Миссия ОЗХО едет по разбомблённой Сирии искать следы химоружия в Думе

Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыла в субботу в Дамаск для расследования предполагаемой химической атаки в Думе в провинции Восточная Гута. "Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) прибыла в Дамаск, чтобы начать свою работу", - сообщил Twitter-аккаунт организации.

В ночь на субботу США, Франция и Великобритания нанесли удар по трем объектам в Сирии, как утверждают военные, связанным с программой по разработке химоружия. В России обратили внимание на то, что удар осуществлен до того, как эксперты ОЗХО представили свои доказательства с места предполагаемой атаки в Думе. Использование там химоружия было указано как обоснование для удара.

МУФС была создана в 2014 году для установления фактов, касающихся возможного применения отравляющих веществ с враждебными целями в Сирии. Решение об отправке ее специалистов на место было принято 10 апреля. В субботу они должны были прибыть в Сирию и начать работу в городе Дума.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обращении после ракетного удара США, Франции и Великобритании по объектам в Сирии не стал осуждать эти действия, лишь напомнив о необходимости действовать в соответствии с Уставом ООН. Заявление главы опубликовано на официальном сайте организации.

"Я внимательно следил за сообщениями об авиаударах по Сирии, которые осуществили США, Франция и Великобритания. Есть обязательство, в особенности когда речь идет о мире и безопасности, действовать в соответствии с Уставом ООН и международным правом в целом", - сообщил Гуттериш.

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