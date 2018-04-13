Трамп решил все же изучить, что ему кладет на стол разведка

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп изучает данные разведки, чтобы принять решение об ответе на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, передает РИА «Новости».

«Президент Трамп только закончил встречу с членами Совета национальной безопасности по ситуации в Сирии. Никаких окончательных решений не сделано. Мы продолжаем изучать данные разведки и взаимодействуем с нашими партнерами. Президент позднее поговорит с президентом Макроном и премьер-министром Мэй сегодня вечером», — сказал Сандерс.

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Это очень прогрессивно. Другой президент США не изучал данных разведки, а просто принял их как данность и начал войну в Ираке. То, что данные разведки оказались полным фейком, и никакого оружия массового поражения у Саддама Хусейна не было, выяснилось уже после разгрома его страны.

Стратегическая задача была выполнена - Ирак как государство фактически перестал существовать, Саддам и его окружение были казнены, но осадок остался - Соединенные штаты напали на страну, которая никому не угрожала. И если судить по почти парадному дефиле американо-британских войск до Багдада, командование нисколько не беспокоила возможная атака с применением ОМП. То есть все прекрасно были осведомлены о фейковости данных американской разведки "для внешнего употребления".

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А теперь посмотрим на историю химических атак в Сирии, авторство которых приписывают Асаду те же источники, что в свое время подставили Саддама.

Андрей Егоров человек компетентный, и вот что он пишет в Фейсбуке (почему Твиттер Трампа или Захаровой можно приводить как компетентный источник, а ФБ эксперта - нельзя?):

Не, ну так нечестно!

Вы это сами видели.

Неизвестно сколько народу - цифры гуляют как хотят, - потравилось хлором от двух стандартных тридцатилитровых баллонов? Раньше-то про бочки круче было. При этом в доме, где обнаружили (пусть без кавычек) большинство жертв - от одного баллона, который - алюминиевый, - упал на крышу третьего этажа, пробил бетон, не повредив арматуры и остался лежать несмятый аккурат на дыре.

Но на третьем этаже трупов не было, а были на втором и первом. Типа не успели выбежать, - газа, надо полагать, было так много и он подействовал так быстро, как и "Новичку" не снилось. Одним баллоном. Не какой-то там немыслимо ядовитый гель на ручке двери.

Со вторым баллоном ещё интереснее. Он, такой же юзаный, как и первый, лежит себе на кровати, вдалеке от дыры, которую он, видимо, пробил, но остался, опять же, несмятым. Эти коварные асадовцы даже не стали снимать с него стандартный крепёж для перевозки в кузове автомобиля, который положен по правилам для любых баллонов в любой стране. А и то, зачем, не в бомболюк же совать, из двери вертолёта вытолкнуть. Но зачем-то приделали к этой упряжи какие-то самопальные "стабилизаторы", призванные, видимо, придать военный оскал сугубо мирной банке. Но не к баллону приварили, - попробуй-ка в гараже приварить что-нибудь к алюминию, - к железной упряжи.

Бардак в этой сирийской армии, вот что. Не могут даже свои боеприпасы покрасить. Или замаскировать под что-нибудь неядовитое. А то жёлтый цвет баллонов отраву сразу выдаёт.

Даже Беллингкэт свое "исследование" в каких-то не очень уверенных формулировках изложил. Видимо, тоже не смог поверить в идиотизм сирийских военных, приурочивших химическую атаку аккурат к годовщине американского ракетного удара по авиабазе, как раз за "химию".

Хотя, конечно, проще было написать коротко: "я тоже это фуфло видел".

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Кстати, о данных разведки по "Новичку" и Скрипалям.

Данные химических исследований в качестве доказательств приводить уже категорически невозможно.

От зарина до "Новичков", а также про дело Скрипалей. Научно-популярный очерк

Да доклад ОЗХО их и не приводит, ссылаясь на некую "секретную часть". То есть на данные разведки, надо полагать, которые нельзя показывать даже школьной учительнице химии - может помереть от хохота.

Пока что имеем факт: от применения на территории Соединенного королевства (это главный упрек Мордору) самого ядовитого в истории боевого отравляющего вещества, сиречь оружия массового поражения (ОМП) никто не погиб. Отравленные выжили и даже поправились, хотя ранее сообщалось, что даже выжившие от "Новичка" остаются на всю оставшуюся жизнь калеками - причем поправка происходила даже не в специализированном токсикологическом центре в г.Лондон, а в простой районной больничке в Солсбери. А коты и хомячки вообще даже не отравились. Но были уничтожены британской разведкой, видимо, из каких-то крайне секретных соображений.

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От лица редакции ФОРУМа.мск всячески одобряем действия президента Трампа по изучению данных разведки, прежде чем наносить удары чем попало куда придется, как в прошлый раз.

Анатолий Баранов