Дело пензенских врачей и перспективы здравоохранения в стране третьего мира

Главный врач пензенского областного онкологического диспансера Виталий Серебряков задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки.

По имеющимся сведениям, на предстоящую субботу, 14 апреля, был запланирован визит губернатора Ивана Белозерцева в пензенский онкодиспансер - теперь, наверно, не приедет.

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области на основании результатов оперативно-разыскной деятельности органов ФСБ РФ возбудил в отношении главврача онкодиспансера Виталия Серебрякова уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

Ранее стало известно о том, что уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», возбуждено в отношении заместителя заведующего аптекой пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи.

«По данным следствия, 13 апреля 2018 года главный врач лечебного учреждения получил взятку в сумме более 1 млн. рублей, переданную должностному лицу одним из юридических лиц. Незаконное вознаграждение в особо крупном размере получено подозреваемым за совершение им в пользу данной организации действий, входящих в его полномочия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что за данное вознаграждение руководитель онкодиспансера должен был создать условия для участия этого юрлица в аукционах на поставку лекарственных препаратов, а также заключение контрактов с ним.

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Конечно, я не стал бы рассусоливать вопрос о взятке не самого крупного калибра, если б эта история не имела предыстории, рассказанной именно на ФОРУМе.мск.

Политическая расправа с врачом-онкологом

Напрямую это со взяткой вроде бы не связан, кроме одного - на заседаниях и совещаниях г-н Серебряков утверждал, что взяток не берет, поэтому с ним ничего и сделать нельзя. А стоило, пожалуй, всем бы лучше было.

Во-первых, независимые руководители медицинских учреждений - это, увы, давнее прошлое. Это покойный академик Лопаткин в ответ на постановление ЦК КПСС о "нетрудовых доходах"мог на рачебной конференции вынести ружье с платиновой табличкой и надписью типа "Замечательному врачу и человеку от Леонида Брежнева" и спросить - это, мол, тоже взятка? Сейчас именем Лопаткина назван Институт урологии, которым он руководил, а независимость таких людей - это уже легенда. Если бы главврач Серебряков был независим, знаете, куда бы он послал "высших руководителей" с их просьбами "повлиять" на его строптивого сотрудника?

Но - не послал, а начал "влиять".

Во вторых, в результате расправы со Столяровым было расформировано отделение радиодиагностики, которым он руководил. Причем диагностическое отделение слили с отделение радиотерапии, что категорически недопустимо просто по сангигиеническим соображениям. Но - кого это волнует, когда есть "указивка"?

Коллектив, естественно, тоже разогнали - кандидат меднаук Столяров теперь трудится помощником депутата в Законодательном собрании, что чисто по человечески делает честь руководству местного отделения КПРФ, но прожить на зарплату помдепа невозможно. Поэтому иногда подрабатывает на шиномонтаже - другой работы для онколога в Пензе нет.

То есть здравоохранению в Пензе, конкретно лечению онкозаболеваний был нанесен явный ущерб, но за него никто, конечно, не ответил. И дело о взятке явно не повлечет за собой отмены всех вредных, нелепых и политически мотивированных решений главврача Серебрякова. Никто отделения радиодиагностики не восстановит, никто специалистов назад не вернет, на больных всем плевать.

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Я бы обратился напрямую к министру здравоохранения Скворцовой - Вероника Игоревна, вас такое положение дел устраивает? Вы ж все-таки из другой немного жизни человек...

Крупные клиники в стране реально переоснащаются, но кривая заболеваемости никуда не ползет. Потому что на новом оборудовании работают по-старому, и реформа здравоохранения превратилась для руководства медицинских учреждений в выгодный бизнес, и не более того. А для рядового персонала в обременение, и только.

Система так устроена и отлажена, что врачи-подвижники в ней не уживаются. Зато прекрасно чувствуют себя врачи-бизнесмены, врачи-цеховики.

