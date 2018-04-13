Герой должен сидеть в тюрьме

Сопредседателя партии "Другая Россия" Александра Аверина арестовали при переходе границы из ДНР В РФ на погранпункте Авило-Успенское. В настоящий момент он уже более трёх суток находится в ОП поселка Матвеево-Курган, ул.Комсомольская, 93. Ранее сотрудники ОВД отрицали его задержание.

По непровереннной информации у товарища Аверина нашли пистолет, что странно - он далеко не первый раз пересекает эту границу, порядки знает, а в пистолетики наигрался еще во время уастия в боевых действиях в той же ДНР. Как это часто у нас бывает - может был пистолет, а может и не было, как товарищ начальник решит.

Вот позиция "товарища начальника" и вызывает вопросы.

Был период, когда на Донбасс потоком шли добровольцы, и везли через полупрозрачную границу все, что было нужно. Потом вдруг граница стала совсем непрозрачной, а еще позже вдруг через эту границу стали депортировать участников боевых действий, не имевших российского паспорта - Россия так и не признала донбасских республик, поэтому все тамошние жители для нее формально "украинцы". И выдают их Украине, а совсем не ДНР или ЛНР.

Ну а теперь, стало быть, взялись и за российских граждан. Но под другим соусом - стали бывшие герои-патриоты враз "контрабандистами". В одном и том же Ростове и открывают памятник добровольцам Донбасса - и заполняют местные СИЗО ими же.

Ну так и памятник тоже надо "отредактировать" - убрать за решетку, чтоб реалистичней выглядел.

А.Б.