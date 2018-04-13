Суд постановил немедленно заблокировать Telegram в России

Таганский районный суд удовлетворил иск Роскомнадзора о немедленной блокировке Telegram за отказ предоставить ключи от дешифровки переписок своих пользователей Федеральной службе безопасности (ФСБ).

"Telegram не представил не только истребуемую информацию о предоставлении ключей для дешифровки сообщений, но и не предоставил сведения о невозможности исполнить указанное требование", - цитирует Интерфакс заявление представителя спецслужбы в суде.

Представитель Роскомнадзора в свою очередь заявила, что информация, распространяемая через Telegram, может использоваться террористическими и экстремистскими организациями, посетовав на то, что ФСБ не имеет ключей для дешифровки этой переписки. "Мы понимаем, что такие действия представляют угрозу интересам Российской Федерации и представляют угрозу жизни и здоровью граждан", - отметила она.

Адвокаты мессенджера на заседании суда не присутствовали - накануне основатель Telegram Павел Дуров запретил им участвовать в разбирательстве, "дабы не легитимизировать откровенный фарс своим присутствием".

После вынесения решения суда в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что Telegram могут разблокировать, если мессенджер предоставит ФСБ ключи шифрования сообщений.

Роскомнадзор подал в суд иск на блокировку мессенджера Telegram Павла Дурова 6 апреля. В ведомстве пообещали не блокировать мессенджер до решения суда, назвав дело прецедентным. 12 апреля Роскомнадзор попросил суд о немедленной блокировке мессенджера в случае удовлетворения иска.

Ранее юристы Telegram подали ходатайство с просьбой перенести рассмотрение дела «на разумный срок» в связи с многочисленными процессуальными нарушениями. Суд ходатайство отклонил.