёкие люди уверуют, как в святое писание, что так нагло врать невозможно.

Ещё раз повторю - для недалёких людей фактом правдивости является вера в то, что невозможно врать так крупно и нагло. Ну, невозможно!!

Этой тупостью мелких людей и пользуются подлецы.

Ведь немцы во Второй мировой отчаянно сражались до самого конца в том числе и потому, что свято верили в наглую ложь - в то, что «вот ещё чуть-чуть надо потерпеть», и Гитлер использует против врагов супероружие, некую «вундервафлю» типа путинской ракеты с атомным двигателем. И Германия победит! Конечно, были и иные причины немецкой стойкости, но и эта ложь играла свою выдающуюся роль даже в среде неглупых немецких офицеров.

А если рассматривать воздействие наглой лжи в чистом виде, то присмотритесь к тем энтузиастам, которые уверяют друг друга, что американцы высаживались на Луну. Этим убогим защитникам НАСА предлагают рассмотреть массу физических доказательств того, что американцев на Луне не было, - доказательств того, что вся эта афера с «Аполлонами» это блеф. А в ответ бормотание, что американцы были на Луне, потому что «так соврать невозможно», а «в НАСА работает много людей и уже кто-нибудь да рассказал бы нам об этом».

То есть, вы можете приводить какие угодно физические факты, а мелкий человек, не понимая значение этих фактов, будет бормотать, что так соврать невозможно, и что «если бы вместо Путина были двойники», то кто-нибудь уже об этом бы им, глупым, сообщил.

Поэтому тот довод 2013 года, который был использован в доказательство того, что роль Путина исполняют артисты, вряд ли и сегодня впечатлит мелкого человека, тем не менее, я считаю, что этот довод нужно напомнить.

Итак, начну с того, что отсутствие настоящего Путина может означать и то, что он просто убит, и власть в России захвачена с помощью преступников, похожих, а теперь и просто загримированных под Путина. Захват власти - это само собою тяжкое преступление, а в сочетании с убийством государственного деятеля - это вообще то, что должно поднять на ноги всех правоохранителей России. Но «поднять на ноги» это метафора, а конкретно - что они должны сделать?

Вот представим себя на месте Генпрокурора Чайки, или Председателя СКР Бастрыкина, или директора ФСБ Бортникова. Что мы должны делать, узнав о том, что в обществе возникло подозрение о том, что Путин убит, и что это подозрение основано на 41 миллионе страниц только в русскоязычной части Интернета, и 97 миллионах фотографий, сравнивающих Путина с артистами, играющими его роль?

Давайте обопремся на аналогию - предположим, что некий гражданин обратился в Следственный комитет с заявлением о возможном убийстве гражданина И.И. Иванова. Основания так заявлять, следующие. Сосед заявителя, Иванов, десять лет назад уехал на заработки, а недавно в его квартиру вселился некто, кто заявляет, что он и есть И.И. Иванов. Однако он не похож на Иванова. Не похож!

Что должны делать в СКР? Во-первых, проверить заявление - как иначе? Но беспокоить Иванова неудобно (вдруг заявитель шизофреник, помешанный на теориях заговоров, или сам имеет какой-то интерес в этом деле). Что делать?

В таком случае, следователи отдадут фотографии и видеосъемки Иванова (десятилетней давности и в настоящее время) на экспертизу специалистам по портретной и голосовой идентификации - таковые имеются в распоряжении следственных органов. А получив заключение экспертов, откажут в возбуждении уголовного дела по тому основанию, что эксперты, применив для экспертизы такие-то и такие-то методики, и такую-то и такую-то компьютерные программы, установили, что Иванов десятилетней давности и нынешний Иванов это одно и то же лицо. Просто Иванов сильно постарел и сделал себе инъекции ботокса. А копию отказа в возбуждении уголовного дела следователи пошлют заявителю, чтобы тот успокоился.

Так поступать от Бастрыкина, Чайки и Бортникова требует закон.

И так требует логика. Нельзя же оставлять нерасследованным подозрение в убийстве! Тем более, президента!

А что происходит в деле с двойниками Путина?

Напоминаю.

Итак, пять лет назад Генеральному прокурору, председателям СКП и ФСБ, администрации Президента были посланы заявления о том, что нынешний «Путин» не похож на В.В. Путина – разные черты лица, разный голос и даже разные подписи:

ФСБ: http://troninster.livejournal.com/63164.html

СК:: http://troninster.livejournal.com/53974.html

Генпрокуратура: http://troninster.livejournal.com/45307.html

ФСО: http://troninster.livejournal.com/74658.htm

Во всех заявлениях обосновывалось подозрение об убийстве Путина, и все заявления заканчивались одинаково:

«Если вместо избранного президентом В.В Путина, его место занимают иные люди, то это означает, что власть в России принадлежит не народу, а неким лицам, захватившим президентскую власть и удерживающим ее с помощью двойников Путина. Судьба В.В. Путина неизвестна, что не исключает его убийства. Конституция РФ в статье 3 установила: «Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону». Статья 278 УК РФ устанавливает наказание за насильственный захват и удержание власти.

В связи с этим в соответствие с частью 2 статьи 150 УПК РФ, пункта 2 части 2 статьи 151 УПК РФ требую организовать предварительное следствие по проверке лиц, показываемых народу в качестве Президента, на идентичность их Путину В.В. Требую обнародовать результаты этой проверки, а в случае необходимости выяснить судьбу Путина В.В. и принять предусмотренные законом меры».

