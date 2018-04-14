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Московский листок

Запасной выход из "зимне-вишнёвого" кинозала был заблокирован с помощью велосипедного тросика

Опубликовано 14.04.2018 в разделе комментариев 3

пожары кемерово
Запасной выход из "зимне-вишнёвого" кинозала был заблокирован с помощью велосипедного тросика

Двери запасного выхода из кинозала в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово стянули тросиком. Это помешало эвакуации, в зале погибли десятки людей, сообщил Следственный комитет. В субботнем заявлении СК сказано, что специалисты экспертного центра МЧС из Санкт-Петербурга завершили работу на месте пожара в кемеровском ТРЦ и приступили к исследованию полученных материалов в специальных лабораториях. 

Установлены два важных обстоятельства. 

Во-первых, "ручки дверей запасного выхода из кинозала, в котором погибли десятки людей, были стянуты тросиком, похожим на велосипедный, с замком". "Мужчины вырвали его и открыли дверь, но наткнулись на стену черного дыма", - цитирует сообщение ТАСС. Решение не выходить из кинотеатра, закрыть двери и заткнуть одеждой все щели, чтобы в зал не проникал дым, принял один из погибших, обладавший навыками противопожарной подготовки. 

Во-вторых, следствием установлены "высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проведению проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня". Их имена и должности не названы. 

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. По факту пожара и гибели людей расследуется несколько уголовных дел, фигурантами которых стали восемь человек, в том числе пожарный Сергей Генин, участвовавший в тушении.

Напомним, уже 4 марта был ликвидирован холдинг, в который входил ЧОП "Центр защиты", охранявший торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" в Кемерово, где произошел унесший жизни 64 человек пожар. Также упразднили еще два предприятия, входивших в охранный холдинг. 

"Собственники владели еще двумя охранными структурами, которые входили в охранный холдинг. Эти две организации также сдали свои лицензии", - цитирует ТАСС начальника Главного управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонида Веденова 3 апреля. 

30 марта сообщалось, что после трагедии в Кемерове ЧОП "Центр защиты" подал заявление о самоликвидации. 

Накануне, 2 апреля, советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил, что Росгвардия привлекла к административной ответственности и оштрафовала 400 тысяч рублей другое частное охранное предприятие - "Фучо", которое охраняло "Зимнюю вишню до февраля. 

Ранее сообщалось, что ЧОП "Центр защиты" не имел права охранять объектов массового пребывания граждан, к которым применяются повышенные антитеррористические требования, а также осуществлять пультовую охрану. Сегодня, 3 апреля, главный эксперт Главного управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Светлана Тернова отметила, что организация ко всему прочему незаконно взяла на себя дополнительные обязательства по защите от пожаров. 

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Всего комментариев к статье: 3
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Во всем виноваты враги Президента - украинци!
Ольга Краснопиздова, русская, скотская написал 14.04.2018 13:39
Виноваты украинци, это они устроили диверсию!
Враги нашего Великого Президента Владимира Владимировича Путина!
Мы их за это будем мочить в сортире!
Россия - Красная Пизда!
Слава России!
Слава Путину!
Да здравствует Русская Красная Пизда!
Мы побядим украинцив!
Ведь мы, русские - народец побядун!
Мы побядяли злых фошистов!
Побядим и укропов!
Да здравствует Россия Красная Пизда!
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А как с основным выходом?
брэд написал 14.04.2018 12:57
А как с основным выходом? Он тоже был стянут тросиком? Или канатиком?
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 14.04.2018 12:25
""ручки дверей запасного выхода из кинозала, в котором погибли десятки людей, были стянуты тросиком, похожим на велосипедный, с замком". "Мужчины вырвали его и открыли дверь, но наткнулись на стену черного дыма", - цитирует сообщение ТАСС. Решение не выходить из кинотеатра, закрыть двери и заткнуть одеждой все щели, чтобы в зал не проникал дым, принял один из погибших, обладавший навыками противопожарной подготовки."
- - - - - - -
Во-первых, я никогда не встречал людей, которые ходят в кино с тросиком на замок.
.
Во-вторых, если находящиеся в кинозале не хотели баррикадироваться от пожара внутри, они бы не позволили одному из них блокировать дверь - притом, что погибающие звонили и говорили, что их заперли, и они не могут выйти, а не что они сами себя заперли. А если хотели, то не стали бы вырывать тросик и открывать ее.
.
В-третьих, как СК узнал, что этот мифический человек с тросиком обладал навыками противопожарной подготовки? Значит, его личность должна быть установлена. Тогда почему его не называют по имени?
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