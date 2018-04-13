Едва утихли ядерные угрозы Трампа, как Собянин своевременно "прислонился" к Солженицыну

Новое здание Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына на Нижней Радищевской улице в Москве откроется 11 декабря этого года, в день столетнего юбилея писателя, сообщил в ходе осмотра здания в пятницу мэр Сергей Собянин.

"Дом русского зарубежья в Москве приобрел прекрасное современное здание, в котором можно развернуть экспозиции, показать москвичам и всему миру огромное достояние, которое собрано домом: тысячи единиц хранения уникальных документов и экспонатов. Надеюсь, что к 100-летию Александра Исаевича Солженицына этот дом распахнет двери для посетителей. Он будет новым культурным центром притяжения москвичей, гостей столицы и наших соотечественников из-за рубежа", — сказал градоначальник.

Директор музейного центра Виктор Москвин рассказал, что в коллекции Дома есть уникальные материалы из 98 стран.

"До этого такого музея не было — это и музей, и архив, и библиотека, и научный центр. Наше название — Дом русского зарубежья — это дом для миллионов наших соотечественников, которые живут за рубежом, их более 30 миллионов. Теперь у них есть свой дом, и теперь многие говорят, что это настоящее посольство русского зарубежья, расположенное здесь, в Москве, на вершине Таганского холма", — сказал В.Москвин.

Дом русского зарубежья им.Солженицына — научно-культурный центр музейного типа по сохранению, изучению и популяризации истории и современной жизни русского зарубежья.

Ранее глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщал, что новый корпус Дома русского зарубежья станет новым культурным пространством столицы.

"Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына — уникальный в своем роде музейный комплекс, основная деятельность которого посвящена историческому феномену русского зарубежья, а также развитию отношений и укреплению связей с соотечественниками за пределами России. Здесь ежегодно проводятся церемонии вручения литературной премии Александра Солженицына", — говорил С.Левкин.

Редактор ФОРМУа.мск писатель Дмитрий Чёрный невесело улыбается:

- Угроза ядерной войны вновь витает над сильно уменьшившейся картой СССР, а Собянин "прислоняется" к единственному русскоязычному писателю, который в США требовал ядерно бомбить СССР. Был я в этом загадочном доме зарубежья на Таганке пару лет назад. Кое-какие книги предлагал на продажу - не сказать, чтоб сильно коммунистические или советские даже. Там были весьма критикующие КПСС и партийную цензуру вообще книги и авторы, но... Эти люди живут точно не за счёт продажи книг - им помогает и зарубежье и идейные его сторонники в Кремле. Опять же, без идейной поддержки Путина - какой бы Год Солженицына был возможен? Мораль правящего класса прочно опирается на миф о ГУЛАГе, коего "Лелем", то есть лучшим исполнителем всегда являлся Солженицын. Сам-то Собянин книжек не читает, но вот его пиарщики тут явно облажались - ведь в этом же городе, то есть простите, в столице, и в это же самое время отмечается Год Горького. Что сделал Собянин в данную честь? Да ничего! Кто-то там цветочки к памятнику из официоза городского возложил в составе делегации... А улица Горького, а библиотека им. Горького (при Журфаке МГУ), а станция метро "Горьковская", где один только памятник молодому Горькому напоминает о её изначальном названии? Нет, "Собянин", а точнее вся его челядь, включая Ракову, выбрали поддержку не просто диссидентсва, а заклятых врагов нашей Советской родины - ведь это Солженицын призывал американцев первыми нанести ядерный удар по СССР! И ведь как подгадали под нынешнюю внешнеполитическую повестку собянинские пиарщики - просто хочется аплодировать и кричать "бис". Может, 9 мая он откроет в Москве дом-музей героя России без большевиков - генерала Власова? И флажки такие подходящие буду висеть повсюду...

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