В Администрацию президента, этим блогером, естественно, был послан иной текст:

«Гражданин президент, хотелось бы получить ответы на следующие животрепещущие вопросы.

В последние несколько лет, мы стали свидетелями изменений внешнего вида первого лица государства. Поясните, пожалуйста, некоторые моменты:

Проводились ли Владимиру Владимировичу Путину пластические операции на лице?

Если таковые операции проводились, не могли бы вы указать их род и с какой целью они были сделаны?

Если операции были, не имели ли они каких-либо побочных эффектов, ухудшивших здоровье В.В. Путина, физическое или умственное?

Если операции не имели места, то с чем связано изменение внешнего вида президента?

Существуют ли двойники В.В. Путина, которые используются в качестве меры обеспечения безопасности, либо в каких-то иных целях?

Заранее благодарю». http://troninster.livejournal.com/73326.html

Ведь В.В. Путин это не хухры-мухры, это не гражданин Иванов. И ещё раз повторю - если Путин убит и вместо него власть осуществляет какая-то банда со своими двойниками Путина, то это тяжелейшее преступление.

И что в ответ? А в ответ все инстанции ответили беззаконными отписками, из которых следует, что они подозрение об убийстве Путина проверять не будут!

Не будут и всё!

ФСБ: http://troninster.livejournal.com/68413.html

СКР: : http://troninster.livejournal.com/60465.html

http://troninster.livejournal.com/62795.html

Генпрокуратура: http://troninster.livejournal.com/53974.html

Ответы, мягко скажем, «характерны». К примеру, Бортников поручил ответить на фальшивом бланке ФСБ без номера и письмом неизвестно от кого, но за № К-35 от 14.03.2013:

«В Управлении ФСБ России по г. Москве и Московской области Ваше обращение, поступившее из ФСБ России, рассмотрено.

На основании п.3 ст. 11 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» сообщаем Вам о недопустимости злоупотребления правом».

Каким правом?! Короче: не посягай на наши, фээсбэшников права быть государственными преступниками и предавать Россию!

Поскольку Администрации президента был послан иной текст, то там по привычке вывели из компьютера длинный ответ от Советника департамента письменных обращений граждан А. Иванова, с итогом:

Ваше электронное отправление не содержит сути предложения, заявления и жалобы, а также зaпроса информации, поэтому дать ответ по существу его содержания или представить информацию о деятельности государственною органа или органа местного самоуправления не представляется возможным.http://troninster.livejournal.com/74076.html

То есть вопрос: «Проводились ли Владимиру Владимировичу Путину пластические операции на лице?», - это не запрос информации. А что это? Ладно, с этой администрацией, так сказать, «президента» всё понятно.

Но что мы должны думать об отказе следственных и прокурорских органов проверять подозрение? Их следственная работа по идентификации Путина по портретам и голосу, Президента никак побеспокоить не могла, следовательно, как-то подорвать имидж Путина тоже не могла (годы не делают моложе). Почему же «правоохранители» не разрешили вопрос тихо и по закону, прислав блогеру отказ возбуждать уголовное дело по факту убийства президента В.В. Путина с заключением эксперта по портретной идентификации о том, что настоящий путин это и есть тот самый Путин, в прошлом помощник Собчака? Есть варианты ответа?

Для человека, знающего, как функционируют органы власти, их отказ проверять заявления об исчезновении В.В. Путина БЕЗУСЛОВНО свидетельствует о том, что, по меньшей мере, руководители этих инстанций знают, что следственная экспертиза покажет, что В.В. Путин и настоящий путин это разные люди. А это, знаете ли, усиливает подозрения о том, что настоящий Путин убит. Да, с соучастием в убийстве Бастрыкина, Чайки и Бортникова, но убит!

Однако для мелких людей такое поведение «силовиков» не довод, для них довод - их безусловная вера в то, так нагло их обмануть нельзя потому, что сами они не способны придумать, как такой обман провернуть. Следовательно, и никто другой такой обман придумать не способен.

Как это еще понимать?

Да, а как нам на себя смотреть? Как на лохов, которых не сложно обуть даже в таком публичном деле? Как на трусов, которые даже если и заметят что-то, то от перепуга будут помалкивать или делать вид, что они ничего не замечают?



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
РР написал 13.04.2018 01:02
Ей богу,Мухин...Ну сколько можно,а?
Да,бывает так-президент переодевается,накладывает макияж и выходит инкогнито на улицу.
Быть может он и к Вам приходил,а Вы этого не уразумели.Он часто ко всем приходит.
Чему удивляться,если вон бывший президент Франции на мопеде по бабам катался.
Я вот что...Мухин...спросить хотел...
Были ли секретные протоколы между Молотовым и Риббентропом аналоговой системой Энигмы?
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Если вместо избранного президентом В.В Путина, его место занимают иные люди, то это означает, что
Мытарь написал 13.04.2018 00:50
они вам и отвечают.
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Не надо усложнять.
Мухин провокатор написал 13.04.2018 00:32
Один Пуйло, или несколько - какая разница, если результат так называемого правления тот же, - уевый.
Мухин - жид, а жиды в России врут в свою пользу, искажают миропонимание, уводят от важных тем. А тема одна - восстановление русского государства.
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