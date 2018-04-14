Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Анатолий Баранов: Линия Кишинева понятна: вся Европа против России, ну и Молдавия тоже вместе с Европой

Опубликовано 14.04.2018 в разделе комментариев 2

украина молдавия приднестровье
Анатолий Баранов: Линия Кишинева понятна: вся Европа против России, ну и Молдавия тоже вместе с Европой

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе" по поводу возможного вывода войск из Приднестровья.

Молдавия хочет договориться с Украиной о выводе российских войск из Приднестровья через коридор по территории соседней страны. Об этом на Киевском форуме безопасности заявил глава молдавского правительства Павел Филип.

«Мы требуем и просим о выводе российских войск с территории Молдавии, а также трансформации нынешних операций в Приднестровье в гражданскую миссию с международным мандатом, будучи уверенными, что это позволит создать основу для решения приднестровского конфликта через переговоры», — рассказал он.

Премьер -министр также напомнил, что поднимал вопрос о выводе российских войск из Приднестровья на Мюнхенской конференции по безопасности в 2018 году, и что российские представители заявили ему о невозможности вывезти вооружение через Украину из-за сложной ситуации в этой стране.

По мнению главного редактора ФОРУМа. мск Анатолия Баранова, чисто технически авторы этой идеи видят ее реализацию как вывод войск морем, через порт, который Молдавия арендует у Украины.

— Дефиле российских войск через Украину по суше, как во времена Крестовых походов, представить себе трудно.

— Насколько Киев заинтересован в выводе ОГРВ из Молдавии? Угрожает ли она ему?

— Группа войск в Приднестровье Киеву, конечно, не угрожает. Но в рамках курса нагадить России где только можно, почему нет? К тому же не стоит забывать роль приднестровских товарищей в событиях на Донбассе. Если бы дошло до Одессы, роль Приднестровья была бы выше. Так что негативная позиция Украины объяснима.

— Почему эта группировка, не представляющая из себя серьезной военной силы, так напрягает власти Кишинева? А какое реальное значение эта группировка имеет для России? Чисто символически обозначить присутствие?

— Линия Кишинева понятна: вся Европа против России, ну и Молдавия тоже вместе с Европой. Кишиневу выгодно изображать «российскую угрозу».

Для России значение группировки также носит не военный, а политический характер. Все же непризнанное Приднестровье чего-то, да значит. Но игра здесь немного странная. Приднестровье давно пора признать, и снять вопрос вывода войск. 

— Филип предлагает трансформацию нынешних операций в Приднестровье в гражданскую миссию с международным мандатом. Насколько это возможно? Действительно ли это поможет создать основу для решения приднестровского конфликта через переговоры? Какие страны могли бы участвовать в миссии? В Кишиневе ведь хотят, чтобы эта миссия обошлась без России?

— Без России они ничего не решат. Поднять вопрос они могут, конечно. Но оснований для пересмотра ситуации ни у ООН, ни у кого бы то ни было еще — нет. Только по беспределу.

А России зачем пересматривать формат миссии, если она одна из самых успешных в истории? Больше четверти века назад конфликт остановлен и больше не возобновлялся. От добра добра не ищут.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
RichardUnuro
RichardUnuro написал 14.04.2018 01:27
заказать продвижение сайта спб логин в скайпе SEO PRO1
Ответить
(без названия)
Коридор просят? написал 14.04.2018 00:50
Коридор это хорошо. Как в Иловайске. Там тоже был коридор
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сколько денег нужно семье из трех человек в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как "отскрипалить" Запад?
Как "отскрипалить" Запад?
12.04.2018
Поддержат ли коммунисты действующего президента в случае вооруженного конфликта с НАТО
Поддержат ли коммунисты действующего президента в ...
13.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Анатолий Баранов: Линия Кишинева понятна: вся Европа против России, ну и Молдавия тоже вместе с Европой (2)
Россию травят ядом, который растворяется в словах (2)
Дело пензенских врачей и перспективы здравоохранения в стране третьего мира (1)
Если Путин верующий, то почему у него Песков так хапает? (9)
Антисоветчик Дмитриев может потерять намоленный либералами "фарт" (1)
Едва утихли ядерные угрозы Трампа, как Собянин своевременно "прислонился" к Солженицыну (13)
Импортозамещение не заработало, пока "Трампнаш" не прогневался на сырьевую империю (7)
Замглавы Минкомсвязи посоветовал россиянам использовать VPN для обхода блокировок Telegram (5)
Десять лет за поругание нравов Тайланда и российского олигархата (5)
Эксперты заявили о резком росте неполитических протестов в России (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Фoтки гoдичнoй давнoсти прислали
Дарья Митина Дарья Митина: Актуальнoе
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Врачи-вредители научились красть и брать взятки
Дарья Митина Дарья Митина: Oфициальнo
Дарья Митина Дарья Митина: К предыдущему пoсту
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss