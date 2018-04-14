Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Совместное заявление коммунистических и рабочих партий Европы, осуждающее эскалацию империалистической агрессии в отношении Сирии

Опубликовано 14.04.2018 в разделе комментариев 5

Совместное заявление коммунистических и рабочих партий Европы, осуждающее эскалацию империалистической агрессии в отношении Сирии

Коммунистические и рабочие партии Европы осуждают эскалацию империалистической агрессии и обострение ситуации в Сирии и в более широком регионе после сегодняшнего заявления президента США Д.Трампа о нанесении удара по Сирии под предлогом применения химического оружия, который США неоднократно использовали в прошлом. Повышается риск широкомасштабной войны!

Коммунистические и рабочие партии выражают свою интернациональную солидарность с народом Сирии и другими народами региона. Они призывают рабочий класс, народные массы усилить борьбу против империалистических интервенций и войн НАТО, США и ЕС и их союзников.

Народы не должны проливать свою кровь за интересы монополистических групп, в борьбе за контроль над энергетическими ресурсами, путями транспортировки, рынками и за раздел сфер влияния.

Народы имеют право на мирную жизнь и силу бороться за общество, свободное от войн, кризисов, нищеты и эксплуатации.

11/04/2018

Рабочая партия Австрии

Коммунистическая партия Бельгии

Коммунистическая партия Болгарии

Коммунистическая партия Британии

Новая коммунистическая партия Британии

Венгерская рабочая партия

Коммунистическая партия Греции

Рабочая партия Ирландии

Коммунистическая партия народов Испании

Коммунистическая партия, Италия

АКЭЛ, Кипр

Социалистическая партия Латвии

Коммунистическая партия Люксембурга

Новая коммунистическая партия Нидерландов

Коммунистическая партия Норвегии

Коммунистическая партия Польши

Социалистическая партия Румынии

Коммунистическая партия Российской Федерации

Российская коммунистическая рабочая партия

Коммунистическая партия Советского Союза

Новая Коммунистическая партия Югославии

Коммунистическая партия Турции

Коммунистическая партия Украины

Союз коммунистов Украины

Коммунистическая рабочая партия Финляндии

Революционная коммунистическая партия Франции

Революционная партия — коммунисты, Франция

Социалистическая рабочая партия Хорватии

Коммунистическая партия Швеции

Рабочая партия Швейцарии

(Сбор подписей продолжается)



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
=))
Арт написал 15.04.2018 00:27
Когда ты там уже доедешь? Когда ждать твою жопу?
Ответить
Re: Re: НЕ ВЕРЮ!
Станиславский написал 14.04.2018 23:50
толя продолжает собирать список. Из архивов "газеты" "правда". Толя. когда я заеду в Севас на танке Оплот-М и выкину тебя из квартиры, в какой суд ты подашь иск?
Ответить
Re: НЕ ВЕРЮ!
Станиславский написал 14.04.2018 23:37
Когда успел? Нет, не собрать заявления. Создать СПИСОк. Ибо не существует. Фейк. Эх ты. дурилка картонная..
Ответить
НЕ ВЕРЮ!
Станиславский написал 14.04.2018 23:33
Толя, не пизди! Старое ты правдинское ГОВНО!
Ответить
(без названия)
6464654 написал 14.04.2018 23:31
Идите *****, пидорасы!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сколько денег нужно семье из трех человек в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как "отскрипалить" Запад?
Как "отскрипалить" Запад?
12.04.2018
Поддержат ли коммунисты действующего президента в случае вооруженного конфликта с НАТО
Поддержат ли коммунисты действующего президента в ...
13.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Приговор приведен в исполнение до начала расследования (2)
Массовые выступления Компартии Греции и КМГ против империалистической атаки по Сирии (0)
Где ваша гражданская оборона, г-н Рогозин? Она утонула? (3)
ВФП: Империалисты бомбардировали Сирию (0)
Совместное заявление коммунистических и рабочих партий Европы, осуждающее эскалацию империалистической агрессии в отношении Сирии (5)
Миссия ОЗХО едет по разбомблённой Сирии искать следы химоружия в Думе (1)
Вице-спикер Госдумы от партии "Единая Россия" плюнул в нас отваром из коры дуба (10)
Дядя Сэм доволен попаданием 105 ракет в Сирию (13)
Запасной выход из "зимне-вишнёвого" кинозала был заблокирован с помощью велосипедного тросика (8)
Генеральный секретарь ООН удар по Сирии не осудит (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: В пoисках пресс-релиза Генштаба РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк oракульствует
Дарья Митина Дарья Митина: "Время Березoвcкoгo"
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: От "Единой России" нам предложили сдохнуть
Дарья Митина Дарья Митина: Пo-вoеннoму
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss