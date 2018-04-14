Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Трамп и Ко нанесли удар по "предполагаемому поводу"

Опубликовано 14.04.2018 в разделе комментариев 29

америка сирия ракеты трамп
Трамп и Ко нанесли удар по "предполагаемому поводу"

Трамп и его сателлиты все же нанесли удар по Сирии, как они сами утверждают, в два раза более мощный, чем в прошлом году.

Заметим, везде, даже в документах самих США, химическая атака в Думе проходит как "предполагаемая". Но Запад теперь может позволить себе нанести ракетный удар и по предполагаемому поводу...

Трамп решил все же изучить, что ему кладет на стол разведка

Даже в США такие действия вызывают недоумение - СМИ приводят слова сенатора Тима Кейна: "Решение (президента Дональда) Трампа начать авиаудары против Сирии без одобрения конгресса незаконно. Мы должны прекратить давать президентам карт-бланш на ведение войны. Сегодня это Сирия, но что остановит его от того, чтобы в следующий раз бомбить Иран или Северную Корею?" — написал Кейн в Twitter.

Кейн не какой-нибудь "заднескамеечник", он баллотировался в вице-президенты США от Демократической партии вместе с Хиллари Клинтон.

А как иначе? Обвинение более, чем хлипкое, зато удары вполе реальные и ощутимые.

Продолжим мысль сенатора Кейна - а что, если Трамп и компания решат нанести удары по России? Как видим, особо достоверные поводы им не нужны, премьеру Мэй уже давно ясно, что Россия отравила семью Скрипалей и сожгла их кота.

 

Ждем последствий, конечно. Пока что Россия ответила на ракетный удар заявлениями посла в США Антонова и спикера МИДа Захаровой.

Если бы ракетный удар нанесли по Люберцам или Капотне, тогда другое дело - сам Лавров сделал бы заявление! 

А.Б.



