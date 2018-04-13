Под Славянском-на-Кубани поджигают мусор, лишь бы не возить его на легальный полигон

В Славянском районе Краснодарского края местные чиновники придумали способ, как заработать на мусоре, возя его мимо официального лицензированного полигона ТБО и вываливая на организованную по соседству незаконную свалку, которую при этом ещё и поджигают, "утилизируя" остатки преступной деятельности. На прошлой неделе участникам противопожарного патруля из числа активистов Экологической Вахты и участников группы "Добровольные пожарные Кубани" пришлось буквально заставить руководство свалки пригнать сюда бочку с водой и начать тушение.

Об абсурдной ситуации, которая сложилась в Славянском районе с утилизацией ТБО, ещё год назад рассказал портал "РБК Кубань". После того, как несколько лет назад под Славянском-на-Кубани окончательно закрыли городскую свалку (её огромный холм до сих пор можно видеть на выезде из этого города, если двигаться в сторону Темрюка), которая не соответствовала никаким нормам и периодически загоралась, встал вопрос, куда девать мусор.

Решение о строительстве в Славянском районе нового полигона твёрдых бытовых отходов было принято ещё в 2005 году. В 2007 году на инвестиционном форуме в Сочи было заключено соглашение о реализации первого в Краснодарском крае проекта мусоросортировочного комплекса с усовершенствованным полигоном: предполагалось, что он будет принимать до 135 тыс. кубометров бытовых отходов в год.

Для реализации проекта, сообщает "РБК Кубань", было учреждено ООО "Экологический полигон", доли в котором разделили АНО "Центр межрегиональных связей" и администрация Славянского района. Компании был передан в аренду участок в 12 га сроком на 49 лет, выданы разрешения на строительство полигона с гидроизоляцией и системами сбора фильтрата (сточных вод) и пожаротушения.

Первую очередь объекта сдали в эксплуатацию в 2012 году, но в том же году главой Славянского района стал Роман Синяговский, племянник бывшего мэра Новороссийска, депутата Госдумы Владимира Синяговского, и у полигона начались проблемы. Администрация, в частности, пыталась отказать ООО "Экологический полигон" в праве аренды земельного участка под уже построенными объектами (что вылилось в несколько лет судебных тяжб с переменным успехом), а также принудительно заставляла подведомственные учреждения расторгать договоры с этой компанией на вывоз мусора.

Причина оказалась банальной: местный мусорный монополист - ООО "Чистый город" - попытался навязать полигону собственные условия за размещение привозимых на полигон отходов, а когда стороны не смогли договориться, по полной программе был задействован административный ресурс. В этом у мусоровозчиков не возникло никаких затруднений: в руководстве и учредителях "Чистого города" значатся местные чиновники и их дети. Так, директором и владельцем 20% ООО "Чистый город" является Анатолий Таран, который руководит самым большим в районе кладбищем. Также компанией в равных долях владели Елена Нерез, дочь замглавы Славянского района и начальника финансового управления Валентины Пахарь (по данным источников); Александр Зайцев, сын бывшего мэра Славянска-на-Кубани и экс-главы Темрюкского района Сергея Зайцева; Светлана Липская, супруга бывшего начальника службы криминальной милиции и замначальника ОВД по Славянскому району Анатолия Липского и другие интересные лица.

В настоящее время вывоз основного объема мусора с территории Славянского района остался за ООО "Чистый город", которое обслуживает райцентр и крупные населенные пункты поблизости от него, а для ООО "Экологический полигон" оставили отходы из небольших отдаленных поселений.

Эта типичная для России коррупционная история обогащения под административной крышей чиновников и их детей не стоила бы столь подробного рассмотрения, если бы часть мусора, который фирма "Чистый город" должна размещать на официальных полигонах ТБО, не попадала на нелегальные свалки. Формально, по сведениям "РБК Кубань", фирма "Чистый город" имеет договор на вывоз отходов в соседний Красноармейский район - на ту самую свалку, где в 2015 году полиция задержала активистов Экологической Вахты за попытку проинспектировать этот объект. Но на деле часть отходов из Славянска-на-Кубани остается в самом же Славянском районе - на бывших сельхозугодьях рядом… с легальным полигоном ООО "Экологический полигон".

Отходы везут мимо этого объекта, чтобы просто вывалить в огромную яму посреди поля: в течение дня сюда тянется нескончаемый караван мусоровозов. Сюда же вываливают отходы с расположенного неподалеку районного кладбища, сюда же свозят опилки и прочие древесные отходы, продукты обрезки деревьев, картон, автопокрышки (которые сюда, очевидно поставляют со всех окрестных шиномотажных мастерских). Что особенно удивительно: помимо городских мусоровозов, сюда же едут и жители на частном транспорте - везут всевозможный бытовой и сельскохозяйственный мусор, и никто им не препятствует, на стихийной свалке в принципе отсутствует какой-либо контроль.

Свалка постоянно горит: как рассказывают местные жители, её обычно поджигают ближе к выходным, когда никаким проверяющим органам нет дела до того, что на окраине города полыхает смешанный мусор, окуривая всю округу едким дымом. Жгут мусор лишь с одной целью - чтобы уменьшить его объём. Кучи пепла затем сталкивают бульдозером в траншеи и закидывают грунтом, скрывая таким образом следы преступления. Сколько уже отходов было сожжено и закопано с благословения славянских чиновников, остается только догадываться.

В конце прошлой неделе активисты Экологической Вахты и участники группы "Добровольные пожарные Кубани" попытались обследовать горящую мусорку, вызвав настоящий переполох. При виде фотоаппаратов водители мусоровозов спешно разворачивали машины и скрывались в обратном направлении (позднее, правда, выяснилось, что мусоровозы по приказу начальства были спрятаны на территории кладбища). Пожарные добровольцы сделали сообщение в местную противопожарную часть - там приняли вызов, попросили подробно описать характер пожара, но ничего конкретного не пообещали.

Зато после звонка в "пожарку" примчался представитель городской администрации. По его звонку из города на свалку была отправлена водовозка, которую обычно используют для полива зелёных насаждений: с помощью садового шланга и слабого напора воды сотрудники пытались погасить тлеющее содержимое одной из мусорных траншей и поначалу даже не стали препятствовать тому, что "Добровольные пожарные Кубани" взяли инициативу в свои руки: в частности, по просьбе руководителя группы Максима Ребеченко к траншее подогнали трактор-"петушок" для того, чтобы разворошить и качественно пролить водой тлеющую массу.

Правда, через некоторое время представитель администрации опомнился и потребовал от пожарных добровольцев "покинуть территорию", не позволив закончить работу.

"Происходящее в Славянске-на-Кубани - это настоящий мусорный бандитизм. Группа родственников местных чиновников, пользуясь административным ресурсом, не только выдавливает из города конкурентов и устанавливает какие угодно тарифы за вывоз ТБО, но даже не довозит мусор до легальных полигонов. Получается, что за собранные с людей деньги их же ещё и травят продуктами горения опасных отходов, среди которых мы видели электронику, ртутные лампы, лакокрасочные изделия", - прокомментировал происходящее замкоординатора Экологической Вахты, участник группы "Добровольные пожарные Кубани" Дмитрий Шевченко.

Экологическая Вахта будет добиваться ликвидации незаконной свалки возле Славянска-на-Кубани и наказания виновных в её организации и использовании.

От редакции: К сжиганию мусора, то есть отнюдь не решению мусорной проблемы, а к ухудшению экологической обстановки - чинуши подходят не мытьём, так катаньем. Не в мусоросжигающих дорогостоящих комплексах, так вот - просто на просторах родимых степей... Самое ужасное, что альтернативы нынешний буржуазный порядок не видит в принципе - мусор перерабатывать некому и негде, дешевле всего его просто сваливать и чтобы сам он гнил под открытым небом, заражая почву продуктами распада и зловонием, а так же с птицами - загаживая округу. Название "полигон" - вполне выражает, что на этой территогрии ведутся боевые действия - действия коррумпированных чинуш и буржуев против народа, обитающего поблизости. В ближайшие дни опуликуем программную (вторую) статью о том, как революция и коммунистическая власть смогут решить эту проблему.

Д.Ч.

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