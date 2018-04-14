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Московский листок

Россию травят ядом, который растворяется в словах

Опубликовано 14.04.2018 в разделе комментариев 2

сша война рф
Россию травят ядом, который растворяется в словах

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс в пятницу назвала ложью заявления Минобороны РФ о причастности Лондона к инсценировке химической атаки в городе Дума под Дамаском.

"Я хочу высказаться о диком заявлении генерал-майора Игоря Конашенкова, который, насколько я понимаю, находится в Сирии в составе российских сил. Он утверждает, что Великобритания каким-то образом стоит за нападением с использованием химического оружия в Думе. Это гротеск, это наглая ложь и один из худших примеров липовых новостей, который мы видели от пропагандистской машины России", - заявила британский постпред.

***

Я не люблю путинский режим, как только может его не любить человек, 18 лет испытывающий на себе все его "прелести": террор, травлю, политические расправы. Но в данном случае мы наблюдаем травлю, и травлю не режима, а всей страны и всего ее народа. 

Лучше всех это выразил ублюдок, числящийся на бывшей Украине президентом, сначала обратившийся на "ты" к Путину, с которым он явно свиней вместе не пас, а потом и ко всем нам: "уважаемые либо не уважаемые россияне".

Если б это опудало было еще оригинально... Но сегодня это хороший тон для лидеров так называемых "цивилизованных стран" - в такой тональности они уничтожали Китай в начале прошлого века, грабили Индию, творили беспредел в африканских колониях... Кстати, одним из наиболее зверских примеров применения отравляющих газов в истории стала война в Эфиопии, где, вопреки соглашению о запрете отравляющих веществ, Италия уничтожила газами более 100 тысяч человек. 

***

Сейчас Россию обвиняют в том, что она каким-то образом причастна к отравлению каких-то сирийцев хлором. Хлором! Который не применяется никем с 1915 года!

Может быть, ГРУ застрелило кого-то из кремневого ружья? На том основании, что в Грановитой палате Московского кремля такое ружье действительно имеется...

Итак, при помощи двух 30-литровых баллонов якобы с хлором были отравлены 70 человек.

22 апреля 1915 года, когда немецкие войска распылили около 168 т хлора на позициях вблизи бельгийского города Ипр, жертвами этой атаки стали 1100 человек. То есть при применении на открытой местности, на 1 пораженного потребовалось потратить около 150 кг хлора. При всех факторах неожиданности, отсутствии опыта и так далее - 150 килограммов на одного погибшего.

В Думе 60 литров хлора привели к гибели 70 человек. Меньше 1 литра на человека. Сами можете подсчитать - только раздражающее действие хлора начинает проявляться при 6 мг на кубометр воздуха...

Трамп решил все же изучить, что ему кладет на стол разведка

***

Как сообщил бывший разработчик газа "Новичок", он совершенно непригоден в британском климате из-за высокой влажности. Но основная претензия к России - это как раз применение боевого отравляющего вещества на территории Соединенного королевства. Вещества, от которого почему-то никто не погиб. И которое, оказывается, вообще непригодно для британского климата...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
рашеговнии приходит Ж...А ?
,,,... написал 14.04.2018 01:42
рашеговнии пришла Ж...А !
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(без названия)
А Россия как хотела? написал 14.04.2018 01:08
Что посеешь...
А после очередных перевыборов вождя россияне подельники. Так что все справедливо.
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