Рейтинг:   4.29,  Голосов: 21
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 29
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re:А что случилось?
Арсений Н. написал 14.04.2018 10:31
bitkogan, [14.04.18 08:15] ТЕЛЕГРАММ
То, чего боялись, не произошло. Все спокойно: солнце светит, травка зеленеет, птички поют.
Третья Мировая не началась.
Мысли гедониста:
1. Большая демократическая галка поставлена. &#171;Мясник&#187; публично стоит в углу. Правда плача "простите меня до следующего раза" что-то тоже особо не слышно. Ибо, как я понимаю, все происходящее более напоминает постановку большой галочки, чем реальную военную операцию. Главное, как сказали сами американцы, задачи уничтожать Асада не было. А раз так, то и не вполне понятно, насколько ему все это не все равно.
2. Столкновения с РФ, которого так все боялись, НЕ ПРОИЗОШЛО. Сирийские ПВО вроде как сбили некоторое количество ракет. Имеем &#171;победу русского оружия&#187;. Но, поскольку управляли аппаратурой не русские, а сирийцы, то есть отличная отмазка на всякий случай. Тоже красиво. Мораль: РФ может сильно возмутиться, но при этом понимая, что ничего особо страшного не произошло.
3. Израиль тоже не при делах - локальной войнушки не будет. Ссориться с РФ повода нет.
Тоже отличная новость.
4. Пока нет информации о многочисленных гражданских жертвах. Понятное дело, они найдутся и будут предъявлены. Соответственно, роль &#171;мясника&#187; и &#171;детоубийцы&#187; станет переходящей. Мы сможем встать на защиту убиенных детей.
Теперь перейдем к тому, что будет на рынках.
Ничего особенного, на мой взгляд, поскольку ничего Глобально Трагичного пока НЕ ПРОИЗОШЛО, то и рынки на все это отреагируют спокойно. Золото скорее всего сильно не подрастет. Может даже просядет в понедельник.
Нефть в космос не улетит.
Рубль искать новое дно не устремится.
Внеплановые санкции на РФ за &#171;хулиганское поведение&#187; наложены не будут.
Рынки особо не испугаются.
Пока &#171;в Багдаде все будет спокойно&#187;.
При одном условии: ЧТО ЭТО ВСЕ и продолжения банкета не последует.
Ответить
рашеговнии приходит ж...а ?
....,, написал 14.04.2018 10:29
рашеговнии пришла ж...а !
Ответить
А вы за кого болеете, ТОВАРИЩ БАРАНОВ?
За Трампа или за Асада? написал 14.04.2018 10:27
Или все же - за Путина? За Россию вот только болеть не надо.
Ответить
Всего пара какло-хохлов, а ветку...
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед и ДальССкий написал 14.04.2018 10:24
... засерили, как стадо чушек!
Удар был по записанному сценарию. Был и договорняк с Россией, это заметно. Будет ли что дальше? Не-а, пойдЁт на спад, если не окажется беЗбашенных у обоих сторон конфликта, то всЁ будет как в прошлый раз.
А если по-взросому, тоды = ОЙ!
Но! Кому это нахyй нужно?
Все прекраССно понимают, что пусть пендос и будет иметь 10 кратный перевес в Я.О., ему самому-то за глаза хватит и 10% "наших",
а хохлам и 0,5 %...
Уж точно!
.
чОбанов, чего посты снимаешь?
зато в пользу пендосов от хохлов уважаешь?
Ответить
Никакой ядерной войны не будет, потому что Путин полностью ЗАССАЛ
Ракетчик универсал написал 14.04.2018 10:22
Да и по кому он будет стрелять?
По своим доручкам что-ли?
Одна в Голландии, другая во Франции на постоянке кантуются.
Да плюс еще его баба - Алинка Кабаева в Швейцарии во дворце за 1 миллиард долларов, двух его внебрачных сыновей воспитывает...
А про ворованное бабло я вообще молчу.
6 триллионов долларов - это вам не хухры-мухры, это - Сила.
.
Короче можно спать и бухать спокойно.
Эта путая тварь Путин теперь неделю будет молчать.
И может быть только его пресс-секретутка Пися-Навкин что-то нелепое, дня через два из себя выдавит.
Ответить
(без названия)
Александр13 написал 14.04.2018 10:18
Надо ждать нового мультфильма про оружие России. В нем Русское оружие разнесет США и их шавок. Володя давай, показывай. У тебя хорошо получается!
Ответить
Re: Падение Вашингтона, май 2018 год
юрьевич написал 14.04.2018 10:13
Все дело в том, что "наши" чиновники и "наши" олигархи назначены по большому счету "Вашингтонским обкомом".
Ответить
А он чижика съел.
ну Случайный прохожий написал 14.04.2018 10:05
сирийская система ПВО сбила значительную часть сбила
----
Даже по российско-сирийским,весьма заинтересованным источникам.сбили "около двадцати целей".Где здесь значительно?Да и в том.что 20 сбили,большие сомнения.
Но не в этом даже главное.Россия(вернее люди,правящие в этой стране)заявляли.что на любую агрессию они ответят сокрушительным ударом!Враг будет бит,повсюду и везде,малой кровью.могучим ударом.Зомбоящик показывал,как пиндосовские эсминцы в панике выбрасывались на берен.а янки сигали за борт.Генералы делили победу(за нашим плечом) и прокалывали дырки под новые звезды.Депутаты хоронили омеригу и смывали англичанку.Крылатые ракеты с ядерным двигателем совершали круг почета вокруг развалин Белого дома,на ступенях которого стоял один маленький,лысенький человечек.весь в белом,на белой кобыле,вставшей на колени перед ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМ.Благодарный россиянский народ(и все прогрессивное человечество),кричал УРА,рыдал от восторга, а дамы в воздух бросали предметы личного гардероба.
