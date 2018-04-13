Кадыров предложил продлить срок президентства Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил за продление полномочий главы государства больше, чем на два срока, заявив, что сейчас у Владимира Путина нет альтернатив.

"Вот я всегда говорил - и 10, и 15 лет назад, - что пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства. Есть президент Путин и все! Вот такое мое личное мнение, и я его не меняю. Сейчас Путину нет альтернативы!", - заявил Кадыров в интервью агентству "Интерфакс".

"Поэтому я считаю, что мы тоже можем принять решение о продлении сроков полномочий главы государства, не ограничиваться двумя… Почему Китай может, Германия может, а мы нет?!", - отметил глава Чечни.

"Если этого требует время, если это нужно для интересов России, нашего народа, почему мы должны ограничивать, оглядываться на кого-то? Закон кто придумывает? Конституцию кто принимает? Народ! Если в интересах народа нужно, почему мы не можем внести изменения? Я вообще от себя скажу: мы не должны даже спрашивать у самого Путина! Народ, Совет Федерации, Госдума, другие государственные институты должны инициировать и принять такое решение, собрать подписи и вынести на всенародный референдум. Я уверен, в итоге все поддержат это!", - сказал он.