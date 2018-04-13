Кадыров предложил продлить срок президентства Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил за продление полномочий главы государства больше, чем на два срока, заявив, что сейчас у Владимира Путина нет альтернатив.
"Вот я всегда говорил - и 10, и 15 лет назад, - что пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства. Есть президент Путин и все! Вот такое мое личное мнение, и я его не меняю. Сейчас Путину нет альтернативы!", - заявил Кадыров в интервью агентству "Интерфакс".
"Поэтому я считаю, что мы тоже можем принять решение о продлении сроков полномочий главы государства, не ограничиваться двумя… Почему Китай может, Германия может, а мы нет?!", - отметил глава Чечни.
"Если этого требует время, если это нужно для интересов России, нашего народа, почему мы должны ограничивать, оглядываться на кого-то? Закон кто придумывает? Конституцию кто принимает? Народ! Если в интересах народа нужно, почему мы не можем внести изменения? Я вообще от себя скажу: мы не должны даже спрашивать у самого Путина! Народ, Совет Федерации, Госдума, другие государственные институты должны инициировать и принять такое решение, собрать подписи и вынести на всенародный референдум. Я уверен, в итоге все поддержат это!", - сказал он.
В России - интернацизм написал 13.04.2018 12:43
гражданин написал 13.04.2018 12:42
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То, что путин на 4 срок самоизбрался, непредусмотренный Конституцией РФ он не видит?7 год как ослеп Кадыров и не видит бедолага?Еще один правоохранитель по образованию блин.
гражданин написал 13.04.2018 12:38
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То что путин уже на 4 срок самоизбрался, непредусмотренный Конституцией РФ он не замечает?Правоохранитель херов.
ЖЭК написал 13.04.2018 12:38
ИГИЛомусульманам кого надо слушаться чтобы в рай попасть, а заодно и количество гробов укутанных в звезднополосатое патриотическое нечто увеличат, чтобы отбить охоту от жены далеко уезжать.
ЕЩЁ написал 13.04.2018 12:30
Вся Власть Советам! А далее Народный Трибунал разберется - кто "придумывал" "закон" от имени, и, какого народа, кто и как этим беззаконием пользовался, сколько Русских убил, и, не лучше ли было бы спилить мушку на золотом пистолетике?
Бредо написал 13.04.2018 12:16
Святой Пигидий написал 13.04.2018 11:58
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Так вот... думаю, надо проводить всенародный референдум по утверждению пожизненным паханом зоны... тьфу ты! несменяемым вошьдем нашей зоны... тьфу ты! великим вошьдем нашей великой страны... совсем, мля, запутался! Короче: пора спросить у нашего великого народа, хочет ли он, чтоб нашим духовным воином, неустанно ведущим нас от победы к победе, был наш любимый вошьдь - да, пора об этом спросить поименно, и я уверен, что наш великий народ оптом и в розницу скажет свое твердое "да!", то есть "да!", хотим! Как в день ЛОХОТРОНА... тьфу ты! как в великий день 18-го марта, когда путенская подстилка Эллочка Чурова... тьфу ты! когда наш народ твердо и безоглядно выбрал нашего старого великого вошьдя нашим новым еще более великим вошьдем и духовным воином.
Завидонов Николдим написал 13.04.2018 11:57
А вот в 2000 годе он бы их проиграл если бы было по честному.
В этом то и беда, что благодаря пропаганде и оболваниванию у россиян крыша поехала окончательно.
по чесноку,как грится написал 13.04.2018 11:55
kjki написал 13.04.2018 11:47
статистика у Вас хромает написал 13.04.2018 11:32
Крамольник написал 13.04.2018 11:20
Крамольник написал 13.04.2018 11:17