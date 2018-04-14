Анатолий Баранов: Линия Кишинева понятна: вся Европа против России, ну и Молдавия тоже вместе с Европой

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе" по поводу возможного вывода войск из Приднестровья.

Молдавия хочет договориться с Украиной о выводе российских войск из Приднестровья через коридор по территории соседней страны. Об этом на Киевском форуме безопасности заявил глава молдавского правительства Павел Филип.

«Мы требуем и просим о выводе российских войск с территории Молдавии, а также трансформации нынешних операций в Приднестровье в гражданскую миссию с международным мандатом, будучи уверенными, что это позволит создать основу для решения приднестровского конфликта через переговоры», — рассказал он.

Премьер -министр также напомнил, что поднимал вопрос о выводе российских войск из Приднестровья на Мюнхенской конференции по безопасности в 2018 году, и что российские представители заявили ему о невозможности вывезти вооружение через Украину из-за сложной ситуации в этой стране.

По мнению главного редактора ФОРУМа. мск Анатолия Баранова, чисто технически авторы этой идеи видят ее реализацию как вывод войск морем, через порт, который Молдавия арендует у Украины.

— Дефиле российских войск через Украину по суше, как во времена Крестовых походов, представить себе трудно.

— Насколько Киев заинтересован в выводе ОГРВ из Молдавии? Угрожает ли она ему?

— Группа войск в Приднестровье Киеву, конечно, не угрожает. Но в рамках курса нагадить России где только можно, почему нет? К тому же не стоит забывать роль приднестровских товарищей в событиях на Донбассе. Если бы дошло до Одессы, роль Приднестровья была бы выше. Так что негативная позиция Украины объяснима.

— Почему эта группировка, не представляющая из себя серьезной военной силы, так напрягает власти Кишинева? А какое реальное значение эта группировка имеет для России? Чисто символически обозначить присутствие?

— Линия Кишинева понятна: вся Европа против России, ну и Молдавия тоже вместе с Европой. Кишиневу выгодно изображать «российскую угрозу».

Для России значение группировки также носит не военный, а политический характер. Все же непризнанное Приднестровье чего-то, да значит. Но игра здесь немного странная. Приднестровье давно пора признать, и снять вопрос вывода войск.

— Филип предлагает трансформацию нынешних операций в Приднестровье в гражданскую миссию с международным мандатом. Насколько это возможно? Действительно ли это поможет создать основу для решения приднестровского конфликта через переговоры? Какие страны могли бы участвовать в миссии? В Кишиневе ведь хотят, чтобы эта миссия обошлась без России?

— Без России они ничего не решат. Поднять вопрос они могут, конечно. Но оснований для пересмотра ситуации ни у ООН, ни у кого бы то ни было еще — нет. Только по беспределу.

А России зачем пересматривать формат миссии, если она одна из самых успешных в истории? Больше четверти века назад конфликт остановлен и больше не возобновлялся. От добра добра не ищут.