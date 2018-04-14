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Московский листок

Генеральный секретарь ООН удар по Сирии не осудит

Опубликовано 14.04.2018 в разделе комментариев 0

сша оон сирия
Генеральный секретарь ООН удар по Сирии не осудит

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обращении после ракетного удара США, Франции и Великобритании по объектам в Сирии не стал осуждать эти действия, лишь напомнив о необходимости действовать в соответствии с Уставом ООН. Заявление главы опубликовано на официальном сайте организации. 

"Я внимательно следил за сообщениями об авиаударах по Сирии, которые осуществили США, Франция и Великобритания. Есть обязательство, в особенности когда речь идет о мире и безопасности, действовать в соответствии с Уставом ООН и международным правом в целом", - сообщил Гуттериш. 

Он добавил, что Совбез ООН несет ответственность за соблюдение международного мира и безопасности и призвал "воздержаться от актов, которые будут способствовать эскалации" в Сирии. Осуждать действия США и союзников он не стал, отмечает "Газета.ру". 

При этом Гуттериш назвал недопустимым использование химоружия и выразил сожаление в связи с тем, что Совбезу ООН не удалось согласовать механизм расследования атак. Совбез отклонил российский проект резолюции, а РФ наложила вето на американский. 

Президент США Дональд Трамп в ночь на субботу отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, когда погибли десятки мирных жителей. Он выступил со специальным обращением к нации. Россию и Иран он назвал странами, "наиболее ответственными" за поддержку режима Асада. Вместе с США удары наносили Великобритания и Франция. 

Председатель Комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд на брифинге заявил, что целью ударов были три объекта в районе Дамаска и Хомса, которые военные посчитали связанными с сирийской программой создания химического оружия. Это командный пункт, склады, а также научно-исследовательский институт. 

По данным российского Минобороны, в ночь на субботу по Сирии выпустили более сотни крылатых ракет. Там уверяют, что большинство ракет сирийские ПВО сбили, используя свои советские комплексы, купленные десятки лет назад.

Напомним, 12 апреля сирийская армия установила полный контроль над городом Дума, находившимся под контролем группировки "Джейш аль-Ислам", теперь правительственные силы контролируют всю Восточную Гуту. Об этом журналистам сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко. 

"Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской Арабской Республики. Водруженный государственный флаг над зданием города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно - над Восточной Гутой в целом", - сказал в четверг, 12 апреля, Евтушенко, слова которого приводит ТАСС.  

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