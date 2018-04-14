США и союзники выпустили по Сирии более 100 ракет

Соединённые Штаты, Великобритания и Франция выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля» по военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики, сообщает Министерство обороны России.

"Удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф", - цитирует сообщение Интерфакс.

Отмечается, что сирийская система ПВО сбила значительную часть сбила значительную часть ракет на подлете к целям.

"В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат". Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе", - отмечается в сообщении.

В Минобороны отметили, что российские подразделения ПВО для отражения ракетного удара не применялись.