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Московский листок

Антисоветчик Дмитриев может потерять намоленный либералами "фарт"

Опубликовано 13.04.2018 в разделе комментариев 1

гулаг мемориал петрозаводск
Антисоветчик Дмитриев может потерять намоленный либералами "фарт"

Прокуратура Петрозаводска, требовавшая девяти лет лишения свободы для главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, которого в итоге осудили на 2,5 года ограничения свободы, не согласилась с оправдательным приговором и обжаловала его. 

Жалобу в суд подала прокурор Петрозаводска Елена Аскерова. В надзорном ведомстве заявляют, что выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим материалам дела, и повторно просят приговорить Юрия Дмитриева к девяти годам колонии строгого режима, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Карелии. Кроме того, прокурор посчитала, что нарушен ряд положений уголовно-процессуального закона. 

Дата рассмотрения апелляции пока неизвестна. 

Петрозаводский городской суд 5 апреля полностью оправдал Дмитриева по уголовным статьям об изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении ребенка, а также признал за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. Правозащитника и историка признали виновным лишь в незаконном хранении оружия, за что назначили наказание в виде двух лет и шести месяцев ограничения свободы. С учетом нахождения под арестом ему остается около трех месяцев общественных работ. 

Ранее медэкспертиза в Центре им. Сербского признала историка психически здоровым человеком без сексуальных отклонений и подчеркнула, что он не педофил. 

Между тем на следующий день после вынесения судебного вердикта к Дмитриеву явились двое неизвестных, представившиеся журналистами, и показали Дмитриеву с планшета фотографии его дочери из материалов уголовного дела, которые должны были храниться только в прокуратуре. Лжекорреспонденты устроили потасовку и обещали вернуться, историк вызвал полицию. 

Юрия Дмитриева задержали 13 декабря 2016 года и обвинили в изготовлении детской порнографии и развратных действиях по отношению к приемной дочери. Обвинение строилось на основании того, что в компьютере историка нашли восемь фотографий с девочкой, которую сам Дмитриев фотографировал с разных сторон в обнаженном виде. По его словам, он делал это для того, чтобы убедить органы опеки в отсутствии любых синяков на теле ребенка, если такие вопросы возникнут. 

Правозащитник находился в следственном изоляторе до января 2018 года, затем его выпустили под подписку о невыезде. Приемную дочь, которой на момент ареста было 11 лет, изъяли из семьи, где она прожила восемь лет, и передали под опекунство родной бабушки. 

Сам историк заявлял, что считает целью его уголовного преследования дискредитацию "Мемориала". Юрий Дмитриев является составителем, издателем книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии. Экспедиции под его руководством в конце 1990-х годов обнаружили места массовых захоронений жертв политических репрессий в Сандармохе и Красном Бору. Друзья и коллеги историка связывают уголовное дело против него с публикацией списков сотрудников НКВД, принимавших участие в Большом терроре. 

За Дмитриева вступились многие известные люди, в их числе актриса Лия Ахеджакова, писатели Людмила Улицкая, Дмитрий Быков и Владимир Войнович, режиссеры Владимир Мирзоев и Павел Лунгин, члены Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе и Сергей Кривенко, а также историки, поэты, музыканты.

От редакции: Обидно, когда простых вредителей и старые беляцкие кадры судили в любимом дмитриевским 1937-м как японских шпионов - им самим и обидно было. Одно дело - когда по заслугам, а когда по чьей-то фантазии, то очень обидно - не свою смерть принял... Вот и в случае Дмитриева - категоризация обвинения перехлёстывает, и это понятно, ибо нет такой статьи "Гумбертовщина" - а ведь наличие этих снимков, это не изготовление порнографии, но признаки как минимум извращённых вкусов у этого правдыкопателя и обличителя тоталитаризма... Как же всё похоже у него и Владимира Буковского! Одна политическая ориентация, одна сексуально-психическая патология. Фотопедофилия - разновидность неконтактного извращения.

Видимо, эмоциональные компенсаторные механизмы от излишне частого общения с костями и землёй, особенно после собственной отсидки и систематической мести Советскому государству путём поиска "ран от репрессий" (в которые были записаны вовсе не одни репрессированные и зачастую вовсе не убитые, о чём писал недавно наш автор Александр Степанов) - так вот боком вышли, тоже по-диссидентски, по-набоковски (а Набоков таки был и антисоветчиком - но латентным). Оправдать такие фотосессии невозмоно ничем - и тут Фемида явно дала слабину перед истеричками-либералами... Очень интересен дальнейший ход дела, ведь тут и раздутый до всемирной катастрофы миф о ГУЛАГе оказался подвешенным за известное место. Фундаментальный для реванша вредителей и антисовтчиков, для правящей буржуазии миф.

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Ченко написал 13.04.2018 23:12
"За Дмитриева вступились многие известные люди, ...актриса Ахеджакова, писатели Улицкая, Дмитрий Быков и Владимир Войнович, режиссеры Владимир Мирзоев и Павел Лунгин, члены Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе и Сергей Кривенко, а также историки, поэты, музыканты." -для меня сколь-нибудь известные - Ахеджакова и в меньше степени Войнович (хоть вообще-то Войнович - чья бы корова мычала, а его бы молчала...), все прочие - хлестаковы...
И еще...
Первое: за что его так?,. ведь все что ему инкриминируют -ерунда!, да и для всех этих "археологических раскопок свиным рылом" нужна дрессированная свинья, а дрессированные хрюши ой не бесплатны,род политических занятий благонамерен и вот на...
Второе: когда принцип "была бы спина -найдется вина" торжествует -страшновато...
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