Основа всего кадры, конечно. А склонность любого руководителя обставляться "своими людьми", или в крайнем случае людьми, лично от него зависимыми, вовсе не идет на пользу управленческим решениям. Это, конечно, не только медицины касается, но и медицины в немалой степени.

Давайте честно признаем - мы не Российская империя от Аляски до Аландских островов, и не великий Советский союз. Мы - страна третьего мира, в которой коррупция является системной проблемой, даже более разрушительной, чем война. Да вот хоть возьмем арестованного Серебрякова - утырил-то он всего на миллион, а сколько развалил? И ведь связанные между собой вещи - разваливал по указивке от начальства, чтобы сохранить за собой возможность подтыривать по мелочи!

Конечно, и губернатора, и всю кодлу там нужно шерстить, но ведь другие придут - точно такие же! Потому что "чего изволите" никто не отменял. Но вопрос сейчас не о них.

Вот арестовали взяточника Серебрякова, а что изменится? Честного доктора Столярова на работу вернут? Людям отделение радиодиагностики возвратят?

И как воспитать в людях уважение к себе при такой системе?

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Я б вот ей-богу попросился министром здравоохранения в Пензу, хоть для меня это и невеликая должность. На 1 год, больше б не выдержал, конечно.

Сделал бы всего несколько простых вещей - убрал бы с руководящих постов зависимых и политически мотивированных людей, назначил бы неудобных, по возможности сильно битых, но компетентных.

Ввел бы поголовную диспансеризацию, причем через давление на коммерческие структуры - собирают же они визы пожарных, санэпиднадзора и прочих. Вот и по диспансеризации сотрудников пусть отчитываются, чтоб поголовно. А без этого - шиш тебе с маслом, а не поддержка правительства.

И ввел бы практику экспериментальных отделений, палат в больницах. В чем смысл? Мы - страна третьего мира, то естьвсегда и вов сем отстаем от развитых стран, даже когда можем и не отставать.

Например, берем рекламу израильских платных клиник - что там пишут? Что те методики и те лекарства, которые в России считаются инннвационными, в Израиле и вообще на западе уже поставлены на поток. И это правда, потому что новые препараты разрабатываются, как правило, не у нас. И чтобы уже использующийся в США или Европе препарат или методику ввести у нас, нужно как минимум пройти клиническую апробацию - в общем, закономерная бюрократическая задержка.

Это значит, что за новым и качественным лечением надо ехать в тот же Израиль (Германию, Австрию), а это далеко не всем по карману. Или обращаться в платную клинику, где такие средства могут использовать, но тоже за очень приличные деньги. А у нас страна хоть и богатая, а люди в ней по большинству бедные. Обидно же - люди умирают от того, что им денег на лечение не хватило...

При этом, допустим, на Кубе, разрабатывают свои препараты для онкологии, не менее эффективные, чем американские, но мы их напрямую с Кубы не получаем - сначала они проходят бюрократическую процедуру в США, а потом уже попадают к нашей бюрократии. Тоже самое, кстати, даже с белорусскими препаратами - либо езжай куда-нибудь в Витебск, либо жди.

Хотя даже в Африке знают другой путь - они апробируют импортные препараты на собственных больных. Это, конечно, никакая не экспериментальная медицина - препараты давно прошли испытания в "цивилизованных" странах, но появляется легальный механизм их применения в стране, где они еще не внесены в списки разрешенных. Почему же не ввозить так кубинские, индийские, китайские лекарства? Для кого-то эта бюрократическая разница во времени - это жизнь.

Ну и четвертое, почему именно Пенза - там же развалено крупнейшее фармакологическое предприятие, "Биосинтез". Сейчас его купили индусы, но явно не знают, что с ним делать, а когда-то там производились важнейшие дженерики... И при наличии государственного заказа, все это можно восстановить. А заказ должно сформировать местное здравоохранение в первую очередь. На редкие сейчас антибиотики, как минимум. А там, глядишь, и до собственных моноклональных антител можно дойти... Ну как кубинцы.