И что мы видим в действительности?Как обычно-От него кровопролитие ждали, а он чижика съел.И так на протяжении всех 18 лет правления. Понты,загибание пальцев.надувание щек,вранье и воровство.А что еще можно ждать от мелкого гопника из подворотни?
Ответить
(без названия)
Александр12 написал 14.04.2018 10:03
Неорганизованный терроризм - плохо, а государственный - хорошо. США - главный террорист на Земле, он же и первый 'атомный' террорист. Любите США!
Ответить
ответ чтоэтому
Будет весело и страшно/// написал 14.04.2018 10:02
Какой десант?Какая ответка?Чего зря пылишь.Нет у нас ни Суворова,ни Рокоссовского.Есть не служившие Путин с Кужугетовичем и толпа распильщиков.По-серьезному сам дрался когда нибудь?Наличие тесака(в данности ядерного дрына) еще не значит,что гопота обосрамшись разбежится.Нужна решимость поперек рожы полоснуть..Нынешние не драчуны,а фуфлометы.Спорим,что утруться?Да,собстна,уже..Янки,конечно,п.доры патентовые,но и наши губошлепы еще те.
Ответить
Иван4333
А мы постоим за юбкой Маши Захааровой.. написал 14.04.2018 10:01
Гыы, а где же "Темнейший." ? :)
-
У него наверное "плотный график", &#171;работает с бумагами"...
Ответить
Re: нужен Комитет Национального Спасения во главе с Болдыревым
гы написал 14.04.2018 09:59
Это который Болдырев? То дерьмо, которое разменяло народную поддержку на ящик клубники от Грудинина?
Ответить
Русские мужики. Один бандерлог Света здесь скачет...И изрыгает. Гоните его сцаными тряпками.
-Что это? написал 14.04.2018 09:47
Не философствуйте.
Ответить
Путин зассал!!!
олжфоажфлвао написал 14.04.2018 09:44
Путин зассал!!! Путин зассал!!! Путин зассал!!! А это - главное!
Ответить
Этот разгром в Сирии это - Цусима, для кокаинового наркомана Путина. Он никогда не отмоется от этого
алекссс настоящийс написал 14.04.2018 09:33
Двойной галоперидол за этот столик!Нуждицца ведь под себя человек.
Ответить
"*б*ть сестру !" - блевой клич русскоговорящих военных в Сирии при налете "Томагавков"
сижупиржувдиван написал 14.04.2018 09:29
Климов заявил, что &#171;американцы и их союзники сделали все, чтобы не задеть российские подразделения в Сирии&#187;, передает РИА &#171;Новости&#187;.
Ответить
Re: Выбран позор?
алекссс настоящийс написал 14.04.2018 09:25
Выбран бизнес.Старый как сам мир.Где реально сильные-разводят слабых лохов.А воевать будут сирийцы и хохлы,раз мозгов нет.Капитализм всегда переходит в империализм!Читкайте Ильича.
Ответить
Путину конец - он проиграл не только эту войну, но вообще всю свою ничтожную жизнь
Ракетчик универсал написал 14.04.2018 09:24
Этот разгром в Сирии это - Цусима, для кокаинового наркомана Путина.
Он никогда не отмоется от этого суперпозора.
.
Полная беспомощность во всем.
И в противоракетной обороне, и в дипломатической.
.
Путин и его банда питерских отморозков - сделали Россию посмешищем для всего мира.
Путин - тварь безмозглая и трусливый вор.
.
Нужен Большой Митинг в Москве, на котором надо отстранить это ничтожество от власти и назначить Новые Выборы.
В качестве Временного Революционного Правительства - нужен Комитет Национального Спасения во главе с Болдыревым.
Ответить
Выбран позор?
-Что это? написал 14.04.2018 09:13
В любом случае,следовательно,и войны не избежать.
Неужели ,с позором?
Ответить
а где асадовская ответка "земля-море" ?
сижупиржувдиван написал 14.04.2018 09:11
Ну и мазохист же наш союзничек. Ракетки противника надо сбивать еще на кораблике. Хоть чем бы пукнул в ответ.
Жалко мальчишку. Ну ничем не могли помочь.
Ответить
1 | 2 | >>
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сколько денег нужно семье из трех человек в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как "отскрипалить" Запад?
Как "отскрипалить" Запад?
12.04.2018
Поддержат ли коммунисты действующего президента в случае вооруженного конфликта с НАТО
Поддержат ли коммунисты действующего президента в ...
13.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
США и союзники выпустили по Сирии более 100 ракет (8)
Трамп и Ко нанесли удар по "предполагаемому поводу" (29)
Анатолий Баранов: Линия Кишинева понятна: вся Европа против России, ну и Молдавия тоже вместе с Европой (7)
Россию травят ядом, который растворяется в словах (7)
Дело пензенских врачей и перспективы здравоохранения в стране третьего мира (7)
Если Путин верующий, то почему у него Песков так хапает? (19)
Антисоветчик Дмитриев может потерять намоленный либералами "фарт" (4)
Едва утихли ядерные угрозы Трампа, как Собянин своевременно "прислонился" к Солженицыну (17)
Импортозамещение не заработало, пока "Трампнаш" не прогневался на сырьевую империю (11)
Замглавы Минкомсвязи посоветовал россиянам использовать VPN для обхода блокировок Telegram (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мировой войны не будет. Можно курить. И.Стрелков и от АПН Северо-Запад
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Бомбят, цуки!
Дарья Митина Дарья Митина: Фoтки гoдичнoй давнoсти прислали
Дарья Митина Дарья Митина: Актуальнoе
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Врачи-вредители научились красть и брать взятки
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss