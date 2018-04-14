ВФП: Империалисты бомбардировали Сирию Сегодня рано утром, в 04.00 по местному времени, правительства США, Великобритании и Франции бомбардировали народ Сирии, тем самым поджигая Юго-Восточный Средиземноморский регион. Используя сфабрикованные обвинения и оправдания, они хотят перераспределить природные ресурсы, энергетические маршруты и сферы влияния.



ВФП осуждает нарушающее все нормы международного права нападение на государство Сирия. Мы призываем трудящихся мира, классово-ориентированные профсоюзы, членов и друзей ВФП объединить свои голоса против империалистических интервенций, внутриимпериалистических антагонизмов и в любой форме продемонстрировать свою солидарность с народом Сирии.



Мы призываем трудящихся мира организовать борьбу против НАТО, ЕС и их союзников, стоять на страже против планов правительств империалистических государств, которые проливают кровь народов ради получения прибыли монополий.



С интернационализмом и международной солидарностью раскрывать суть империалистов и опасности, которые несут империалистические войны. Мы заверяем рабочий класс Сирии, что мы будем стоять на его стороне.



Для международного классового профсоюзного движения не империалисты, а только народ Сирии отвечает за свободу и демократичность своего нынешнего и будущего.



Секретариат Всемирной Федерации Профсоюзов



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