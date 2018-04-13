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Московский листок

Герой должен сидеть в тюрьме

Опубликовано 13.04.2018 в разделе комментариев 2

украина днр лнр новороссия
Герой должен сидеть в тюрьме

Сопредседателя партии "Другая Россия" Александра Аверина арестовали при переходе границы из ДНР В РФ на погранпункте Авило-Успенское. В настоящий момент он уже более трёх суток находится в ОП поселка Матвеево-Курган, ул.Комсомольская, 93. Ранее сотрудники ОВД отрицали его задержание.

По непровереннной информации у товарища Аверина нашли пистолет, что странно - он далеко не первый раз пересекает эту границу, порядки знает, а в пистолетики наигрался еще во время уастия в боевых действиях в той же ДНР. Как это часто у нас бывает - может был пистолет, а может и не было, как товарищ начальник решит.

Вот позиция "товарища начальника" и вызывает вопросы. 

Был период, когда на Донбасс потоком шли добровольцы, и везли через полупрозрачную границу все, что было нужно. Потом вдруг граница стала совсем непрозрачной, а еще позже вдруг через эту границу стали депортировать участников боевых действий, не имевших российского паспорта - Россия так и не признала донбасских республик, поэтому все тамошние жители для нее формально "украинцы". И выдают их Украине, а совсем не ДНР или ЛНР.

Ну а теперь, стало быть, взялись и за российских граждан. Но под другим соусом - стали бывшие герои-патриоты враз "контрабандистами". В одном и том же Ростове и открывают памятник добровольцам Донбасса - и заполняют местные СИЗО ими же. 

Ну так и памятник тоже надо "отредактировать" - убрать за решетку, чтоб реалистичней выглядел. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
!!!QTOTOQQ!JAVAS!!!&&& написал 13.04.2018 01:28
"Россия так и не признала донбасских республик, поэтому все тамошние жители для нее формально "украинцы""
- Таки путину, хотя он и не выглядит малахольным, таки кажется, что узурпаторы власти, устроившие с подачи амеропиттекии, геропитекии, подлячистана, жабоедии и других таки цивилизованных стран недогосударственный переворот таки на территории к-л "юкрейнистан" - таки лучше выражают интересы тупых населюков этой территории, чем республиканцы? То таки да-аа?
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вполне логично
Максимов написал 13.04.2018 00:28
он же Путина совсем не любит, вот и за решеткой. Подвернулся удобный случай засодить.
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