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Московский листок

США и союзники выпустили по Сирии более 100 ракет

Опубликовано 14.04.2018 в разделе комментариев 8

США и союзники выпустили по Сирии более 100 ракет

Соединённые Штаты, Великобритания и Франция выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля» по военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики, сообщает Министерство обороны России.

"Удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф", - цитирует сообщение Интерфакс.

Отмечается, что сирийская система ПВО сбила значительную часть сбила значительную часть ракет на подлете к целям.

"В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат". Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе", - отмечается в сообщении.

В Минобороны отметили, что российские подразделения ПВО для отражения ракетного удара не применялись.

 



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Всего комментариев к статье: 8
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где доказательства?
насрать! написал 14.04.2018 10:42
Нашему лживому МО я не верю. Хватило событий по Хишамом, где погибло 200 ЧВК России, а МО сообщило о 5 погибших.
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(без названия)
Это что?!. написал 14.04.2018 10:40
какие 100 ракет???
там было 100 тыщ ракет! И их все сбили русские зенитные ракеты!!
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А что скажет нам посол России в Ливане?
Или он уже не посол? написал 14.04.2018 10:19
А что нам скажут наши патриотисты и патриотички?
"Россия, - В ПЕРЕД!"?
И последнее: "более 100 ракет", это сколько? 105, 150, 180? И как с русского правильно перевести "значительное количество" в проценты, хотя бы?
Государство уродов и шутов!
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великий воитель Трамп отсалютовал победе Асада в Восточной Гуте
сижупиржувдиван написал 14.04.2018 10:18
Ферверк устроил что надо, на целый миллиард баксов со всеми накладными расходами.
Кого решил напугать? Тан не найти даже одного необстрелянного ребенка.
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(без названия)
ну Случайный прохожий написал 14.04.2018 10:04
сирийская система ПВО сбила значительную часть сбила
----
Даже по российско-сирийским,весьма заинтересованным источникам.сбили "около двадцати целей".Где здесь значительно?Да и в том.что 20 сбили,большие сомнения.
Но не в этом даже главное.Россия(вернее люди,правящие в этой стране)заявляли.что на любую агрессию они ответят сокрушительным ударом!Враг будет бит,повсюду и везде,малой кровью.могучим ударом.Зомбоящик показывал,как пиндосовские эсминцы в панике выбрасывались на берен.а янки сигали за борт.Генералы делили победу(за нашим плечом) и прокалывали дырки под новые звезды.Депутаты хоронили омеригу и смывали англичанку.Крылатые ракеты с ядерным двигателем совершали круг почета вокруг развалин Белого дома,на ступенях которого стоял один маленький,лысенький человечек.весь в белом,на белой кобыле,вставшей на колени перед ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМ.Благодарный россиянский народ(и все прогрессивное человечество),кричал УРА,рыдал от восторга, а дамы в воздух бросали предметы личного гардероба.
И что мы видим в действительности?Как обычно-От него кровопролитие ждали, а он чижика съел.И так на протяжении всех 18 лет правления. Понты,загибание пальцев.надувание щек,вранье и воровство.А что еще можно ждать от мелкого гопника из подворотни?
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(без названия)
Завидонов Николдим написал 14.04.2018 09:51

Когда по резиденции сожителя Кабаева хотя бы 90 ракет запустят? Чего тянем то?
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российские подразделения ПВО для отражения ракетного удара не применялись
алекссс настоящийс написал 14.04.2018 09:46
Об утоплении и сбитии носителей этих ракет-ранее не заявлялось.Забыли добавить в МО.Вопрос один-зачем было колотить понты?
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сбивать надо стреляльщиков, но не мультяшным же поносом
сижупиржувдиван написал 14.04.2018 09:44
А так - как в тире со стрельбой по летающим тарелочкам.
"Более 100" запустили - "около 20" сбили" на данный момент соревнований, жури продолжает вести подсчет и начислять баллы
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