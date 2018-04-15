Массовые выступления Компартии Греции и КМГ против империалистической атаки по Сирии

В пятницу 13 апреля тысячи протестующих в Афинах и других городах участвовали в массовых выступлениях, организованных Коммунистической партией Греции (КПГ) и Коммунистической молодежью Греции (КМГ), под лозунгом: «Нет интервенции в Сирию. США — НАТО — ЕС проливают кровь народов. Правительство поддерживает это преступление». Массовая демонстрация в Афинах завершилась у стен посольства США, выдвигая требование, что военные базы НАТО должны быть выведены из страны, чтобы Греция ни коим образом не участвовала в агрессии.

В демонстрации принял участие Генсек ЦК КПГ – Димитрис Куцумбас, который сделал следующее заявление: «К сожалению, растет опасность всеобщей империалистической войны. Греческое правительство несет огромную ответственность перед нашим народом. Греция не должна участвовать в американо-натовских планах, не должна допустить использование американцами и натовцами военных баз на греческой территории, которые, помимо всего, также являются объектами нападений».

Партийная организация Аттики КПГ проведет новый митинг на площади Конституции в субботу 14 апреля, в 18:30, где выступит Генеральный секретарь ЦК КПГ Д. Куцумбас. Затем состоится демонстрация до стен посольства США.

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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КОМПАРТИИ ГРЕЦИИ ОБ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ АТАКЕ ПО СИРИИ

ИМПЕРИАЛИСТЫ ПРОЛИВАЮТ КРОВЬ НАРОДОВ

НЕТ – УЧАСТИЮ ГРЕЦИИ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ. ЗАКРЫТИЕ ВОЕННЫХ БАЗ ВЫХОД ИЗ НАТО И ЕС

Пресс-служба ЦК КПГ опубликовала следующее заявление об империалистической атаке по Сирии:

«Нынешней атакой на Сирию США, Великобритания и Франция при поддержке и терпимости других государств НАТО и ЕС вновь проливают кровь народов региона, уничтожают и расчленяют государства, используя надуманные факты и предлоги. Их настоящая цель — контроль над источниками энергии, энергетическими путями, сферами влияния. Ради этой цели они вступают в противостояние с другими мощными капиталистическими государствами и региональными державами, с неугодными им правительствами, потому что те служат планам их конкурентов.

Обострение конкуренции в сочетании с колоссальной концентрацией противоборствующих военных сил в регионе приближает риск широкомасштабной империалистической войны с непредсказуемыми последствиями для народов региона, а также мира. Это приведет к еще большему росту волны беженцев, по которым палачи — правительства и империалистические организации — льют крокодиловы слезы.

В очередной раз подтверждается, что империалистическая война является выходом, когда гнилая эксплуататорская система не может решить свои огромные проблемы иными методами — торговыми «войнами» и антинародными мерами. Она является продолжением политики, которая погружает народы в бедность и нищету.

Правительство СИРИЗА-АНЭЛ несет огромную ответственность, так как втягивает страну еще глубже в эту бойню от имени греческого капитала, стремящегося к участию в разделе добычи и рынков. Оно продолжает политику предыдущих правительств НД и ПАСОК. Играет роль знаменосца НАТО в регионе. Оно превратило страну в натовский плацдарм, приступило к модернизации и расширению американо-натовских военных баз в Греции. Осуществляет военное сотрудничество с государствами-убийцами, такими как Израиль. Оно систематически стремится приукрасить американский и европейский империализм.

Огромным издевательством является утверждение о том, что это делается в целях защиты суверенных прав страны под дополнительным предлогом нарушения отношений между Турцией и НАТО. Впрочем, рост турецкой агрессии и провокаций со стороны Турции является частью общих событий в регионе. От имени интересов своей собственной буржуазии Турция торгует своими отношениями как с НАТО, так и с Россией.

НАТО и ЕС являются факторами отсутствия безопасности, дестабилизации и изменения границ. НАТО не признает границ в Эгейском море. Они не думают о народах и суверенных правах. Их интересует только продвижение собственных интересов. И это было многократно доказано в истории. Правительственная политика так называемого «повышения геостратегического статуса страны» ведет только к увеличению втягивания греческого народа в широкомасштабную империалистическую войну.

Сегодня необходим народный подъем. Народ наш платил и продолжает платить высокую цену за рост прибыли капитала. Он не должен подвергаться большим опасностям и новым перипетиям ради прибыльности капиталистов, которая достигается посредством интервенций и войн.

Сейчас необходимо усилить борьбу против империалистической войны, за закрытие военной базы в Суде и всех иностранных военных баз в Греции, за возвращение греческих военнослужащих из военных миссий за рубежом, за выход нашей страны из НАТО и ЕС.

Народам нечего делить. Проявляя солидарность и ведя совместную борьбу, они должны создать препятствие планам империалистов, нацелиться на гнилую капиталистическую систему, которая порождает нищету, кризисы, войны».