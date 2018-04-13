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Московский листок

Суд постановил немедленно заблокировать Telegram в России

Опубликовано 13.04.2018 в разделе комментариев 3

Суд постановил немедленно заблокировать Telegram в России

Таганский районный суд удовлетворил иск Роскомнадзора о немедленной блокировке Telegram за отказ предоставить ключи от дешифровки переписок своих пользователей Федеральной службе безопасности (ФСБ).

"Telegram не представил не только истребуемую информацию о предоставлении ключей для дешифровки сообщений, но и не предоставил сведения о невозможности исполнить указанное требование", - цитирует Интерфакс заявление представителя спецслужбы в суде.

Представитель Роскомнадзора в свою очередь заявила, что информация, распространяемая через Telegram, может использоваться террористическими и экстремистскими организациями, посетовав на то, что ФСБ не имеет ключей для дешифровки этой переписки. "Мы понимаем, что такие действия представляют угрозу интересам Российской Федерации и представляют угрозу жизни и здоровью граждан", - отметила она.

Адвокаты мессенджера на заседании суда не присутствовали - накануне основатель Telegram Павел Дуров запретил им участвовать в разбирательстве, "дабы не легитимизировать откровенный фарс своим присутствием".

После вынесения решения суда в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что Telegram могут разблокировать, если мессенджер предоставит ФСБ ключи шифрования сообщений.

Роскомнадзор подал в суд иск на блокировку мессенджера Telegram Павла Дурова 6 апреля. В ведомстве пообещали не блокировать мессенджер до решения суда, назвав дело прецедентным. 12 апреля Роскомнадзор попросил суд о немедленной блокировке мессенджера в случае удовлетворения иска.

Ранее юристы Telegram подали ходатайство с просьбой перенести рассмотрение дела «на разумный срок» в связи с многочисленными процессуальными нарушениями. Суд ходатайство отклонил.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: страна 404- Украина, но Дуров же не из Украины.
Завидонов Николдим написал 13.04.2018 12:29
Светка, заглохни. Брысь под нары!
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(без названия)
Святой Пигидий написал 13.04.2018 12:16
"Павел Дуров запретил им участвовать в разбирательстве, "дабы не легитимизировать откровенный фарс своим присутствием" - АПЛОДИРУЮ ДУРОВУ! ПОтому что в стране 404 не может быть суда по определению. Вот точно так же умные люди призывали население не быть тупым быдлом и не принимать участие в ЛОЗОТРОНЕ, "дабы не легитимизировать откровенный фарс своим присутствием", но быдло предпочло быть быдлом... а Дуров молодец!
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Непрозрачным цыфровым технологиям - бой !
С,п. Вдиван написал 13.04.2018 12:03
да здравсвтвует прозрачный суд !
Он украшал человечье общество еще до изобретения деревянных счет. Т.е. суды изобрели раньше.
А цифры - это все наносное.
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