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Московский листок

В Госдуму внесли законопроект об ответных мерах на санкции США

Опубликовано 13.04.2018 в разделе комментариев 4

В Госдуму внесли законопроект об ответных мерах на санкции США

Руководители фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответные действия России на санкции США.

По словам Володина, законопроект "О мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств" планируется обсудить 16 апреля на внеочередном заседании Совета Госдумы. "После чего рассмотрим его на ближайшем заседании Госдумы", - заявил спикер Госдумы.

"Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц", - пояснил он.

Проект федерального закона пока не опубликован, но известно, что он предоставляет правительству РФ полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера.

По словам первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, авторы документа предлагают ввести ряд ограничений на поставку в Россию товаров и услуг американского происхождения.

"В этом законопроекте речь идет о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья или продовольствия, страной происхождения которого являются США или другие государства, которые поддерживают меры, которые США приняли в отношении нашей страны. Речь идет об алкогольной и табачной продукции, речь идет о прекращении или приостановлении международного сотрудничества Российской Федерации, российских юридических лиц с США и организациями, которые находятся под юрисдикцией США в атомной отрасли, в авиастроении, в ракетно-двигательной отрасли; речь идет о лекарственных средствах, речь идет о запрете участия в процедуре приватизации государственного и муниципального имущества; речь идет о запрете или ограничении допуска технологического оборудования и программного обеспечения", - цитирует Интерфакс Мельникова.

По его словам, авторы законопроекта также предлагают правительству и главам регионов проработать вопрос об импортозамещении американской продукции, подпадающей под российские санкции.

Кроме того, законопроект предусматривает введение ответных мер, связанных с закупкой IT-технологий. Предусматривается "запрет на допуск или ограничение допуска технологического оборудования и программного обеспечения, происходящих из США и (или) иных иностранных государств, по перечню таких оборудования и обеспечения, определяемому правительством РФ, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юридических лиц".

Также, по словам Мельникова, в документе предлагается ограничить работу в России граждан США и иных государств, придерживающихся недружественной политики. Имеется в виду "запрет или ограничение на привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации граждан США и (или) иных иностранных государств, в том числе, в качестве высококвалифицированных специалистов".

В документе указывается, что к мерам воздействия, в частности, относятся запрет на въезд граждан США и иных иностранных государств по списку, определенному МИД РФ.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе ежегодного отчета правительства перед Госдумой предложил в ответ на санкции США запретить американские товары. "На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом", - заявил премьер.

"Нас пытаются все жестче и жестче брать в финансово-экономическое кольцо, и не реагировать на это мы не можем", - заявил Медведев. При этом он отметил, что "ответные меры должны быть хорошо просчитанными, не наносить ущерба нам самим".

По его словам, окончательное решение по ответу России на санкции США примет президент России.



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: "ответные меры должны быть хорошо просчитанными..
гражданин написал 13.04.2018 12:47
"После чего рассмотрим его на ближайшем заседании Госдумы", - заявил спикер Госдумы.
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А в ответ они могут только полаять на Америку и Дональда Трампа с трибуны своей Госдуры.И больше ничего.Чмыри позорные:-))))
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оне учились.
Понемногу. написал 13.04.2018 12:45
теперь в госдуре как-нибудь. "ВОЗДЕЙСТВИЕ на недружественные ДЕЙСТВИЯ" - это - пять! Выход же на самом деле ОДИН - жестко и решительно прекратить этот бал троечников и самозванцев, прикидывающихся НАШИМ Государством, вернуть Власть Народу и послать пиндосню по-дальше. Которые тут временные? Слазь!
Вся Власть Советам!
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(без названия)
Завидонов Николдим написал 13.04.2018 12:06
""речь идет о запрете или ограничении допуска технологического оборудования и программного обеспечения""
---
Молодцы! Ума палата!
Я был уверен, що Госдура и банд-группа "Озерко" запретят продукты Майкрософта, американские антивирусы и т.п.
Еще надо перестрелять дотационные районы, Крыможопию, Даубассятию и Чючню естественно трогать нельзя.
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"ответные меры должны быть хорошо просчитанными..
егэ написал 13.04.2018 11:43
..не наносить ущерба нам самим". - Как коту наступить на собственные и что б не было дико больно? правильный ответ d)-сымитировать.
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