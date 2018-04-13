Смертельный вызов

Люди гибнут обычно в бою, а тут пошли жертвы от оптимизации нашего здравоохранения. Прямо на работе погибают спасатели человеческих жизней.

В Москве 8 марта на вызове скончался 38-летний фельдшер Евгений Давыдов. В марте фельдшер московской скорой помощи, 38-летний Евгений Давыдов, пожаловался своим коллегам на боль в груди, но, несмотря на это, его отправили на вызов. Ему стало плохо в дороге, вызвали скорую к скорой, но спасти мужчину не удалось. По словам его жены, у него была повышенная нагрузка на работе. Сердце не выдержало. По словам родственников и коллег, в день смерти он жаловался руководству на боли в сердце, но со смены его не сняли.

Вот ещё одна недавняя смерть, 42-летний фельдшер «скорой» в подмосковном Дмитрове, Виталий Узлов после смены почувствовал себя плохо, прилег отдохнуть в раздевалке, вскоре его нашли мертвым.

Причина обоих трагических эпизодов, в том, что наших медиков вынуждают работать на полторы ставки, а то и больше, отсюда большие перегрузки, которые с трудом выдерживает организм. В сочетании с колоссальным увеличением числа вызовов и прессингом со стороны начальства, нагрузку рядового персонала можно назвать буквально работой на износ. Самое главное – это количество обслуженных вызовов, вопрос не о качестве, а чтобы этих вызовов было как можно больше. Так зарабатывают деньги с помощью ОМС. Платят деньги не за количество вылеченных, а за количество принятых пациентов.

Врачи скорой, должны вместо того, чтобы отдать время спасению больного человека, без конца редактируют свои отчеты. Это все равно, если бы пожарные не тушили пожар, а просто получали деньги за вызов и писали в отчетах, как хорошо горит. Приехал и уехал, гори себе. Давно бы при таких установках половина страны выгорело. Тут же сгорают человеческие жизни. Во врачебных кабинетах строгают на компьютере, пишут от руки. Недавно я приболел, появился у врача. Он не отрывая глаз от компьютера, задал мне всего несколько вопросов. Я наблюдал за его пальцами, они работали как у пианиста. Этот медик освоил вторую профессию, компьютерщика, кажется, теперь, он может и хакером подрабатывать. Врач докладывал кому-то, с помощью компьютера, что к нему пришел очередной пациент. Говорил не со мной, а с кем-то из ОМС. Тут у него, как в игровом притоне, составишь неправильно – карточка останется без оплаты, страховая ее не примет. Не удивительно, что после суток работы медики скорой сидят по 2-3 часа, заполняют, переписывают отчеты. 70% из того, что в них красиво написано, – туфта. И пока мы от этого не уйдем, больные не будут получать должной помощи.

Как сказал один опытный врач: «Сегодня у страны есть деньги на спецоперации в Сирии, но нет на «Скорую». В годы Великой Отечественной войны у нас были средства и на то, чтобы бомбить врага, и на восстановление разрушенного хозяйства. Была отлаженная медицина, к которой не возникало вопросов. Почему? Потому что тогда не было ОМС».

Идеальной служба спасения человеческих жизней в представлении этого специалиста, являлась бы федеральная скорая, имеющая единый для всех регионов закон. Единый оклад для сотрудников службы в разных городах России, 36-часовая рабочая неделя. Такая «скорая» не должна подчиняется страховой компании и напрямую зависела бы от федерального бюджета.

Вот рассказывает о своем рабочем дне фельдшер, фамилии эти люди стараются скрывать: «Вчера я заступила на смену в пять вечера. В 20:00 у нас пересменка водителей. Предполагается, что за это время (15-20 минут) бригада должна поужинать. На деле же произошло иначе: в 20:05 получили вызов и срочно на него поехали. В следующий раз мы оказались на подстанции лишь в 12 ночи. И только сходили в туалет, как нас опять вызвали. Так промотались до пяти утра. Потом было примерно полтора часа отдыха, но сон не шёл, потому что слишком много тяжёлых больных было перед глазами. И опять выехали спасать. Прихожу домой уставшая как собака. Падаю на диван, принимаю снотворное, чтобы ни о чём плохом не думать, не переваривать произошедшее за смену".

Стандартная смена врачей и фельдшеров скорой помощи длится 24 часа. Чтобы работать на одну ставку, нужно работать сутки через трое. Однако здесь все трудятся сверх нормы, потому что хотят иметь нормальную зарплату. Например, фельдшер, работающий на две ставки, примерно 12 суток в месяц, или попросту живущий на подстанции, получает от 42 до 45 тысяч. Как раз хватает на то, чтобы купить успокоительные и забыться.

