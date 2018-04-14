Запасной выход из "зимне-вишнёвого" кинозала был заблокирован с помощью велосипедного тросика

Двери запасного выхода из кинозала в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово стянули тросиком. Это помешало эвакуации, в зале погибли десятки людей, сообщил Следственный комитет. В субботнем заявлении СК сказано, что специалисты экспертного центра МЧС из Санкт-Петербурга завершили работу на месте пожара в кемеровском ТРЦ и приступили к исследованию полученных материалов в специальных лабораториях.

Установлены два важных обстоятельства.

Во-первых, "ручки дверей запасного выхода из кинозала, в котором погибли десятки людей, были стянуты тросиком, похожим на велосипедный, с замком". "Мужчины вырвали его и открыли дверь, но наткнулись на стену черного дыма", - цитирует сообщение ТАСС. Решение не выходить из кинотеатра, закрыть двери и заткнуть одеждой все щели, чтобы в зал не проникал дым, принял один из погибших, обладавший навыками противопожарной подготовки.

Во-вторых, следствием установлены "высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проведению проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня". Их имена и должности не названы.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. По факту пожара и гибели людей расследуется несколько уголовных дел, фигурантами которых стали восемь человек, в том числе пожарный Сергей Генин, участвовавший в тушении.

Напомним, уже 4 марта был ликвидирован холдинг, в который входил ЧОП "Центр защиты", охранявший торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" в Кемерово, где произошел унесший жизни 64 человек пожар. Также упразднили еще два предприятия, входивших в охранный холдинг.

"Собственники владели еще двумя охранными структурами, которые входили в охранный холдинг. Эти две организации также сдали свои лицензии", - цитирует ТАСС начальника Главного управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонида Веденова 3 апреля.

30 марта сообщалось, что после трагедии в Кемерове ЧОП "Центр защиты" подал заявление о самоликвидации.

Накануне, 2 апреля, советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил, что Росгвардия привлекла к административной ответственности и оштрафовала 400 тысяч рублей другое частное охранное предприятие - "Фучо", которое охраняло "Зимнюю вишню до февраля.

Ранее сообщалось, что ЧОП "Центр защиты" не имел права охранять объектов массового пребывания граждан, к которым применяются повышенные антитеррористические требования, а также осуществлять пультовую охрану. Сегодня, 3 апреля, главный эксперт Главного управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Светлана Тернова отметила, что организация ко всему прочему незаконно взяла на себя дополнительные обязательства по защите от пожаров.

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