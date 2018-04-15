Где ваша гражданская оборона, г-н Рогозин? Она утонула?

Как там у Штирлица? «Выдержка - оборотная сторона стремительности» («17 мгновений…). И еще: «Самонадеянность - мать всех провалов» («В осаде-2»).

А теперь поехали. Вперед, на минные поля! Нет, я вовсе не хотел вчерашней ночной ракетной атаки коалиции США на спецобъекты Сирии. Я просто с интересом наблюдал, как она приближается при полной невозможности наших главковерхов ее предотвратить.

Так и рисовалась картина маслом. Загорает этот рыжий хряк на гавайском пляже при температуре воздуха +27, периодически окуная тело жирное в специально для него нагретый Тихий океан (+24). А вокруг так и снуют Насти Рыбки в роли секретарш, советниц, помощниц и наложниц.

И говорит он им, как бы резвяся и играя, на своем ломаном английском языке: «А напишите-ка в моем Твиттере, что я хочу шандарахнуть ракетами по Сирии». Насти послушно исполняют.

Потом, отдавая спину под невинный девичий массаж, фантазирует: «А хорошо бы другу Владимиру посоветовать что-нибудь ласковое про Асада».

И новая запись в Твиттере под ником Donald J. Trump.: «Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и умные! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!»

Ну, каков стервец, а? Потом его Твиттер призывает Россию остановить гонку вооружений и вообще дружить Белыми домами. Следом афттор вообще «дает задний ход». Дескать, мы же не обещали врезать Асаду немедленно. А так, как-нибудь со временем…

И на все эти трамповские пляжные угрозы-мимозы у нас моментально реагировали лабутеновая танцовщица Захарова и ее шеф г-н Лавров. Конечно, миллиардер Песков. Арбатский военный округ обещал сбивать все американские ракеты.

Вот хороший ответ Чемберлену: «Если будет удар со стороны Америки.., ракеты будут сбиты, а также будут поражены объекты, с которых производились залпы», - заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин. И добавил, что озвучивает не свою личную мысль, а позицию российского президента Путина и начальника Генштаба РФ Герасимова.

Как всегда, не обошлось без дежурных трелей кремлетроллей Пушкова и Клинцевича. Как без них?

И вот удар по Сирии состоялся. По сообщениям СМИ, к счастью, обошлось без человеческих жертв. «Умные ракеты» от мирового жандарма Дональда ложились точно в цели.

И сразу в Сети гроздья вопросов: «А что Путин - струсил? Где наш ответный удар? Где все эти лазеры, неуправляемые ракеты на ядерной тяге с непредсказуемой траекторией?».

Что тут ответить? Читайте здесь на форуме публицистику Михаила Калашникова. Он так все толково про эти мультипликационные угрозы Главковерха коллеге Трампу разобъяснил, что лучше не надо.

Но он профессионал и специалист, а я фельетонист. И его толкования воспринимал на свой манер. И выводы у меня такие.

Военная мощь США настолько велика и во столько раз превосходит мощу и мощи г-на Шойги, что если американцы будут забрасывать нас не «томагавками», а булыжниками, то вскоре наши крупнейшие города покроются трехметровым слоем этих камней.

Потому никакого ответного удара не могло быть в принципе. Вопрос-то в другом. Вот те стратеги, которые рисовали для публичного показа новые серии «Ну, погоди!», они что - вообще-то не думают об ответном ударе? О том, насколько защищено от него наше население?

Ответ один: не думают. Наш трудовой народ от вражеских бомб и ракет никак не защищен. Увы и ах. Об этом мы и написали еще 28 ноября главе Администрации президента А.Вайно в журналистском обращении «Почему, приказав готовиться к войне, г-н Путин не назвал врага»?

Всего одна выдержка: «Другой животрепещущий вопрос: где укрываться населению при объявлении сигнала «Воздушная тревога»? Жители Москвы и других мегаполисов с метро интуитивно потянутся туда. А в других городах и селах? Об этом до сих пор нет никакой информации.

К примеру, у нас в Красногорске я никогда не видел указателя «Бомбоубежище». Так куда бежать, уважаемый Антон Эдуардович, при объявлении воздушной тревоги?» (https://forum-msk.org/material/politic/14020282.html?pf=2).

Какова была реакция Антона Эдуардовича, я здесь рассказывал в красках. Советник его тайной канцелярии некто Сафьянников выдал на перл, достойный пера великих сатириков Свифта и Рабле (знаете таких?). Дескать, мы полагаем, что ваше обращение не нуждается в нашем ответе.

Блестяще! Просто блеск! Значит, куда бежать населению в случае ракетной атаки «умных ракет» от рыжего Трампа, кремлевская администрация не знает. Боюсь, что и сам Владимир Владимирович не в курсе. До него еще не довели.

О превеликих талантах вице-премьера Д.Рогозина написаны целые тома. Оды, баллады и божественные литургии. Тут тебе и ВПК, и космос, и атом, и авиация, и судостроение, и ракетно-космическая отрасль, ежели такая, конечно, еще существует. Если не всю еще разворовали.

И только где в самом конце можно прочесть, что в его ведении «гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

А потому у меня к Дмитрию Олеговичу скромное предложение. Приезжайте к нам Красногорск, который сейчас активно застраивается 30-этажными башнями.

Вашему кортежу из центра ехать минут 20-25. Походим, поищем хоть одно бомбоубежище для жильцов, учащихся школ и вузов, пациентов больниц, санаториев, госпиталей…

И если найдем хоть одно в рабочем состоянии.., да еще с запасами воды и спичек, - обязуюсь съесть эту статью без соли.

У нас нет, Дмитрий Олегович, в стране никакой гражданской обороны. Она утонула.