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Московский листок

Трамп решил все же изучить, что ему кладет на стол разведка

Опубликовано 13.04.2018 в разделе комментариев 7

америка сирия трамп
Трамп решил все же изучить, что ему кладет на стол разведка

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп изучает данные разведки, чтобы принять решение об ответе на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, передает РИА «Новости». 

«Президент Трамп только закончил встречу с членами Совета национальной безопасности по ситуации в Сирии. Никаких окончательных решений не сделано. Мы продолжаем изучать данные разведки и взаимодействуем с нашими партнерами. Президент позднее поговорит с президентом Макроном и премьер-министром Мэй сегодня вечером», — сказал Сандерс. 

***

Это очень прогрессивно. Другой президент США не изучал данных разведки, а просто принял их как данность и начал войну в Ираке. То, что данные разведки оказались полным фейком, и никакого оружия массового поражения у Саддама Хусейна не было, выяснилось уже после разгрома его страны. 

Стратегическая задача была выполнена - Ирак как государство фактически перестал существовать, Саддам и его окружение были казнены, но осадок остался - Соединенные штаты напали на страну, которая никому не угрожала. И если судить по почти парадному дефиле американо-британских войск до Багдада, командование нисколько не беспокоила возможная атака с применением ОМП. То есть все прекрасно были осведомлены о фейковости данных американской разведки "для внешнего употребления".

***

А теперь посмотрим на историю химических атак в Сирии, авторство которых приписывают Асаду те же источники, что в свое время подставили Саддама.

Андрей Егоров человек компетентный, и вот что он пишет в Фейсбуке (почему Твиттер Трампа или Захаровой можно приводить как компетентный источник, а ФБ эксперта - нельзя?):

Не, ну так нечестно!

Вы это сами видели.

Неизвестно сколько народу - цифры гуляют как хотят, - потравилось хлором от двух стандартных тридцатилитровых баллонов? Раньше-то про бочки круче было. При этом в доме, где обнаружили (пусть без кавычек) большинство жертв - от одного баллона, который - алюминиевый, - упал на крышу третьего этажа, пробил бетон, не повредив арматуры и остался лежать несмятый аккурат на дыре.

Но на третьем этаже трупов не было, а были на втором и первом. Типа не успели выбежать, - газа, надо полагать, было так много и он подействовал так быстро, как и "Новичку" не снилось. Одним баллоном. Не какой-то там немыслимо ядовитый гель на ручке двери.

Со вторым баллоном ещё интереснее. Он, такой же юзаный, как и первый, лежит себе на кровати, вдалеке от дыры, которую он, видимо, пробил, но остался, опять же, несмятым. Эти коварные асадовцы даже не стали снимать с него стандартный крепёж для перевозки в кузове автомобиля, который положен по правилам для любых баллонов в любой стране. А и то, зачем, не в бомболюк же совать, из двери вертолёта вытолкнуть. Но зачем-то приделали к этой упряжи какие-то самопальные "стабилизаторы", призванные, видимо, придать военный оскал сугубо мирной банке. Но не к баллону приварили, - попробуй-ка в гараже приварить что-нибудь к алюминию, - к железной упряжи.

Бардак в этой сирийской армии, вот что. Не могут даже свои боеприпасы покрасить. Или замаскировать под что-нибудь неядовитое. А то жёлтый цвет баллонов отраву сразу выдаёт.

Даже Беллингкэт свое "исследование" в каких-то не очень уверенных формулировках изложил. Видимо, тоже не смог поверить в идиотизм сирийских военных, приурочивших химическую атаку аккурат к годовщине американского ракетного удара по авиабазе, как раз за "химию". 

Хотя, конечно, проще было написать коротко: "я тоже это фуфло видел".

***

Кстати, о данных разведки по "Новичку" и Скрипалям. 

Данные химических исследований в качестве доказательств приводить уже категорически невозможно.

От зарина до "Новичков", а также про дело Скрипалей. Научно-популярный очерк 

Да доклад ОЗХО их и не приводит, ссылаясь на некую "секретную часть". То есть на данные разведки, надо полагать, которые нельзя показывать даже школьной учительнице химии - может помереть от хохота.

Пока что имеем факт: от применения на территории Соединенного королевства (это главный упрек Мордору) самого ядовитого в истории боевого отравляющего вещества, сиречь оружия массового поражения (ОМП) никто не погиб. Отравленные выжили и даже поправились, хотя ранее сообщалось, что даже выжившие от "Новичка" остаются на всю оставшуюся жизнь калеками - причем поправка происходила даже не в специализированном токсикологическом центре в г.Лондон, а в простой районной больничке в Солсбери. А коты и хомячки вообще даже не отравились. Но были уничтожены британской разведкой, видимо, из каких-то крайне секретных соображений.

***

От лица редакции ФОРУМа.мск всячески одобряем действия президента Трампа по изучению данных разведки, прежде чем наносить удары чем попало куда придется, как в прошлый раз.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 7
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Re: Re: Выдержка из обращения профессора Веры Афанасьевой к министру Васильевой
Владимир П написал 13.04.2018 10:36
Уровень мышления и просто грамотности нынешнего поколения "новой России" очень четко просматривается и на этом сайте: неспособность внятно сформулировать простые мысли, элементарные ошибки в грамматике, злобное "минусование" вполне разумных и адекватных сообщений.
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Re: Иван4333
Владимир П написал 13.04.2018 10:32
Умница Яков Кедми постоянно говорит о том же - если будет Путин только утираться, то провокации и санкции будут лишь усиливаться. У евреев, немало преследований в своей истории претерпевших, это понимание на уровне генов: будешь все время поддаваться - погибнешь.
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Re: Выдержка из обращения профессора Веры Афанасьевой к министру Васильевой
Владимир П написал 13.04.2018 10:17
Много лет немногие оставшиеся неравнодушными преподаватели вузов вопиют об одном и том же - о ужасающем состоянии и продолжающейся деградации образования, угрожающих самому существованию России. Уже самолеты и вертолеты падают чуть не каждый день. Скоро начнут останавливаться электростанции и сложная инфраструктура. Но до власти никак не доходит связь между технокатастрофами и деградацией образования. Фурсенко, который принес стране вреда в тысячи раз больше, чем взяточник Улюкаев, высвечивается на каких-то совещаниях по образованию о праву руку Самого. Пишу не по теме, по настроению, просто прочел очередное сообщение о падении вертолета на Балтике. На что рассчитывает верхушка? Ведь, если она доведет страну до распада и захвата Западом, то смываться ей будет некуда, даже Ким их не примет, против которого имели глупость поддерживать пиндосские санкции.
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Выдержка из обращения профессора Веры Афанасьевой к министру Васильевой
Владимир П написал 13.04.2018 10:02
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Иван4333
Катастрофа неизбежна. написал 13.04.2018 09:58
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КЕМЕРОВО ТЕРАКТ
антимоль написал 13.04.2018 09:55
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Долой либерал-фашизм!!!
Нефер написал 13.04.2018 09:41
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