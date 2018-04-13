Замглавы Минкомсвязи посоветовал россиянам использовать VPN для обхода блокировок Telegram

Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин считает, что блокировка Telegram по решению Таганского суда Москвы не приведет к негативным последствиям для пользователей. По словам чиновника, россияне могут воспользоваться различными способами обхода блокировки, чтобы получить доступ к мессенджеру.

"Блокировка Telegram не приведет ни к каким потрясениям на пользовательском рынке, потому что часть аудитории спокойно перекочует в другие сервисы, тем более, что многие пользователи Telegram и так применяли другие мессенджеры, а те, кто захотят остаться в данном продукте, знают большое количество способов, каким образом обойти блокировку и продолжать пользоваться тем сервисом, к которому они привыкли", - сказал Волин.

"У нас разве есть закон, запрещающий обходить блокировки? Я про такой не слышал", - отметил чиновник.

По словам Волина, лично он для обхода блокировок использует VPN-серверы. "Я часто бываю в странах, где разного рода интернет-сервисы блокируются, и там обычно пользуюсь VPN, которые позволяют мне обращаться к привычным мне сервисам", - отметил замминистра.

Напомним, в пятницу, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о немедленной блокировке Telegram на территории России из-за отказа предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.