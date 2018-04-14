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Московский листок

Дядя Сэм доволен попаданием 105 ракет в Сирию

Опубликовано 14.04.2018 в разделе комментариев 4

сша сирия
Дядя Сэм доволен попаданием 105 ракет в Сирию

Минобороны США отчиталось по итогам удара по объектам в Сирии. Как сообщил генерал Кеннет Маккензи, по трем целям были выпущены 105 ракет (что близко к оценкам российского Минобороны). Противодействие сирийской системы ПВО Маккензи назвал неэффективным и "угрожающим, скорее, самим сирийцам". Утром в субботу МО РФ утверждало, что благодаря закупленным еще в СССР системам сирийцы сбили более 70 ракет. 

По его словам, США и их союзникам удалось избежать жертв среди мирных жителей во время нанесения ударов по Сирии. По крайней мере, Пентагону о жертвах на земле неизвестно. 

Маккензи сообщил, что как минимум в одном из объектов хранились химикаты. "Мы выбрали цели тщательно, чтобы свести к минимуму угрозу мирному населению. Мы завершаем оценку нанесенного урона, однако первоначальные данные указывают на то, что мы выполнили военные задачи без существенных материальных помех со стороны Сирии", - цитирует генерала ТАСС. 

Маккензи сообщил о продолжающихся контактах с военными из России. Он отметил, что "никакой координации или соглашения" с русскими до удара не было. Однако "механизм по предотвращению конфликтов постоянно работает последние месяцы и продолжает работать до и после удара на постоянной основе".

Напомним, судя по спутниковым снимкам, которые предоставила компания Image Satellite Internacional, корабли ВМФ России 12 апреля, заблаговременно вышли из сирийского Тартуса.

Компания предоставила снимки, на одном из которых в доках находятся корабли. На втором снимке кораблей уже нет. Указывается, что российские силы были развернуты в море в связи с угрозой возможных ударов.  

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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Святой Пигидий написал 14.04.2018 19:11
Хм... пропагандоны на жыдо-пропагандонском радио "вести фэмэ", сменяя друг друга, сегодня ВЕСЬ ДЕНЬ безостановочно мусолят нападение Трампа на нашу Сирию, машут кулачками в адрес мерзкой Америки и неустанно волнуются за чахлый американский бюджет, исходя из того, что одна ракета стоит полтора ляма зелени. Сколько бабла потрачено нашей великой страной на сирийскую авантюру... тьфу ты! на защиту нашей Сирии, ни один пропагандон не говорит. А хотелось бы знать...
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Трампу сирийцы мудро дали попасть в пару пустых сараев, куда он уже заранее нацелился
смжупиржувдиван написал 14.04.2018 18:58
и охватило его чувство большой гордости за себя и державу.
Ну как не уважить большого человека ?
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(без названия)
ЖЭК написал 14.04.2018 18:40
Теперь надо бомбануть Нью-Йорк и Вашингтон и когда пыль осядет сравнить где ПВО лучше.
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Для начала Карфаген д.б.выгнан из Средиземного моря сцаными тряпками.
-Что это? написал 14.04.2018 18:23
Ибо нех. А потом над северной Атлантикой объявить бесполетную зону. И зону ,свободную от кораблей США.
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