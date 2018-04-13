В Послании президент обозначил новые проекты, а что со старыми?

В Послании Федеральному собранию президент доложил, что указы 2012 года выполнены, за исключением некоторых позиций. Одним словом работа идёт в правильном направлении. Народу такое высказывание ни о чём не говорит. Работу правительства народ ощущает на своей шкуре. За последние годы значительно сократилась покупательская способность населения, значит сократился доход. Более того выросла безработица. Количество нищих тоже подросло. На этом фоне президент обозначил значительный рост благосостояния населения, рост экономики на основе инновационных проектов. Где же взять такие средства, чтобы осуществить рывок, как сказал президент в экономике?

Может быть надеются на амнистию капитала? Может миллионы и вернуться, но хозяева этих миллионов останутся. И вся прибыль от вложений снова пойдёт в карманы собственников. С одной стороны власть пытается вернуть миллиарды долларов выведенные за время бандитски - воровского капитализма за рубеж, с другой стороны воровство миллиардов продолжается. Бывший губернатор Челябинской области М.Юревич отжал 3,4 миллиарда рублей у дорожников. А народ в городе задыхается от выбросов металлургических предприятий. И это идёт по всей стране. Ещё не наступило лето, а Забайкалье и Амурская область, Дальний Восток горят синим пламенем. И количество пожаров растёт изо дня в день. Не хватает специальных самолётов, не хватает наземной техники, а главное не хватает профессиональных лесников. Кругом оптимизация, которая привела к потере миллиардов рублей. Советник президента профессор С. Глазьев заявляет, что за 4 года из - за некомпетентной политики ЦБ страна потеряла 25 триллионов рублей. Значит президент не слушает советников. Тогда зачем их держит. Пусть идут и работают там где принесут пользу и где их будут слушать. Советник сказал, а что дальше? Ничего, все на своих местах в том числе и Э.Набиуллина. Почему же Юревича задержали за 3,4 миллиарда рублей, а Набиуллина за 25 миллиардов продолжает терять миллиарды и её никто не трогает и не задерживает.

На днях президент собирал Государственный Совет. Говорил чиновникам и бизнесменам чтобы они обеспечили честную конкуренцию в развитии экономики. Комментаторы по этому поводу говорят, что президента возможно услышали. А разве президент ранее это не говорил? Так устроен капитализм, что честная конкуренция существовать не может. Каждый бизнесмен, собственник хочет быть первым. Для этого не гнушаются даже убийствами. Нам каждый день об этом говорит и показывает телевидение. Все без исключения современные фильмы основаны на этом. Сегодня в обиходе существует такой лозунг. "Деньги - власть - деньги". По этому поводу очень даже справедливо обмолвился бывший охранник Ельцина генерал Коржаков. "Сейчас все про Шувалова говорят. У меня за гаражом дом его бывшего коменданта. Он ушёл, не смог работать там. Когда всё это "Сколково" было, деньги Шувалову привозили в грузовиках. В коробках, мешках, просто в пачках огромных таскали в дом. Загружали в шкафы для одежды. Семья имеет домик в Австрии площадью 1480 квадратных метров и апартаменты в Лондоне". Не плохо устроились. Речь путана, но кое что можно понять. К сожалению Шувалов не одинок.

В Послании президент обозначил грандиозные планы, но где взять такие средства, чтобы всё это выполнить. В 2012 году проекты Послания были зафиксированы в 11 -ти указах. Что они дали народу? Практически ничего. Повышая зарплату медикам на 2 - 3 тысячи рублей была разрушена народная медицина. К врачам теперь попасть почти так же сложно как на приём к большому чиновнику. И отношение врачей стало совершенно другим.

А тут новые санкции на которые уже не обратить внимание нельзя. США замораживает миллиарды долларов вывезенные нашими олигархами и чиновниками. Установила срок в течение которого иностранные компании расторгнут всякие взаимодействия с санкционными гражданами и российскими компаниями, попавшими в этот список. На биржах акции наших компаний тают. От этого уже не отмахнёшься.

Слушая радио "Комсомольская правда" говоруны выдвинули такую идею, что государство возместит те суммы, которые министерство финансов США пока заморозило. А откуда Россия возьмёт такие суммы? Чтобы возместить то, что заморожено нужно иметь второй бюджет. Последствия непредсказуемы. При этом США подталкивает Россию на открытые военные действия в Сирии. А это уже война, которую Россия не выдержит. Нет резерва.

Всё это стало возможным в связи с ликвидацией Союза. И ведь в нынешней России нет и предпосылок для восстановления экономики хотя бы на уровне Советского Союза. При попустительстве власти олигархат и просто воровской элемент растащили богатства страны. На Московском экономическом форуме Дмитриева сказала: "У страны нет не только стратегии, но и тактики и даже нет чёткого анализа и диагностики, в каком состоянии находится экономика, рост, стагнация или продолжающийся кризис".