Врачи и фельдшеры с одного вызова едут сразу на другой. Некогда помыть салон машины, провести санитарную обработку, поменять одежду. А ведь выезжают и на ДТП с потерпевшими, и к туберкулезным и инфекционным больным. А потом пациента с сердечным приступом везут в машине с кровавыми пятнами после аварии. Фельдшерам-женщинам некому, кроме водителя, помочь нести носилки с больным, у которого вес под сто килограммов. А сами водители "скорых" уже научились делать и непрямой массаж сердца. На всякий случай.

И чем больше люди работают, тем больше сокращают им зарплату. Сотрудники петрозаводской станции скорой медицинской помощи заявили о том, что им урезали компенсационные выплаты к заработной плате. Более 140 человек готовят иски в городской суд с требованием вернуть украденное.

Ситуация со "скорой" в столице Карелии достаточно сложная. Не хватает машин: должны выезжать 30 - из расчета одна бригада на 10 тысяч населения, - а работают значительно меньше. Не хватает кадров, поэтому специалистам приходится сильно перерабатывать, и персонал "не держится".

Осенью прошлого года фельдшер выездной бригады скорой помощи из Харовской ЦРБ Вологодской области, председатель профкома свободного профсоюза "Действие", Елена Смирнова, обратилась в Росздравнадзор с жалобой на несоблюдение, приказа Минздрава РФ №388н. На выезд отправляется бригада в неполном составе (один медик вместо двух), а это, значит, что пациенты рискуют не получить необходимую помощь - например, при проведении реанимационных мероприятий. Конечно, это замедляет и работу бригады, ставит под вопрос оперативность отработки новых вызовов.

В больнице работает 11 медиков, приписанных к скорой помощи. Однако чтобы обеспечить круглосуточные 12-часовые дежурства двух бригад скорой помощи, укомплектованных двумя медиками, необходимо 16 сотрудников,

Главный врач больницы Петрова, якобы, для того, чтобы исправить положение, меняет штатное расписание, сокращает ставки двух оставшихся диспетчеров по приему вызовов, другие две ставки диспетчеров были сокращены задолго до проверки. Одного сокращенного фельдшера хочет перевести на работу в выездной бригаде, а вот диспетчера Ирину Красикову, которая оказалась активисткой профсоюза "Действие", главврач намерена сократить, не предложив ей работу в выездной бригаде.

Медсестры приемного отделения будут теперь в этой больнице совмещать свою прямую работу с функциями диспетчера. Как это будет выглядеть, непонятно. В 12-часовую дневную смену количество вызовов в ОСМП Харовской ЦРБ достигает 23, а то и 24 на одну бригаду. Диспетчер определяет вид вызова, заполняет и выдает фельдшеру карту вызова, вносит паспортные данные, по итогам вызова заполняет несколько журналов (журнал ЭКГ, журнал отказа, журнал вызова), в случае необходимости связывается с МВД и МЧС, передает им информацию, держит главного врача в курсе ситуации, например, в связи с поломкой машины и т.д.

В этой больнице многое совмещается, санитарок приемного отделения сократили, переведя в уборщицы, и передали им с собой прежние функции, например, санитарная обработка больного. Понаблюдать хотя бы за одним членом правительства, пришел он в свою кремлевскую больницу, а рану ему стала обрабатывать уборщица. При этом приговаривала бы, не бойтесь, это всего – на всего оптимизация здравоохранения.

Сотрудники Брянской городской станция скорой помощи терпели, терпели и ударили в колокола, написали письмо Президенту России. Они уведомили Владимира Путина о невыполнение в городе его майских указов 2012 года, о повышении зарплат бюджетникам.

В частности, в 2016 году вместо реального повышения зарплаты, власти урезали здесь доплату за выслугу лет с 80% до 45%, доплату за работу в ночные смены сократили наполовину, уменьшили размер субвенции ОМС. Ставки фельдшеров и водителей скорой помощи в Брянске стали ниже, чем у санитарок больниц города.

Работники воронежской «скорой» направили 2 марта на имя президента России свое обращение, с просьбой проконтролировать выполнение в их организации «майских указов». В нем медики рассказали, что большинство сотрудников трудится на 1,25 — 1,5 ставки и вынуждены значительно перерабатывать для достижения показателей по зарплатам, установленных «майскими указами». Письмо подписали 349 человек, ответ пока не получен.

