Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Вице-спикер Госдумы от партии "Единая Россия" плюнул в нас отваром из коры дуба

Опубликовано 14.04.2018 в разделе комментариев 1

медицина единая россия лекарства
Вице-спикер Госдумы от партии "Единая Россия" плюнул в нас отваром из коры дуба

Вице-спикер Госдумы от партии "Единая Россия" Петр Толстой предложил россиянам вместо импортных лекарств лечиться отваром из коры дуба. Ранее в Госдуму внесли законопроект, предполагающий ограничения на импорт лекарств, алкогольной и табачной продукции из стран, поддержавших антироссийские санкции.

Соответствующее заявление Толстой сделал в эфре программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Президента фонда «Институт региональных проектов и законодательств» Борис Надеждин отметил, что предлагаемый на рассмотрение Госдумы законопроект об ответных мерах на антироссийские санкции содержит запрет на импорт лекарств. 

«Этот закон создает проблемы не для американского бизнеса, а для десятков миллионов российских граждан. Я пожилой человек, пью лекарства. К сожалению, они сделаны в странах вероятного противника, например в Германии, японское сейчас от давления пью», - заявил Надеждин. 

В ответ Толстой попытался выяснить, какие именно импортные препараты употребляет Надеждин, после чего подшутил над оппонентом, предложив лечиться народными средствами.

***

Когда в стране множество людей умирает от того, что либо не могут достать нужного лекарства, либо у них нет на него денег, такие шутки, конечно, дорогого стоят.

Я не думаю, что Петр Толстой какой-то циничный злодей - он просто дурак. Бывает такое.

Однако очень плохо, когда один из высоких постов стране, решения на уровне которого влияют на жизнь миллионов людей, занимает дурак. Причем не в индивидуальном качестве, а в составе коллектива - они ведь у нас сколько лет правящая партия?

Так вот за время правления этой партии говорить о лекарственной безопасности страны стало просто смешно. Даже очень простые лекарства, выпускавшиеся в советское время, сейчас существуют только в импортном исполнении. Про новые даже не говорю - в стране разработки новых лекарств практически не ведутся. Ну а цены на лекарственные препараты давно уже перекочевали в категорию роскоши.

В принципе, новые лекарства и не могут быть дешевыми - прогресс идет по линии наращивания сложности производства. Но государство должно заботиться о двух вещах:

- чтобы прогресс в этой области не останавливался в одной отдельно взятой стране;

- чтобы новые лекарственные препараты, сколько бы они ни стоили, были доступны для больных.

Но как обсуждать эти вопросы с дураками? Они шутят, им кажется, что смешно. Ха-ха, показатели излечения в онкологических клиниках США и Израиля в 2 раза выше, чем в России, и в основном за счет доступа к более совершенным лекарственным препаратам. А нам нипочем, мы корой дуба будем рот полоскать... Скажем глупость - прополощем.

Кстати, депутаты почему-то лечатся в отдельных учреждениях импортными препаратами, а в особо сложных случаях - за рубежом. А человеку из Якутии, чтобы получить т.н. "высокотехнологичную медицинскую помощь" в Москве, надо каким-то образом получить направление аж из местного минздрава! Заметим, это не на импортные лекарства, и тем более не за границу - нет, это чтобы госпитализироваться в клинику в столице нашей родины.

А теперь ему, значит, ответ будет - в нашей высокотехнологичной клинике кроме коры дуба нет ничего, так депутаты проголосовали.

***

Для справки - есть такая страна, Куба. Там вообще живут бедно, но медицина высококлассная, потому что Фидель выделял на ее развитие до 12 процентов ВВП - у нас едва 2,5 процента.

Так вот, Куба уже десятки лет находится в блокаде со стороны США. Не под санкциями, а реально в блокаде. Однако уникальные препараты, которые разрабатывают кубинские ученые и врачи, США у них закупают! Хотя у Америки и со своими разработками неплохо, но на Кубе в отдельных областях лучше - и американцы покупают!

Вот этим отличаются американские сенаторы и конгрессмены - они как-то о своих избирателях сначала думают, а потом уже как вылизать чью-нибудь задницу.

А наши от избирателя мало зависят, так что не то что про интересы граждан не думают, но иной раз не упустят случая и плюнуть нам в физиономию, чтоб знали свое место...

Анатолий Баранов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 5
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Святой Пигидий написал 14.04.2018 20:22
"Самодовольные тваpи, привыкшие лечиться в заграничных клиниках, оставляют умирать без лекарств тысячи россиян и еще смеют насмехаться" - https://twitter.com/StalinGulag/status/985102543033393152
.
Я думаю, что быдлу (так называемым "россиянам") вполне нравится такое положение вещей. Иначе,если б не нравилось, все эти твapи - толстые-пушковы-шапиры и прочие скобеевы - уже давно бы были на помойке.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сколько денег нужно семье из трех человек в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как "отскрипалить" Запад?
Как "отскрипалить" Запад?
12.04.2018
Поддержат ли коммунисты действующего президента в случае вооруженного конфликта с НАТО
Поддержат ли коммунисты действующего президента в ...
13.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Вице-спикер Госдумы от партии "Единая Россия" плюнул в нас отваром из коры дуба (1)
Дядя Сэм доволен попаданием 105 ракет в Сирию (10)
Запасной выход из "зимне-вишнёвого" кинозала был заблокирован с помощью велосипедного тросика (8)
Генеральный секретарь ООН удар по Сирии не осудит (5)
США и союзники выпустили по Сирии более 100 ракет (24)
Трамп и Ко нанесли удар по "предполагаемому поводу" (98)
Анатолий Баранов: Линия Кишинева понятна: вся Европа против России, ну и Молдавия тоже вместе с Европой (15)
Россию травят ядом, который растворяется в словах (7)
Дело пензенских врачей и перспективы здравоохранения в стране третьего мира (7)
Если Путин верующий, то почему у него Песков так хапает? (31)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: От "Единой России" нам предложили сдохнуть
Дарья Митина Дарья Митина: Пo-вoеннoму
Дарья Митина Дарья Митина: Укушенные
Дарья Митина Дарья Митина: Пo данным МO РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Атчoт
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss