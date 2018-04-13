Гнать паразитов из "Жилищника" на сортировку мусора в Волоколамск!

Случилась у меня дома авария. Спрева даже незаметная - думаю, откуда это нападало извёстки, может детские ручонки натаскали? Поднимаю взгляд к потолку - и вижу, что дело-то серьёзно. Как-то сам отсох этот декор, и креплён-то был, как я глянул - плохо, но 50 лет продержался всё же. Ничего никто не тряс - вот так вот просто опал он... И случилось это в детской, то есть опасность обрушения грозит самому маленькому населению квартиры.

Звоню в ГБУ "Жилищник" Тверского района, который как раз недавно мне прислал весьма внушительный счёт - квартплату, в которой мне надо оплачивать и радио, которым давно не пользуемся (где-то провод перебило) и некое "оповещение"... Рассказываю всё в красках, как вам.

"Жилищник" регистрирует заявку, перезванивает диспетчер через четыре часа - нет, мол, такие работы мы не выполняем. Как так - не выполняете? Вы же за всем нашим домом следите, мы же вас выбрали, а квартплата взлетела с тех пор (как мы распустили свой ЖСК, идиоты, и всех собственных рабочих перестали содержать на средства от субаренды в доме) - в четыре раза! Мы же вам, гадам и дармоедам - платим неизвестно за что, да ещё и по немыслимым тарифам. На какой-то капремонт, которого тут не планируется и не надо...

Нет мастеров, говорят. И услуги-то платные - так даже за этот "бизьнес" они взять не могут - нечем, рук нет рабочих.

Я так полагаю, что всю эту собянинскую гвардию - одним скопом в обновлённый ГУЛАГ надо напрваить. А что они делать умеют-то? Снег практически не чистили зимой - либо нанимали разовых гастарбайтеров, которые и снега-то дома не видели...

Второй день звоню туда же. Диспетчерша отвечает: "Я тут посовещалась с юристом, он сказал, что всё у вас дома внутри - ваше личное, этого чинить мы не можем". Вот грёбанный капитализм! Трубы они чинить могут (тоже за аличный расчёт), а потолок - нет.

Так зачем они, паразиты, приписаны к Каретному ряду? Чем их платные услуги лучше других, которых полно в интернете, а может и подешевле даже? На черта этот "Жилищник" дому артистов балета Большого театра? Может, поднять этот вопрос в Мосгордуме? Мы можем!

Пытался сам атлантом его подклеить "жидкими гвоздями", подпереть 10-15 минут, так бесполезно, раствор нужен получше, посильнее.

Почему же когда квартплата в доме у нас была средняя 2 с небольшим тысячи - наши собственные работники (даже столяр имелся) всё могли починить, и "сотку" сверху считали за нелегальные чаевые? А теперь эти паразиты централизованные и по безналу работают - но тарифы у них огого!.. И всё равно "рук нет". Безрукий "Жилищник" - похоже, сортировка мусора это всё его будущее. После революции, конечно.

Мне интересно, у кого ещё с этими дармодеами подобные беседы были - выкладывайте, давно пора!