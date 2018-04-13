Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Гнать паразитов из "Жилищника" на сортировку мусора в Волоколамск!

Опубликовано 13.04.2018 автором Д.Чёрный в разделе комментариев 2

москва жкх собянин жилищник
Гнать паразитов из "Жилищника" на сортировку мусора в Волоколамск!

Случилась у меня дома авария. Спрева даже незаметная - думаю, откуда это нападало извёстки, может детские ручонки натаскали? Поднимаю взгляд к потолку - и вижу, что дело-то серьёзно. Как-то сам отсох этот декор, и креплён-то был, как я глянул - плохо, но 50 лет продержался всё же. Ничего никто не тряс - вот так вот просто опал он... И случилось это в детской, то есть опасность обрушения грозит самому маленькому населению квартиры.

Звоню в ГБУ "Жилищник" Тверского района, который как раз недавно мне прислал весьма внушительный счёт - квартплату, в которой мне надо оплачивать и радио, которым давно не пользуемся (где-то провод перебило) и некое "оповещение"... Рассказываю всё в красках, как вам.

"Жилищник" регистрирует заявку, перезванивает диспетчер через четыре часа - нет, мол, такие работы мы не выполняем. Как так - не выполняете? Вы же за всем нашим домом следите, мы же вас выбрали, а квартплата взлетела с тех пор (как мы распустили свой ЖСК, идиоты, и всех собственных рабочих перестали содержать на средства от субаренды в доме) - в четыре раза! Мы же вам, гадам и дармоедам - платим неизвестно за что, да ещё и по немыслимым тарифам. На какой-то капремонт, которого тут не планируется и не надо...

Нет мастеров, говорят. И услуги-то платные - так даже за этот "бизьнес" они взять не могут - нечем, рук нет рабочих.

Я так полагаю, что всю эту собянинскую гвардию - одним скопом в обновлённый ГУЛАГ надо напрваить. А что они делать умеют-то? Снег практически не чистили зимой - либо нанимали разовых гастарбайтеров, которые и снега-то дома не видели...

Второй день звоню туда же. Диспетчерша отвечает: "Я тут посовещалась с юристом, он сказал, что всё у вас дома внутри - ваше личное, этого чинить мы не можем". Вот грёбанный капитализм! Трубы они чинить могут (тоже за аличный расчёт), а потолок - нет.

Так зачем они, паразиты, приписаны к Каретному ряду? Чем их платные услуги лучше других, которых полно в интернете, а может и подешевле даже? На черта этот "Жилищник" дому артистов балета Большого театра? Может, поднять этот вопрос в Мосгордуме? Мы можем!

Пытался сам атлантом его подклеить "жидкими гвоздями", подпереть 10-15 минут, так бесполезно, раствор нужен получше, посильнее. 

Почему же когда квартплата в доме у нас была средняя 2 с небольшим тысячи - наши собственные работники (даже столяр имелся) всё могли починить, и "сотку" сверху считали за нелегальные чаевые? А теперь эти паразиты централизованные и по безналу работают - но тарифы у них огого!.. И всё равно "рук нет". Безрукий "Жилищник" - похоже, сортировка мусора это всё его будущее. После революции, конечно.

Мне интересно, у кого ещё с этими дармодеами подобные беседы были - выкладывайте, давно пора!



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
И шо вы минусуете? Вот этот прокомуняцкий ***** не может даже узаконить отключение радиоточки.
все закономерно написал 13.04.2018 13:26
А за радиоточку неработающую - платит. Ну бестолочь и лодырь, право. Вместо того, чтобы купить клей и прикрепить обратно лепку, поперся права качать к таким же бездельникам, как и он.
Из таких вот лодырей выходят лучшие социалисты. Социализм -убежище лодырей и бездельников.
Ответить
У Черного Димы руки из жoпы растут, а еще он лодырь и бестолочь, ну как и положено всяким камунякам.
все закономерно написал 13.04.2018 12:50
Камуняки - вперде!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сколько денег нужно семье из трех человек в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как "отскрипалить" Запад?
Как "отскрипалить" Запад?
12.04.2018
Поддержат ли коммунисты действующего президента в случае вооруженного конфликта с НАТО
Поддержат ли коммунисты действующего президента в ...
13.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Эксперты заявили о резком росте неполитических протестов в России (5)
Гнать паразитов из "Жилищника" на сортировку мусора в Волоколамск! (2)
Под Славянском-на-Кубани поджигают мусор, лишь бы не возить его на легальный полигон (0)
Суд постановил немедленно заблокировать Telegram в России (8)
В Госдуму внесли законопроект об ответных мерах на санкции США (6)
Кадыров предложил продлить срок президентства Путина (20)
Главреда свердловской "Областной газеты" избили арматурой до сотрясения мозга (5)
Смертельный вызов (6)
В Послании президент обозначил новые проекты, а что со старыми? (4)
Трамп решил все же изучить, что ему кладет на стол разведка (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: За атакой на Сирию стоят британские учОные
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Другой фронт
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Арестовать по завершении подвига
Дарья Митина Дарья Митина: Не заблудишься
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss