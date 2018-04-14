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Московский листок

Если Путин верующий, то почему у него Песков так хапает?

Опубликовано 14.04.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 2

путин песков
Если Путин верующий, то почему у него Песков так хапает?

Ну, вот, слава богу, после державных поклонений фальшивому «благодатному огню» от проходимца Якунина очень многое прояснилось.

Например, какой именно рывок г-н Путин обещал нашему народу после четвертого самоназначения себя президентом стоящей на карачках России.

Почитайте опубликованные вчера декларации за 2017 г. членов правительства и членов незаконно существующей Администрации президента. Там такие рывки - мама, не горюй. На сотни миллионов, на миллиарды счет идет!

Кремлевский Агитпроп начнет, конечно, нести всякую хренотень о «законном» появлении богатств новых чиновных миллиардеров и миллионеров. Проверить все равно невозможно. Нет у нас, как в проклятом Пендостане, контрольного органа, который проверял бы законность сверхприбылей своих «кремлевских небожителей»

Статью 20 Конвенции ООН против коррупции о незаконном обогащении нацлидер вот уже 10 лет не дает применять.

А внесенной недавно отдельный законопроект о незаконном обогащении с омерзением отвергла в Госдуме «партия сласти». В том числе и выдающаяся борцунья с коррупцией всех времен, народов и парламентов Наталья Владимировна.

И ни мы, ни вы этой жизни никогда не узнаем, с помощью каких «двойных тулупов» богатеет год от года давно вышедшая в тираж безработная 42-летняя экс-фигуристка Т.Навка. Она же бывшая эмигрантка двойным гражданством, она же третья жена царедворца Пескова. Какового правдоруб Леша с фактами в руках неустанно называет «взяточником».

На двойное гражданство этой «засланки ЦРУ» (слова народные), я обращал внимание директора ФСБ А.Бортникова в Открытом письме еще два года назад.

Цитата: «Прозвучавший в соцсетях вопрос: «Можно ли теперь считать Пескова «агентом влияния» США?» вызвал большой интерес, но так и остался без ответа» (http://forum-msk.org/material/kompromat/11380359.html).

Без ответа он и по сей день. Хотя я, как человек, исключительной доброты, считаю, что можно. В случае какой заварухи ему есть куда рвать когти.

За это время стало понятным, что у органов государственной нашей безопасности есть задачи поважнее. Например, защита никому неведомых «чувств верующих» и отслеживание в Сети богохульствующих слесарей на предмет посадки их на скамью подсудимых.

Всего одна цитата: «По версии следствия, с 2015 по 2016 год 21-летний житель Омутнинска Данил Лобов размещал на своей странице «Вконтакте» картинки с надписями, оскорбляющими чувства верующих. Его действия пресекли сотрудники УФСБ по Кировской области (https://www.newsler.ru/incidents/2017/06/23/paren-iz-omutninska-vkontakte-propagandiroval-nepolnoczennost-xristian ).

При этом не падайте со стула (кресла, дивана, с рояля), если я скажу, что закон о ФСБ 1995 года не вменяет наследникам Дзержинского стоять на страже психоделических интересов отделенной от государства РПЦ.

Итак, вчера СМИ и аналитики соцсетей (скоро их всех прихлопнут, как «Telegram») зафиксировали «за зубцами» очередной олимпийский рекорд по рвачеству.

Главный кремлевский соблазнитель, он же «говорящая голова» президента нарисовал своей третьей безработной супружнице в своей декларации свыше 200 млн. руб. «заработка» за 2017 год. Никаких конечно, объяснений муженек прессе не дал.

А всего у счастливой парочки семь (7) квартир, два теремка стоимостью миллиарда этак за полтора, земельные участки (видать, с рабами в придачу). И три скромных иномарки: «Мерседес-Бенц CL63 AMG», «Мерседес-Бенц МL63 AMG», «Лексус RX350». А также очень нужный в хозяйстве мотовездеход «Ямаха».

Вы, конечно, не забыли ту душещипательную историю, как никому в Штатах более ненужная, приехала разведенная Навка в Москву искать нового мужа. И при первой же встрече с Владимиром Владимировичем почти расплакалась на горестное свое жить-бытье. Мне, негде мне с взрослой дочкой жить. Буквально на Казанском вокзале угол снимаем. Хотя осталась у нее в Америке приличная квартирка на Манхэттене.

Кормилец наш распорядился выдать ей 5-комнатное элитное гнездышко в престижном микрорайоне «Коперник» на Якиманке. Ценой этак в 220 млн. рубликов, по подсчетам «Собеседника».

Не забыли, конечно, вы, как эта ушлая разлучница умудрилась «заработать» в 2015-м почти 90 млн. руб., в прошлом 120 миллионов! А в 2017-м, стало быть, 200 млн. руб! Каким образом? Чем?

Согласитесь, цифры впечатляют. Особенно если учесть, что, согласно декларации, президент так и не поднявшейся с колен России заработал в минувшем году со всеми перепродажами чуть больше 18 млн. руб. В 10 с лишним раз меньше безработной жены своей «говорящей головы».

А вы говорите, что Христос призывал паству к нестяжанию и всеми фибрами осуждал рвачей и хапуг…



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Всего комментариев к статье: 2
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старик Кабаев,гауляйтер РФ,принял ислам?
поэтому он такой написал 14.04.2018 00:21
русофобный .
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Навальный и Христос
Закурдаев написал 14.04.2018 00:19
За это Христос и поплатился. Навальный хоть и не Христос, но уже два раза был судим Понтием Пилатом
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