Вице-спикер Госдумы от партии "Единая Россия" плюнул в нас отваром из коры дуба

Вице-спикер Госдумы от партии "Единая Россия" Петр Толстой предложил россиянам вместо импортных лекарств лечиться отваром из коры дуба. Ранее в Госдуму внесли законопроект, предполагающий ограничения на импорт лекарств, алкогольной и табачной продукции из стран, поддержавших антироссийские санкции.

Соответствующее заявление Толстой сделал в эфре программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Президента фонда «Институт региональных проектов и законодательств» Борис Надеждин отметил, что предлагаемый на рассмотрение Госдумы законопроект об ответных мерах на антироссийские санкции содержит запрет на импорт лекарств.

«Этот закон создает проблемы не для американского бизнеса, а для десятков миллионов российских граждан. Я пожилой человек, пью лекарства. К сожалению, они сделаны в странах вероятного противника, например в Германии, японское сейчас от давления пью», - заявил Надеждин.

В ответ Толстой попытался выяснить, какие именно импортные препараты употребляет Надеждин, после чего подшутил над оппонентом, предложив лечиться народными средствами.

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Когда в стране множество людей умирает от того, что либо не могут достать нужного лекарства, либо у них нет на него денег, такие шутки, конечно, дорогого стоят.

Я не думаю, что Петр Толстой какой-то циничный злодей - он просто дурак. Бывает такое.

Однако очень плохо, когда один из высоких постов стране, решения на уровне которого влияют на жизнь миллионов людей, занимает дурак. Причем не в индивидуальном качестве, а в составе коллектива - они ведь у нас сколько лет правящая партия?

Так вот за время правления этой партии говорить о лекарственной безопасности страны стало просто смешно. Даже очень простые лекарства, выпускавшиеся в советское время, сейчас существуют только в импортном исполнении. Про новые даже не говорю - в стране разработки новых лекарств практически не ведутся. Ну а цены на лекарственные препараты давно уже перекочевали в категорию роскоши.

В принципе, новые лекарства и не могут быть дешевыми - прогресс идет по линии наращивания сложности производства. Но государство должно заботиться о двух вещах:

- чтобы прогресс в этой области не останавливался в одной отдельно взятой стране;

- чтобы новые лекарственные препараты, сколько бы они ни стоили, были доступны для больных.

Но как обсуждать эти вопросы с дураками? Они шутят, им кажется, что смешно. Ха-ха, показатели излечения в онкологических клиниках США и Израиля в 2 раза выше, чем в России, и в основном за счет доступа к более совершенным лекарственным препаратам. А нам нипочем, мы корой дуба будем рот полоскать... Скажем глупость - прополощем.

Кстати, депутаты почему-то лечатся в отдельных учреждениях импортными препаратами, а в особо сложных случаях - за рубежом. А человеку из Якутии, чтобы получить т.н. "высокотехнологичную медицинскую помощь" в Москве, надо каким-то образом получить направление аж из местного минздрава! Заметим, это не на импортные лекарства, и тем более не за границу - нет, это чтобы госпитализироваться в клинику в столице нашей родины.

А теперь ему, значит, ответ будет - в нашей высокотехнологичной клинике кроме коры дуба нет ничего, так депутаты проголосовали.

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Для справки - есть такая страна, Куба. Там вообще живут бедно, но медицина высококлассная, потому что Фидель выделял на ее развитие до 12 процентов ВВП - у нас едва 2,5 процента.

Так вот, Куба уже десятки лет находится в блокаде со стороны США. Не под санкциями, а реально в блокаде. Однако уникальные препараты, которые разрабатывают кубинские ученые и врачи, США у них закупают! Хотя у Америки и со своими разработками неплохо, но на Кубе в отдельных областях лучше - и американцы покупают!

Вот этим отличаются американские сенаторы и конгрессмены - они как-то о своих избирателях сначала думают, а потом уже как вылизать чью-нибудь задницу.

А наши от избирателя мало зависят, так что не то что про интересы граждан не думают, но иной раз не упустят случая и плюнуть нам в физиономию, чтоб знали свое место...

Анатолий Баранов