Десять лет за поругание нравов Тайланда и российского олигархата

«Группе из десяти человек предъявили обвинения за нелегальную работу в Таиланде, что наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Трое из участников секс-тренинга уже получили условный тюремный срок в 6 месяцев и были высланы из страны. Остальные предстанут перед судом 17 апреля, чтобы заслушать новые обвинения», — говорится в сообщении.

Ранее центр по координации международных преступлений королевской полиции Таиланда получил сигнал об организации секс-тренингов группой иностранцев, после чего был проведен рейд в одном из дорогих отелей Паттайи, где должен был состояться тренинг для российских туристов. Его слушателей допросили и отпустили, а десять организаторов были задержаны. Среди них оказались секс-тренер Алекс Лесли (Александр Кириллов) и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), которые стали известны широкой публике в связи с расследованием блогера Алексея Навального о прогулке девушки на яхте миллиардера Олега Дерипаски.

Между тем 27 февраля А.Вашукевич заявила, что ее арестовали в Паттайе "по приказу из Бангкока", и не выпускают под залог. Она обратилась с призывом к американской прессе, которой она готова "все рассказать". "Я готова вам рассказать все те недостающие пазлы, которых вам не хватало, подтвердить их аудио, видео касаемо связи наших уважаемых депутатов с Трампом и всей этой шумихой о выборах в США. Я знаю очень много, поэтому жду ваших предложений, жду вас в тайской тюрьме", — говорилось в ее видеообращении, выложенном в Instagram.

От редакции: Обратите внимание, как ловко и быстро все российские СМИ перешли в терминоголгии на сторону поруганного олигархата! Сперва-то называлось всё мероприятие таиландское скромно пикап-тренингом, слово "секс" не присутствовало, и вряд ли что-то подобное на тренинге могло происходить - не того уровня сколковские кадры, они головой работают, а не другими местами. Однако классовая солидарность буржуев - сработала чётко, и теперь не Дерипаска покрыт позором и несёт убытки, а посмевшая его обличать - на дороге к длительному сроку.

Понятно, что в этой ситуации обличители олигархата будут цепляться за любые соломинки и темы, интересные США, ведь жернова "курортного правосудия" работают без смазки, на чистом монархическом топливе. И обычный выездной семинар, каких в ЕС том же проходят в месяц сотни - тут уже чуть ли не преступление против нравов монархического рода... Раша олигархическая, которая любит отдыхать по-тайски, явно намекнула властям, что жирный поток денег отдыхающих можно и прикрыть - если не "прикроют" Рыбку и Лесли. Вот так у них всё и делается. Глаз - за зуб.

Д.Ч.