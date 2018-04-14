Совместное заявление коммунистических и рабочих партий Европы, осуждающее эскалацию империалистической агрессии в отношении Сирии

Коммунистические и рабочие партии Европы осуждают эскалацию империалистической агрессии и обострение ситуации в Сирии и в более широком регионе после сегодняшнего заявления президента США Д.Трампа о нанесении удара по Сирии под предлогом применения химического оружия, который США неоднократно использовали в прошлом. Повышается риск широкомасштабной войны!

Коммунистические и рабочие партии выражают свою интернациональную солидарность с народом Сирии и другими народами региона. Они призывают рабочий класс, народные массы усилить борьбу против империалистических интервенций и войн НАТО, США и ЕС и их союзников.

Народы не должны проливать свою кровь за интересы монополистических групп, в борьбе за контроль над энергетическими ресурсами, путями транспортировки, рынками и за раздел сфер влияния.

Народы имеют право на мирную жизнь и силу бороться за общество, свободное от войн, кризисов, нищеты и эксплуатации.

11/04/2018

Рабочая партия Австрии

Коммунистическая партия Бельгии

Коммунистическая партия Болгарии

Коммунистическая партия Британии

Новая коммунистическая партия Британии

Венгерская рабочая партия

Коммунистическая партия Греции

Рабочая партия Ирландии

Коммунистическая партия народов Испании

Коммунистическая партия, Италия

АКЭЛ, Кипр

Социалистическая партия Латвии

Коммунистическая партия Люксембурга

Новая коммунистическая партия Нидерландов

Коммунистическая партия Норвегии

Коммунистическая партия Польши

Социалистическая партия Румынии

Коммунистическая партия Российской Федерации

Российская коммунистическая рабочая партия

Коммунистическая партия Советского Союза

Новая Коммунистическая партия Югославии

Коммунистическая партия Турции

Коммунистическая партия Украины

Союз коммунистов Украины

Коммунистическая рабочая партия Финляндии

Революционная коммунистическая партия Франции

Революционная партия — коммунисты, Франция

Социалистическая рабочая партия Хорватии

Коммунистическая партия Швеции

Рабочая партия Швейцарии

(Сбор подписей продолжается)