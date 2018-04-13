Главреда свердловской "Областной газеты" избили арматурой до сотрясения мозга

Нападение совершено на главного редактора издаваемой в Екатеринбурге "Областной газеты" Дмитрия Полянина. Об этом сообщается на сайте издания.

"Вчера, 12 апреля, вечером было совершено нападение на главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина. По факту преступления возбуждено уголовное дело, происшествием занимается уголовный розыск, проверку ведет Следственный комитет", - говорится в сообщении.

По словам самого Полянина, у него ушибы и сотрясение головного мозга, сломано ребро. "Нападение произошло прямо у подъезда. Били сзади арматурой. В результате - ушибы и сотрясение головного мозга, сломано ребро", - рассказал главред.

В издании произошедшее связывают с публикацией о "коммунальных войнах" в Екатеринбурге - поджогах автомобилей и обстрелах офисов. "Задавались вопросы сотрудникам полиции о том, почему до сих пор не раскрыт ни один резонансный конфликт из сферы ЖКХ", - пояснили в газете.

В расследовании, которое было опубликовано в январе 2018 года, рассказывалось о двух десятках пострадавших - председателях домовых советов и ТСЖ, старших по подъездам, инициативных жильцах и владельцах небольших управляющих компаний, которые только вышли на рынок. "Все они в своих неприятностях подозревают управляющие компании "старого типа" - коммунальных гигантов, которые не желают делиться "своими домами", - говорилось в статье.

В пресс-службе СУ СК РФ по региону сообщили, что по факту причинения телесных повреждений главному редактору "Областной газеты" организована проверка. В частности, проверяется возможная версия о том, что нападение могло быть связано с профессиональной деятельностью журналиста, однако данных об этом нет. Уголовное дело ведомством пока не возбуждалось, передает ТАСС.

"Областная газета" - общественно-политическая газета, издаваемая в Екатеринбурге с 8 марта 1990 года. По данным на 2016 год, тираж газеты составляет 70 тысяч экземпляров. В газете публикуется официальная информация органов власти Свердловской области.

Напомним, Россия Путинская неизменно занимает "призовые" места в рейтингах стран, где нападения на журналистов происходят часто, много, а вот из них расслеованы весьма немногие.

Так, уже в 2009-м, почти 10 лет назад Россия заняла девятое место в мире по числу нераскрытых убийств журналистов. В списке, ежегодно составляемом Комитетом по защите журналистов, учитывается процентное соотношение числа нераскрытых убийств журналистов к численности населения страны. Речь идет о странах, в которых за последние 10 лет остались не раскрытыми по меньшей мере пять убийств журналистов.

Таких в 2008 году оказалось 14: Ирак, Сьерра Леоне, Сомали, Шри-Ланка, Колумбия, Филиппины, Афганистан, Непал, Россия, Пакистан, Мексика, Бангладеш, Бразилия, Индия.

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