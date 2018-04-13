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Московский листок

Эксперты заявили о резком росте неполитических протестов в России

Опубликовано 13.04.2018 в разделе комментариев 5

Эксперты заявили о резком росте неполитических протестов в России

В России растут риски стихийных неполитических протестов из-за экологических проблем, платных дорог, парковок и обмана дольщиков, которые могут стать критичными для властей. Об этом, как передает РБК, говорится в докладе "Источники и риски протестной активности в 2018 г.", который подготовили эксперты из "Минченко консалтинг".

Эксперты отмечают, что массовых народных волнений связанных с результатами президентских выборов в ближайшее время не стоит ждать. Это объясняется как высоким рейтингом Владимира Путина, так и идеологическим кризисом оппозиционных партий.

Главными темами протестов станут экология, обманутые дольщики и вкладчики, а также чрезвычайные ситуации и техногенные катастрофы, отмечается в докладе. В будущем протестная повестка может расшириться из-за возможного проведения непопулярных реформ - новые налоги, повышение пенсионного возраста, пересмотр льгот и т.п.

Самый высокий протестный потенциал эксперты видят в экологической сфере - проблемы с вывозом мусора, промышленные выбросы, качество атмосферного воздуха, качество питьевой воды, строительство промышленных объектов и т.п. Экологическая проблематика оказывает сильное эмоциональное воздействие, поскольку здоровье и дети остаются базовыми универсальными ценностями, подчеркивается в докладе.

Кроме того, экологический протест не требует централизованного лидерства и удобен для манипулирования извне со стороны других государств, политических оппонентов, бизнес-интересантов.

Эксперты также считают, что власти недооценивают проблему обманутых дольщиков. В докладе говорится о кратном занижении официальной правительственной статистики и близкой к взрывоопасной ситуации в ряде городов.

Еще одним риском авторы исследования считают проблему обманутых банковских вкладчиков, которая становится все актуальнее из-за экономической нестабильности и укрупнения игроков финансового рынка. Эксперты отмечают, что в 2017 году наиболее масштабными были протесты вкладчиков "Татфондбанка".

"Протестующие продемонстрировали высокий уровень самоорганизации, координируя свою деятельность через мессенджеры и социальные сети. Скорость прохождения сигнала была очень высокой — несколько сот людей окружили здание правительства республики Татарстан в течение получаса после публикации призыва в группе в Telegram", — говорится в докладе.

Риски народных волнений из-за техногенных катастроф и чрезвычайных ситуаций являются наименее предсказуемым и требующими моментального реагирования, указывается в докладе.

Ситуацию усугубляет проблемы власти с распространением оперативной информации в случае возникновения ЧС, из-за чего люди теряют доверие к официальным источникам и верят слухам. Протест стимулирует и непрофессиональное вмешательство со стороны политиков, без четкого плана действий, но с невыполнимыми обещаниями, либо отстранение политического руководства от ситуации. В таких случаях протест быстро радикализируется, считают эксперты.

Для предотвращения протестных рисков эксперты предлагают властям проанализировать основные их причины, заранее изучить внутриэлитные расколы, учесть новую информационную реальность (соцсети как точки самоорганизации протестных групп и т.п.), обучить чиновников оперативной коммуникации и даже создать экологическое движение без политической окраски, которое переведет протесты в конструктивное русло.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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У бонобо лидеров нет, у горилл - доминантные самцы, а у шимпанзе - иерархия впридачу
ЭнгельсоЕд написал 13.04.2018 14:17
""Кроме того, экологический протест не требует централизованного лидерства и удобен для манипулирования извне со стороны других государств, политических оппонентов, бизнес-интересантов."" - эволюция социума и среди приматов начиналась аналогично.
Однако миллионов лет для следующего шага в современных условиях не потребуется, ведь обезьян экологические проблемы не заморачивают.
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В России живет государствообразующий, но подвергаемый дискриминации - русский народ и
как-то так. написал 13.04.2018 14:17
и россияне - 666 замечательных народцев и инородцев.
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(без названия)
Крамольник написал 13.04.2018 14:00
10 апреля этого года в программе "На самом деле" любимейшего канала кремлевской администрации под названием "Первый канал" была поднята тема пророчеств Ванги, посвященным России. Так вот Ванга говорила, что у Путина возникнет проблема выбора: или он выберет интересы 100 богатейших семей, или он выберет интересы (по словам Ванги) 100 миллионов россиян. От этого выбора будет зависеть весь дальнейший ход истории России.
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Увидеть и Жить дальше в
НАШЕЙ Стране! написал 13.04.2018 13:51
Вся Власть Советам!
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Хоть бы дожить до казни Пуйла, хоть бы не в лживых почестях сдохло это насекомое.
Увидеть и умереть написал 13.04.2018 13:42
.
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