А до этого в этом городе фельдшеры городской службы скорой помощи объявили "итальянскую забастовку". Они решили выезжать на вызовы только по двое. То есть строго по инструкции. Воронежские медики требуют повышения зарплаты за вынужденное совместительство и увеличения количества бригад.

Воронежцы объявили, что будут трудиться четко по правилам. Фельдшеров зачастую отправляют на вызовы по одному. Это ведет к переутомлению, а иногда пациент агрессивен, появляется угроза для жизни медика. Вот к одному спасателю, когда он сел заполнять документацию, подошла сзади женщина, ударила по голове бутылкой. Он был на вызове один и не видел, как она подошла. Потом медик долго лечился, у него до сих пор временами кружится голова. На второго фельдшера, который работал в одиночку, напали с ножом.

Итальянскую забастовку поддержало около 50 воронежских фельдшеров, ежедневно от восьми до 12 из них отказываются выезжать в бригаде, не укомплектованной вторым медработником. Это не касается тех случаев, когда вызывают к больному, у которого очень тяжелое состояние здоровья. В результате некоторые больные иногда вынуждены ждать скорую по несколько часов.

Как отметили в межрегиональном профсоюзе работников здравоохранения "Действие", "итальянская забастовка" юридически допустима, а требование выезжать в неукомплектованных бригадах противоречит Порядку оказания скорой медицинской помощи. Он утвержден приказом Минздрава РФ № 388н, но на его несоблюдение надзорные органы в регионах порой смотрят сквозь пальцы.

Горожанин Максим Давыдов создал петицию в поддержку медиков воронежской скорой помощи, устроивших «итальянскую забастовку». Цель обращения – добиться достойных условий для работы врачей и появления в Воронеже быстрой и качественной службы скорой помощи. «Разве люди, которые спасают жизни других людей, должны получать 17 — 19 тысяч рублей? Разве можно на эти деньги достойно жить, растить детей?» — задаётся вопросом автор петиции».

Петицию отправили в 3 адреса: Президенту Российской Федерации, в Министерство здравоохранения РФ, в Комитет Государственной Думы РФ по охране здоровья. Её подписали уже 500 с лишним человек.

Фонд ОМС дал на все, про все, свой ответ.- По результатам 2017 года деньги за прикрепленное население станции скорой помощи получили полностью, а план по вызовам выполнили меньше чем на 90%. Если повысить заработную плату работникам скорой помощи, тогда нужно забрать деньги Фонда ОМС у других лечебных учреждений. Есть федеральные тарифы, которые определяют стоимость госпитализации пациента, лечения в дневном стационаре, посещения поликлиники, выезда скорой помощи. Тарифы не пересмотрят. Объем средств, которые перечисляет федеральный Фонд ОМС территориальному, связан с объемом собранных налогов. Словами нашего премьера: «Денег нет, но Вы держитесь». Это настоящий тупик в нашем здравоохранении.

Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев вынужден был встретиться с представителями подстанций Воронежской станции скорой медицинской помощи. Они обсуждали вопросы повышения эффективности работы службы и имеющиеся в отрасли проблемы. Поводом для встречи стала так называемая «итальянская забастовка».

Вот некоторые выступления на этой встрече.

Михаил Пестунов, фельдшер подстанции скорой помощи Советского района: «Люди просто обессилены. Мы хотим жить и работать достойно, а не получать инфаркты в 45 лет или умирать в 55 лет. Мы требуем постоянную 100-процентную надбавку к зарплате за работу в неукомплектованной бригаде. И чтобы ставили в неукомплектованную бригаду только с письменного согласия сотрудника».

Елена Карасева, фельдшер подстанции скорой помощи Ленинского района:

«Что делать тем, кто не может позволить себе подработку? Я мама троих детей, если я возьму еще одну ставку, у меня просто времени на семью не останется. Муж работает и получает 22 тыс. рублей, а я и того не получаю. Хотя образование у меня высшее, но работаю я фельдшером».

В итоге глава области дал ряд поручений, в том числе по решению вопроса подготовки и обеспечения кадрами службы скорой медицинской помощи, а также по достижению показателей по заработной плате сотрудников в соответствии с Указом Президента РФ.

Александр Гусев также поручил провести анализ и подготовить предложения по созданию комфортных условий труда для работников данной отрасли и по техническому переоснащению службы. Только и остается после этих слов воронежцам, надеяться на лучшее. Уже сколько обещали? Нужна перестройка всей системы. Мы уже привыкли, что после сладких слов наших правителей, опять включаются тормоза. А дальше, опять идут бесконечные обещания.

Альберт Сперанский, председатель Совета общероссийской общественной организации «Рабочие инициативы»