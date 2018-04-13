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Московский листок

Едва утихли ядерные угрозы Трампа, как Собянин своевременно "прислонился" к Солженицыну

Опубликовано 13.04.2018 в разделе комментариев 6

москва литература гулаг собянин горький контра солженицын
Едва утихли ядерные угрозы Трампа, как Собянин своевременно "прислонился" к Солженицыну

Новое здание Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына на Нижней Радищевской улице в Москве откроется 11 декабря этого года, в день столетнего юбилея писателя, сообщил в ходе осмотра здания в пятницу мэр Сергей Собянин. 

"Дом русского зарубежья в Москве приобрел прекрасное современное здание, в котором можно развернуть экспозиции, показать москвичам и всему миру огромное достояние, которое собрано домом: тысячи единиц хранения уникальных документов и экспонатов. Надеюсь, что к 100-летию Александра Исаевича Солженицына этот дом распахнет двери для посетителей. Он будет новым культурным центром притяжения москвичей, гостей столицы и наших соотечественников из-за рубежа", — сказал градоначальник. 

Директор музейного центра Виктор Москвин рассказал, что в коллекции Дома есть уникальные материалы из 98 стран. 

"До этого такого музея не было — это и музей, и архив, и библиотека, и научный центр. Наше название — Дом русского зарубежья — это дом для миллионов наших соотечественников, которые живут за рубежом, их более 30 миллионов. Теперь у них есть свой дом, и теперь многие говорят, что это настоящее посольство русского зарубежья, расположенное здесь, в Москве, на вершине Таганского холма", — сказал В.Москвин. 

Дом русского зарубежья им.Солженицына — научно-культурный центр музейного типа по сохранению, изучению и популяризации истории и современной жизни русского зарубежья. 

Ранее глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщал, что новый корпус Дома русского зарубежья станет новым культурным пространством столицы. 

"Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына — уникальный в своем роде музейный комплекс, основная деятельность которого посвящена историческому феномену русского зарубежья, а также развитию отношений и укреплению связей с соотечественниками за пределами России. Здесь ежегодно проводятся церемонии вручения литературной премии Александра Солженицына", — говорил С.Левкин.

Редактор ФОРМУа.мск писатель Дмитрий Чёрный невесело улыбается:

- Угроза ядерной войны вновь витает над сильно уменьшившейся картой СССР, а Собянин "прислоняется" к единственному русскоязычному писателю, который в США требовал ядерно бомбить СССР. Был я в этом загадочном доме зарубежья на Таганке пару лет назад. Кое-какие книги предлагал на продажу - не сказать, чтоб сильно коммунистические или советские даже. Там были весьма критикующие КПСС и партийную цензуру вообще книги и авторы, но... Эти люди живут точно не за счёт продажи книг - им помогает и зарубежье и идейные его сторонники в Кремле. Опять же, без идейной поддержки Путина - какой бы Год Солженицына был возможен? Мораль правящего класса прочно опирается на миф о ГУЛАГе, коего "Лелем", то есть лучшим исполнителем всегда являлся Солженицын. Сам-то Собянин книжек не читает, но вот его пиарщики тут явно облажались - ведь в этом же городе, то есть простите, в столице, и в это же самое время отмечается Год Горького. Что сделал Собянин в данную честь? Да ничего! Кто-то там цветочки к памятнику из официоза городского возложил в составе делегации... А улица Горького, а библиотека им. Горького (при Журфаке МГУ), а станция метро "Горьковская", где один только памятник молодому Горькому напоминает о её изначальном названии? Нет, "Собянин", а точнее вся его челядь, включая Ракову, выбрали поддержку не просто диссидентсва, а заклятых врагов нашей Советской родины - ведь это Солженицын призывал американцев первыми нанести ядерный удар по СССР! И ведь как подгадали под нынешнюю внешнеполитическую повестку собянинские пиарщики - просто хочется аплодировать и кричать "бис". Может, 9 мая он откроет в Москве дом-музей героя России без большевиков - генерала Власова? И флажки такие подходящие буду висеть повсюду... 

Материал по теме:

День и год Горького. А улица, а город?



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
совестливый написал 13.04.2018 17:56
оленевод с подачи малограмотной ху...лопетековской г...внолегенции резко пукнул по поводу 100 летия продажно-злобной,
црэушной, американской , русофобской гадины санька солженивого. Опусы этого шномбелевского антисоветчика с точки зрения литературной критики, полнейшее гуамно. Но солнцеликий не читал, а слышал о этом црэушнике, призывавшем в американском конгрессе бросить ядерные бомбы НА ВСЕ ГОРОДА СССР и убить всех людей в СССР. Пусть рассеянские сми
покажут в проекте "100 величайших речей", речь этого ублюдка перед амерами в конгрессе. ввп в восторге от свего кумира.
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мОте Дрочеру , нарциссу, поету, писателю,профеССианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед ,ДальССкий написал 13.04.2018 17:55
мОтя , и по теме. ты как любой жЫдохохол = пиздoбол!
потому что, как и ожидалось , нигде Солженицын не призывал бомбить СССР, но напротив говорил, что мы в СССР должны САМИ решить свои проблемы с коммунистической тиранией.
фЭйк это камунячий, и создал его ушибленный на голову Губенко Н.
лучше вместо изучения этих набросов читай и перечитывай книги самого Солженицына, в первую очередь его фундаментальные "Красное колесо" и "Архипелаг ГУЛаг".
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мОте Дрочеру , нарциссу, поету, писателю,профеССианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед ,ДальССкий написал 13.04.2018 17:27
мОтя, собябяка же твой = "кровный враг"?
ты же сам об этом открытым текстом прописал на страницах форума, когда твоя мамеле в гололЁд обломила руку.
было дело? было!
нуихyль?
третий год жду, когда ты на экСС пойдЁшь и собябяке срежешь пАнты.
и кодЫ?
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на слишком беспокойных товарищей бронзы не жалко <C>
С.П.Вдиван написал 13.04.2018 17:10
а тем, у которых на этом свете все гладенько, бронза особо и не нужна, да и не разорятся потомки
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Ул.Н.Радищевская? Додумаются переименовать во Власовскую. А то и Бандеровскую.
-Что это? написал 13.04.2018 17:03
Им только подскажи-поосторожней надо быть. Ума ж у них нет, считай-калека.
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(без названия)
vyagentseva написал 13.04.2018 16:59
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom
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