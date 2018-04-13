Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Десять лет за поругание нравов Тайланда и российского олигархата

Опубликовано 13.04.2018 в разделе комментариев 2

кремляди олигархат тайланд рыбкагейт
Десять лет за поругание нравов Тайланда и российского олигархата

«Группе из десяти человек предъявили обвинения за нелегальную работу в Таиланде, что наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Трое из участников секс-тренинга уже получили условный тюремный срок в 6 месяцев и были высланы из страны. Остальные предстанут перед судом 17 апреля, чтобы заслушать новые обвинения», — говорится в сообщении. 

Ранее центр по координации международных преступлений королевской полиции Таиланда получил сигнал об организации секс-тренингов группой иностранцев, после чего был проведен рейд в одном из дорогих отелей Паттайи, где должен был состояться тренинг для российских туристов. Его слушателей допросили и отпустили, а десять организаторов были задержаны. Среди них оказались секс-тренер Алекс Лесли (Александр Кириллов) и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), которые стали известны широкой публике в связи с расследованием блогера Алексея Навального о прогулке девушки на яхте миллиардера Олега Дерипаски. 

Между тем 27 февраля А.Вашукевич заявила, что ее арестовали в Паттайе "по приказу из Бангкока", и не выпускают под залог. Она обратилась с призывом к американской прессе, которой она готова "все рассказать". "Я готова вам рассказать все те недостающие пазлы, которых вам не хватало, подтвердить их аудио, видео касаемо связи наших уважаемых депутатов с Трампом и всей этой шумихой о выборах в США. Я знаю очень много, поэтому жду ваших предложений, жду вас в тайской тюрьме", — говорилось в ее видеообращении, выложенном в Instagram.

От редакции: Обратите внимание, как ловко и быстро все российские СМИ перешли в терминоголгии на сторону поруганного олигархата! Сперва-то называлось всё мероприятие таиландское скромно пикап-тренингом, слово "секс" не присутствовало, и вряд ли что-то подобное на тренинге могло происходить - не того уровня сколковские кадры, они головой работают, а не другими местами. Однако классовая солидарность буржуев - сработала чётко, и теперь не Дерипаска покрыт позором и несёт убытки, а посмевшая его обличать - на дороге к длительному сроку.

Понятно, что в этой ситуации обличители олигархата будут цепляться за любые соломинки и темы, интересные США, ведь жернова "курортного правосудия" работают без смазки, на чистом монархическом топливе. И обычный выездной семинар, каких в ЕС том же проходят в месяц сотни - тут уже чуть ли не преступление против нравов монархического рода... Раша олигархическая, которая любит отдыхать по-тайски, явно намекнула властям, что жирный поток денег отдыхающих можно и прикрыть - если не "прикроют" Рыбку и Лесли. Вот так у них всё и делается. Глаз - за зуб.

Д.Ч.



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Строгий учитель написал 13.04.2018 16:03
автор, побейся башкой своей тупой об стену.
Ответить
так и не понял, чему Рыбка пыталась таиландцев учить
С,П,Вдиван написал 13.04.2018 15:40
что им там не внедряй на данном поприще - воспримут тока как нравоучения и пропаганду невинности
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сколько денег нужно семье из трех человек в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как "отскрипалить" Запад?
Как "отскрипалить" Запад?
12.04.2018
Поддержат ли коммунисты действующего президента в случае вооруженного конфликта с НАТО
Поддержат ли коммунисты действующего президента в ...
13.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Импортозамещение не заработало, пока "Трампнаш" не прогневался на сырьевую империю (1)
Замглавы Минкомсвязи посоветовал россиянам использовать VPN для обхода блокировок Telegram (1)
Десять лет за поругание нравов Тайланда и российского олигархата (2)
Эксперты заявили о резком росте неполитических протестов в России (6)
Гнать паразитов из "Жилищника" на сортировку мусора в Волоколамск! (3)
Под Славянском-на-Кубани поджигают мусор, лишь бы не возить его на легальный полигон (0)
Суд постановил немедленно заблокировать Telegram в России (12)
В Госдуму внесли законопроект об ответных мерах на санкции США (9)
Кадыров предложил продлить срок президентства Путина (21)
Главреда свердловской "Областной газеты" избили арматурой до сотрясения мозга (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Нечего иисусиков из себя корчить !
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: За атакой на Сирию стоят британские учОные
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Другой фронт
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Арестовать по завершении подвига
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss