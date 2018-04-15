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Московский листок

Приговор приведен в исполнение до начала расследования

Опубликовано 15.04.2018 в разделе комментариев 2

сша война рф сирия
Приговор приведен в исполнение до начала расследования

США, Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по Сирии в ночь на 14 апреля. Эксперты ОЗХО прибыли в Сирию 13 апреля. На следующий день, несмотря на удары, они приехали в Дамаск для того, чтобы начать свое расследование.

Вот у меня одного это вызывает удивление или не один я такой?

Раньше ведь как было: сначала идет следствие, потом дело передается в суд, который выносит приговор и назначает наказание. А тут получается, что "преступник" казнен, а на следующий день начинается следствие...

Почему причинно-следственные связи больше не работают?

Я не люблю Путина и режим, который установлен в РФ, мне очень не нравится. Тем более мне не нравится наследственная диктатура Асадов в Сирии. Но это еще не повод собирать банду и наносить по Дамаску ракетный удар. Тем более, что мы прекрасно понимаем - такой же удар по Москве или Рязани не наносят не потому, что в отношении России все еще действует международное право, а исключительно в силу того, что опасаются ответа.

В Москве полно сирийцев, которые бежали от кровавого режима Хафеза Асада, отца нынешнего Башара - коммунистов, между прочим. Немало моих знакомых бежало из России от режима нынешнего Путина, а кто не убежал, тот сел или того хуже, был убит - Немцов, например. Но это никак не основание приветствовать бомбардировки Сирии, а в перспективе и России.

В конце концов, неподалеку от Сирии находятся абсолютные средневековые монархии, где рубят головы, руки и ноги, а также побивают камнями за вполне безобидные по нынешним временам вещи. Но их никто и не думает бомбить - они дружественны США и их союзникам. Как говорили древние, "скажи кто твой друг"... А рядом с саудовскими принцами Башар Асад просто демократ и либерал.

Но вернемся к ударам по Сирии - мне одному кажется, или все же для нанесения этих ударов у США, Англии и Франции не было достаточных оснований? То есть не было вообще никаких оснований, поскольку эти основания только завтра начнет добывать комиссия ОЗХО.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) — международная организация, созданная при поддержке ООН 29 апреля 1997 года, после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия. Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о запрещении химического оружия 30 ноября 1992. В 2013 году ОЗХО награждена Нобелевской премией мира. То есть это вполне официальная и признанная в мире организация, работающая под эгидой ООН. Ничего другого для этих целей в международном правовом поле нет. 

Так на каком основании три страны нанесли ракетный удар по четвертой? 

Но вопрос этот задать сегодня некому - российская резолюция, осуждающая атаку США, Великобритании и Франции на Сирию, не принята Советом Безопасности ООН. За документ проголосовали Россия, Китай и Боливия. Воздержались четыре страны: Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия. Остальные восемь членов СБ, включая постоянных членов Совета — США, Францию и Великобританию, проголосовали против.

А теперь что будет, если комиссия ОЗХО не обнаружит убедительных доказательств применения администрацией Асада химических отравляющих веществ?

Так вот, не будет ни-че-го! Помните, что было, когда запасы оружия массового поражения в Ираке оказались враньем ЦРУ? Саддама Хусейна все равно повесили за применение отравляющих веществ, которых у него не было.

По существу, мы имеем кризис всего мирового устройства, поскольку ни право, ни очевидная справедливость уже не работают. Мне понятно, почему проголосовали против резолюции СБ ООН США, Англия и Франция. Но почему, например, воздержался Казахстан? Назарбаев считает, что режим его личной диктатуры никто не станет бомбить, если он будет идти в фарватере тех, кто бомбит? Но Каддафи тоже так думал... А ведь он не расстреливал безоружных рабочих в Жанаозене, не выкрадывал своих диссидентов из Европы и не убивал их.

То же в той или иной степени касается остальных. И все это уже было перед началом Второй мировой войны в Лиге Наций. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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И когда оранжевые дожди устаивали тоже были самых честных правил
45765 написал 15.04.2018 00:48
Если были сообщения в СМИ о применении против курдов хлора, то как то никто никуда не ехал и все такое.
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(без названия)
Киса написал 15.04.2018 00:27
Сирийский или северокорейский режим-это дело граждан тех стран. Судя по всему, их эти режимы устраивают. Немцов был врагом-вы же сами писали, что он ходил в американское посольство. То, что эту обезьяну убили, - это его проблемы.
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