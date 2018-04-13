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Московский листок

Импортозамещение не заработало, пока "Трампнаш" не прогневался на сырьевую империю

Опубликовано 13.04.2018 в разделе комментариев 1

сша санкции сырьеваяимперия табак
Импортозамещение не заработало, пока "Трампнаш" не прогневался на сырьевую империю

СМИ стали известны детали законопроекта, который планирует принять Госдума в ответ на санкции США. Он, в частности, предусматривает запрет на ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, произведенной в США и странах, поддержавших американские санкции против России, сообщил в пятницу РИА "Новости" первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. 

Также законопроект предполагает ограничение на ввоз в РФ ряда лекарств, произведенных в США. Точный перечень определит правительство. При этом по плану под запрет не должны попасть лекарства, аналогов которых нет в РФ. 

"Речь (в законопроекте) идет о запрете и участии в процедуре приватизации государственного или муниципального имущества. Речь идет о запрете или об ограничении допуска технологического оборудования и программного обеспечения", - добавил Мельников.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов рассказал, что законопроект не распространяется на ввоз товаров для личного пользования. В свою очередь лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что в рамках законопроекта правительство определит список американских граждан, которым запретят въезд в Россию. 

Кроме того, законопроект предусматривает возможность приостановления международного сотрудничества в атомной сфере РФ и российских юридических лиц с США и иными государствами. 

"Статья вторая законопроекта, содержащая 16 соответствующих мер воздействия, предполагает, что к ним, в частности, относится "прекращение или приостановление международного сотрудничества РФ, российских юридических лиц с США и (или) иными иностранными государствами, а также организациями, в капитале которых прямо или косвенно, в том числе через третьих лиц (преобладающее участие более 25% в капитале), участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией США и (или) иных иностранных лиц в атомной отрасли", - приводит выдержку из проекта закона "Интерфакс". 

Аналогичная ограничительная мера предусматривается также в сфере авиастроения и в ракетно-двигательной отрасли. Согласно проекту закона, ограничительные меры такого же характера предлагается ввести для находящихся под юрисдикцией США и иных иностранных государств организаций в связи с выполнением отдельных видов работ (услуг), в числе которых консалтинговые, аудиторские и юридические. 

По данным "Интерфакса", российские власти могут запретить американским и другим иностранным банкам участвовать в организации приватизации активов. 

Законопроектом предлагается ввести запрет или ограничения в сфере выполнения работ или оказания услуг "по организации от имени РФ продажи федерального имущества и (или) по осуществлению функций продавца федерального имущества" для организаций, находящихся под юрисдикцией США и иных государств, а также для компаний, в капитале которых свыше 25% принадлежит организациям из США или иных государств. 

Под иностранными государствами понимаются страны, присоединившиеся к санкциям США против российских компаний. "Это и Великобритания, и Франция. Это в первую очередь те страны, которые имеют определенную позицию по Сирии", - пояснил РИА "Новости" зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. 

Сейчас в список юрлиц, которые могут организовывать в РФ приватизационные сделки, входят Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse, Morgan Stanley, BNP Paribas, UBS, Citi и ряд других иностранных банков.

- С ума сойти! - смеётся редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный, - это ж не первый год кризиса, а американский табачок-то продаётся успешно тут, и зубная паста, и ещё очень много чего, но только сейчас, крестясь на небо и ожидая ядерной войны, Путинская Раша задумалась о том, что свои уничтоженные табачные заводы (тот же "Дукат" на Маяковке) вообще-то могли бы продолжать выпускать сигареты, и это было бы лучше, чем покупать американские. Любопытно, как от этих суровых слов думаки перейдут к делу - учитывая всех лоббистов, засевших во фракциях, включая и табачных, вот очень теперь интересно, ведь такого патриотического бла-бла мы слышали немало, а экономика как усыхала в сторону приватизации (Роснефть-то кому частично продали, путриоты?) и продовольственной опасности, так и продолжает... 



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Всего комментариев к статье: 1
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Замените США чем-нибудь, Йелстоунским мегавулканом что-ли....
с,П.Вдиван написал 13.04.2018 16:13
тогда оттуда только пемзу для соскребания натоптышей возить будем
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