Трамп и Ко нанесли удар по "предполагаемому поводу"

Трамп и его сателлиты все же нанесли удар по Сирии, как они сами утверждают, в два раза более мощный, чем в прошлом году.
Заметим, везде, даже в документах самих США, химическая атака в Думе проходит как "предполагаемая". Но Запад теперь может позволить себе нанести ракетный удар и по предполагаемому поводу...
Трамп решил все же изучить, что ему кладет на стол разведка
Даже в США такие действия вызывают недоумение - СМИ приводят слова сенатора Тима Кейна: "Решение (президента Дональда) Трампа начать авиаудары против Сирии без одобрения конгресса незаконно. Мы должны прекратить давать президентам карт-бланш на ведение войны. Сегодня это Сирия, но что остановит его от того, чтобы в следующий раз бомбить Иран или Северную Корею?" — написал Кейн в Twitter.
Кейн не какой-нибудь "заднескамеечник", он баллотировался в вице-президенты США от Демократической партии вместе с Хиллари Клинтон.
А как иначе? Обвинение более, чем хлипкое, зато удары вполе реальные и ощутимые.
Продолжим мысль сенатора Кейна - а что, если Трамп и компания решат нанести удары по России? Как видим, особо достоверные поводы им не нужны, премьеру Мэй уже давно ясно, что Россия отравила семью Скрипалей и сожгла их кота.
Ждем последствий, конечно. Пока что Россия ответила на ракетный удар заявлениями посла в США Антонова и спикера МИДа Захаровой.
Если бы ракетный удар нанесли по Люберцам или Капотне, тогда другое дело - сам Лавров сделал бы заявление!
А.Б.
Арсений Н. написал 14.04.2018 10:31
То, чего боялись, не произошло. Все спокойно: солнце светит, травка зеленеет, птички поют.
Третья Мировая не началась.
Мысли гедониста:
1. Большая демократическая галка поставлена. «Мясник» публично стоит в углу. Правда плача "простите меня до следующего раза" что-то тоже особо не слышно. Ибо, как я понимаю, все происходящее более напоминает постановку большой галочки, чем реальную военную операцию. Главное, как сказали сами американцы, задачи уничтожать Асада не было. А раз так, то и не вполне понятно, насколько ему все это не все равно.
2. Столкновения с РФ, которого так все боялись, НЕ ПРОИЗОШЛО. Сирийские ПВО вроде как сбили некоторое количество ракет. Имеем «победу русского оружия». Но, поскольку управляли аппаратурой не русские, а сирийцы, то есть отличная отмазка на всякий случай. Тоже красиво. Мораль: РФ может сильно возмутиться, но при этом понимая, что ничего особо страшного не произошло.
3. Израиль тоже не при делах - локальной войнушки не будет. Ссориться с РФ повода нет.
Тоже отличная новость.
4. Пока нет информации о многочисленных гражданских жертвах. Понятное дело, они найдутся и будут предъявлены. Соответственно, роль «мясника» и «детоубийцы» станет переходящей. Мы сможем встать на защиту убиенных детей.
Теперь перейдем к тому, что будет на рынках.
Ничего особенного, на мой взгляд, поскольку ничего Глобально Трагичного пока НЕ ПРОИЗОШЛО, то и рынки на все это отреагируют спокойно. Золото скорее всего сильно не подрастет. Может даже просядет в понедельник.
Нефть в космос не улетит.
Рубль искать новое дно не устремится.
Внеплановые санкции на РФ за «хулиганское поведение» наложены не будут.
Рынки особо не испугаются.
Пока «в Багдаде все будет спокойно».
При одном условии: ЧТО ЭТО ВСЕ и продолжения банкета не последует.
....,, написал 14.04.2018 10:29
За Трампа или за Асада? написал 14.04.2018 10:27
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед и ДальССкий написал 14.04.2018 10:24
Удар был по записанному сценарию. Был и договорняк с Россией, это заметно. Будет ли что дальше? Не-а, пойдЁт на спад, если не окажется беЗбашенных у обоих сторон конфликта, то всЁ будет как в прошлый раз.