Запад под нажимом США поставили руководство России в сложнейшее положение. Народ не видит практического выхода. Бюджет микроскопический, а тут наводнения, пожары не только тысяч гектаров леса, но и в развлекательных центрах. Больше месяца СМИ начинает передачи с трагедии Скрипалей. Они живы и здоровы, а вот в Таганроге на авиационном заводе отравилось 37 рабочих, есть погибшие и ни слова. При этом отравитель известен. Чиновники, журналисты на различных тусовках говорят о каком - то единении, о величии России. На самом деле в стране полный разброд, люди не осознанно стали бояться друг друга. Живут в каком - то оцепенении. В противовес ставят выборы президента."За" проголосовали только потому, что боятся войны. Хотя результаты выборов войну не отодвигают, а наоборот приближают.

Выскажу ещё раз своё мнение, почему Россия оказалась на задворках истории над которой издеваются все кому не лень, при сильном и умном президенте. Вина в том, что в России нищий бюджет. Давайте представим, что по щучьему велению бюджет России стал равным 75 % бюджета США. Как только народы других стран осознают это так бывшие республики СССР встанут в очередь на вступление в Россию. Запад и США сразу изменят своё отношение к России. Есть и ещё один козырь дать по носу США. Отдать власть в России Коммунистам. Многие сразу заголосят от дурости не захотят думать. Это коснётся воровской элиты, чиновников и прикормленных журналистов. После смены власти, прихода коммунистов образовался бы союз с Китаем. А это поставило бы на место США. Я выразился примитивно, но верно. Союз России и Китая мог обрушить экономику США. В этом гвоздь проблемы. Китай никогда не будет дружить с капиталистами. Они прагматики и отношения строят только на взаимовыгодных условиях только для себя. Россия продаёт Китаю электроэнергию за копейки, а своим за рубли. Так же обстоит дело и с газом. Более того Россия строит газопровод в Китай и цена газа будет значительно ниже общемировой.

На современном этапе развития Россия не имеет друзей. С нищей никто дружить не собирается. Чиновники называют Казахстан, Армению, Индию, Китай, Белоруссию, которые якобы дружат с Россией. А в Сирии нет ни одного представителя от этих стран. Это не дружба - это экономика. Случись горячая война Россия окажется одна среди сотни баз, которыми нас окружило НАТО. Жаль, что народ до сих пор не понимает сложившееся положение. Надо мирно передать власть коммунистам, которых сразу поддержит Китай. Россия простила многомиллиардные долги Вьетнаму, Кубе, Ливии и что от этого поимела? Они для нас стали чужими. Ради спасения страны надо на первом этапе передать экономическую политику в стране коммунистам при постоянном контроле со стороны народа. Либералы не вытянут страну и об этом мы скоро узнаем.

Интересную мысль высказал президент промышленного союза К.Бабкин на форуме. "Выстроенные правительством финансовые потоки продолжают уводить капитал за рубеж".

Премьер готовится выступить с отчётом перед депутатами за прошедший год и за прошедшие годы под его чутким руководством. Президент 10 - го апреля встретился с премьером и выслушал некоторые его тезисы. В частности премьер сказал: "Указы президента от мая 2012 года выполнены не в конце 2017 года, а в начале 2018 года". На что президент улыбнулся. А чем отличается конец уходящего года от начало нового? Вот ведь до какого абсурда дошёл премьер.

США готовит ещё одни санкции по долгу России, которые затронут основные банки страны. Положение России стаёт аховое. С одной стороны санкции не только на воровскую элиту, но и на ведущие компании. С другой стороны армада военных кораблей США подошла к берегам Сирии. Что будет завтра никто не знает.

Прокуратура не известно по какой причине вытащила на божий свет гибель Березовского. Какое отношение его смерть имеет к нынешним событиям. И главное, что СМИ подхватили этот эпизод и судачат на всех каналах. Убили Березовского англичане и до сих пор нет расследования. Но ни один канал не поведал народу о том какую сумму долларов Березовский вывез в Лондон. Он же не только был отпетым мошенником , но и махровым вором. Как только получил гражданство Великобритании так занялся транжиром миллиардов. Жил на широкую ногу, скупал дворцы в Лондоне, Париже, яхты и так далее. Но мозгов не хватило заниматься бизнесом. В конце обанкротился и решил отсудить у своего друга Абрамовича 5,5 миллиардов долларов. Не вышло. Кончил в нищете. Надо бы подробнее рассказать народу биографию Бориса и его окружения. Он не смог удержать миллиарды, которые украл в России. А вот Абрамович выехал в Лондон не теряя связь с Россией. До сих пор имеет ценные бумаги шахт Кузбасса и других российских предприятий. И ручеёк российских долларов по - прежнему течёт в Лондон. А мы ушами хлопаем и говорим, что майские указы выполнены в начале 2018 года.

Украина уже захватила второе российское судно. А мы всё думаем как поступить? У нас нет пограничной службы из под носа которой уводят суда.