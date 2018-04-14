Трамп и Ко нанесли удар по "предполагаемому поводу"

Трамп и его сателлиты все же нанесли удар по Сирии, как они сами утверждают, в два раза более мощный, чем в прошлом году.

Заметим, везде, даже в документах самих США, химическая атака в Думе проходит как "предполагаемая". Но Запад теперь может позволить себе нанести ракетный удар и по предполагаемому поводу...

Трамп решил все же изучить, что ему кладет на стол разведка

Даже в США такие действия вызывают недоумение - СМИ приводят слова сенатора Тима Кейна: "Решение (президента Дональда) Трампа начать авиаудары против Сирии без одобрения конгресса незаконно. Мы должны прекратить давать президентам карт-бланш на ведение войны. Сегодня это Сирия, но что остановит его от того, чтобы в следующий раз бомбить Иран или Северную Корею?" — написал Кейн в Twitter.

Кейн не какой-нибудь "заднескамеечник", он баллотировался в вице-президенты США от Демократической партии вместе с Хиллари Клинтон.

А как иначе? Обвинение более, чем хлипкое, зато удары вполе реальные и ощутимые.

Продолжим мысль сенатора Кейна - а что, если Трамп и компания решат нанести удары по России? Как видим, особо достоверные поводы им не нужны, премьеру Мэй уже давно ясно, что Россия отравила семью Скрипалей и сожгла их кота.

Ждем последствий, конечно. Пока что Россия ответила на ракетный удар заявлениями посла в США Антонова и спикера МИДа Захаровой.

Если бы ракетный удар нанесли по Люберцам или Капотне, тогда другое дело - сам Лавров сделал бы заявление!

А.Б.