А если по-взросому, тоды = ОЙ!
Но! Кому это нахyй нужно?
Все прекраССно понимают, что пусть пендос и будет иметь 10 кратный перевес в Я.О., ему самому-то за глаза хватит и 10% "наших",
а хохлам и 0,5 %...
Уж точно!
.
чОбанов, чего посты снимаешь?
зато в пользу пендосов от хохлов уважаешь?
Ракетчик универсал написал 14.04.2018 10:22
По своим доручкам что-ли?
Одна в Голландии, другая во Франции на постоянке кантуются.
Да плюс еще его баба - Алинка Кабаева в Швейцарии во дворце за 1 миллиард долларов, двух его внебрачных сыновей воспитывает...
А про ворованное бабло я вообще молчу.
6 триллионов долларов - это вам не хухры-мухры, это - Сила.
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Короче можно спать и бухать спокойно.
Эта путая тварь Путин теперь неделю будет молчать.
И может быть только его пресс-секретутка Пися-Навкин что-то нелепое, дня через два из себя выдавит.
Александр13 написал 14.04.2018 10:18
юрьевич написал 14.04.2018 10:13
ну Случайный прохожий написал 14.04.2018 10:05
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Даже по российско-сирийским,весьма заинтересованным источникам.сбили "около двадцати целей".Где здесь значительно?Да и в том.что 20 сбили,большие сомнения.
Но не в этом даже главное.Россия(вернее люди,правящие в этой стране)заявляли.что на любую агрессию они ответят сокрушительным ударом!Враг будет бит,повсюду и везде,малой кровью.могучим ударом.Зомбоящик показывал,как пиндосовские эсминцы в панике выбрасывались на берен.а янки сигали за борт.Генералы делили победу(за нашим плечом) и прокалывали дырки под новые звезды.Депутаты хоронили омеригу и смывали англичанку.Крылатые ракеты с ядерным двигателем совершали круг почета вокруг развалин Белого дома,на ступенях которого стоял один маленький,лысенький человечек.весь в белом,на белой кобыле,вставшей на колени перед ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМ.Благодарный россиянский народ(и все прогрессивное человечество),кричал УРА,рыдал от восторга, а дамы в воздух бросали предметы личного гардероба.
И что мы видим в действительности?Как обычно-От него кровопролитие ждали, а он чижика съел.И так на протяжении всех 18 лет правления. Понты,загибание пальцев.надувание щек,вранье и воровство.А что еще можно ждать от мелкого гопника из подворотни?
Александр12 написал 14.04.2018 10:03
Будет весело и страшно/// написал 14.04.2018 10:02
А мы постоим за юбкой Маши Захааровой.. написал 14.04.2018 10:01
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У него наверное "плотный график", «работает с бумагами"...
гы написал 14.04.2018 09:59
-Что это? написал 14.04.2018 09:47
олжфоажфлвао написал 14.04.2018 09:44
алекссс настоящийс написал 14.04.2018 09:33
сижупиржувдиван написал 14.04.2018 09:29
алекссс настоящийс написал 14.04.2018 09:25
Ракетчик универсал написал 14.04.2018 09:24
Он никогда не отмоется от этого суперпозора.
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Полная беспомощность во всем.
И в противоракетной обороне, и в дипломатической.
.
Путин и его банда питерских отморозков - сделали Россию посмешищем для всего мира.
Путин - тварь безмозглая и трусливый вор.
.
Нужен Большой Митинг в Москве, на котором надо отстранить это ничтожество от власти и назначить Новые Выборы.
В качестве Временного Революционного Правительства - нужен Комитет Национального Спасения во главе с Болдыревым.
-Что это? написал 14.04.2018 09:13
Неужели ,с позором?
сижупиржувдиван написал 14.04.2018 09:11
Жалко мальчишку. Ну ничем не могли помочь.